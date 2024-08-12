Не должна была выходить замуж: Алсу отговаривали от брака с Яном Абрамовым

С тех пор, как в конце мая певица Алсу подала на развод, ее разрыв с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака активно обсуждается в СМИ. Теперь выяснились неожиданные подробности об отношениях артистки с мужем. Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в своем YouTube-шоу «Каково?!» заявил, что отговаривал знаменитость от брака с предпринимателем, предлагая рассмотреть вместо него другого мужчину.

«Я ее практически сделал звездой, я же возил ее на „Евровидение“, где она заняла второе место. Я говорил ей: зачем так рано выходить замуж? Пошла за Яна Абрамова. А мне казалось, она должна выйти за Гэри Барлоу, лидера группы Take That. Я думал: вот ее партия. А она вышла за Абрамова. Теперь прошло 18 лет, и она говорит, что он изменял ей с Решетовой», — рассказал Отар Кушанашвили.

Телеведущий признался, что всегда относился к Алсу с симпатией, поскольку в свое время она привлекла его своей чистотой и невинностью. Однако, по мнению Отара Кушанашвили, что с годами певица изменилась не в лучшую сторону. Журналист отметил, что даже после скандала с победой дочери Микеллы на шоу «Голос. Дети» артистка не сделала никаких выводов и сейчас «позволяет себе участвовать в этом всем», отказываясь от отступных в размере 2,5 млрд рублей.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, у них трое детей, но в конце мая этого года певица неожиданно подала на развод. Причина разрыва не разглашается, однако, как утверждали источники, близкие к семье, бизнесмен постоянно изменял знаменитости, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову. Позднее артистка подтвердила причастность модели к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью».

Ранее сообщалось о том, что раскрыты новые детали развода Алсу и Яна Абрамова.