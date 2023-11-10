Развлекательный центр имени Ксении Бородиной заработал 14,5 миллионов рублей, об этом стало известно «Страстям».

В 2019 году телеведущая объявила в соцсетях об открытии активити-парков для детей TeikaBoom by Ksenia Borodina. Как утверждается на официальном сайте парка развлечений, пространство является идеальным местом для незабываемых детских праздников.

Сейчас открыто семь парков под брендом Ксении Бородиной, один из которых находится в Казахстане. И хотя телеведущая активно рекламирует детское пространство в соцсетях, среди учредителей ООО «Тейкабум» самой Бородиной нет.

Зато большая часть доли компании (55%) принадлежит некой Алене Смольниковой. Как удалось выяснить, это супруга директора Ксении Бородиной Льва Смольникова.

Согласно открытым данным, компания в 2022 году принесла 14,5 миллионов рублей доходов. При этом чистая прибыль составила 822 тысячи рублей.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина рассказала, как нужно воспитывать детей.