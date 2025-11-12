Разработчик БПЛА Ткачев рассказал, в чем разница между дронами раньше и сейчас

Руководитель ООО «Конструкторское бюро внешних каркасов и биомеханики» Олег Ткачев рассказал, в чем разница между дронами раньше и сейчас. По его словам, современные беспилотники оснащаются искусственным интеллектом, что делает их автономными средствами помощи человеку в разных сферах.

«Два года назад дроны не считали ничем другим, как просто вертолетиком с камерой, на который можно снять красивое видео. Сейчас дроны стали стратегически важным ресурсом для получения превосходства на поле боя, а в мирное время – для автоматизации и оцифровки различных процессов: начиная от доставки товаров, заканчивая агросферой, геологией и прочим. Человек вычеркивается из многих цепочек, что как раз высвободит человеческие ресурс для распределения в прикладные сферы. Новые дроны оснащаются ИИ, что сделает их абсолютно автономными средствами помощи человеку в различных сферах деятельности», - поделился Ткачев.

Он сообщил, что темпы создания беспилотника зависят от идеи, сложности конструкции, наличия команды, а главное – финансирования.

«Можно сделать FPV-дрон за 3–4 месяца, а можно тоже самое делать 6–10», - сказал Ткачев.

Отвечая на вопрос, сможет ли ИИ создать беспилотник, бизнесмен заявил, что он способен представить техническую часть концепции, хотя придумать за человека не в состоянии.

«ИИ не фантазер. Вы должны что-то придумать, адекватно оценить, полетит ли, и дальше спросить возможные характеристики у ИИ. Говорю так, поскольку сам проверял несколько гипотез через нейронки», - сказал Ткачев.

