«Разные посетители»: экскурсоводы рассказали о необычных ситуациях на работе

Экскурсоводы павильона «Сделано нами» Минпромторга РФ на Международной выставки-форума «Россия» Софья Бунимович и Ольги Лейбенко рассказали о самых необычных ситуациях во время экскурсий. Их слова приводят «Страсти».

По словам Софьи, один из случаев связан с визуальной инсталляцией Aurus.

«Если говорить о необычных или забавных ситуациях во время экскурсий, то в голову сразу приходит вопрос о том — можно ли протестировать Aurus вживую. Причем этот вопрос задают как дети, так и взрослые», — поделилась экскурсовод.

Софья также отметила, что авторами самых необычных вопросов, как правило, становятся дети. Она подчеркнула, что нередко гости выставки в возрасте 7-16 лет сами умудряются делиться интересными фактами про современные технологии.

«К нам в павильон приходят самые разные посетители — это люди различных возрастов, сфер деятельности, культур. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что необычные посетители приходят на выставку каждый день. Наверное, одним из самых запоминающихся гостей для меня был мужчина из Италии, который искренне восхищался нашей страной, людьми, промышленностью и культурой», — добавила Ольга.

Полное интервью экскурсоводов Софьи Бунимович и Ольги Лейбенко читайте здесь.