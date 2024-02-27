«Разложить все по полочкам»: экскурсоводы выставки «Россия» о секретах профессии

Что за профессия экскурсовод, пользуется ли она популярностью в наши дни? Меняется жизнь, обстоятельства, однако всегда остается история, то, что было и нужно помнить. Знать.

Экскурсовод — это будто мостик в прошлое. Люди, которые буквально помогают прикоснуться к истории. 21 февраля во всем мире отмечался всемирный день экскурсовода, и сайт «Страсти» публикует разговоры с двумя молодыми специалистами, которым уже удалось стать хранителями истории.

Софья Бунимович, 29 лет

— Почему вы выбрали профессию экскурсовода?

— Я выбрала профессию экскурсовода, потому что люблю работать с людьми — раньше я занималась устным переводом и преподаванием языков. Также мне нравится запоминать большие объемы информации и передавать накопленные знания. Поэтому в этой профессии для меня все сложилось.

— Какие основные плюсы и минусы этой профессии вы можете выделить?

— В работе экскурсовода однозначно много плюсов — она позволяет развивать память и гибкость поведения, учит управлять эмоциями в самых разных ситуациях.

Однако эта профессия полна и определенных сложностей. Например, весь день рассказывать посетителям одно и то же с запалом и энтузиазмом может быть изнурительно. Чтобы экскурсия звучала бодро и интересно, я стараюсь подкреплять свой материал новыми фактами.

Также бывает сложно сразу адаптировать уже заученный материал под разных посетителей, так как подход к каждой возрастной и социальной группе разный, а хочется, чтобы каждому было понятно, полезно и интересно.

Отдельно отмечу удержание интереса к экскурсии у детей. На самом деле, это целое искусство! Какой бы интересной ни была выставка, дети часто разбегаются по залу, ведь там так много всего. Придумывать новые способы их завлечь — тот еще вызов даже для опытных экскурсоводов.

Но искренняя благодарность и отдача от посетителей, которые получили новые знания и насладились выставкой — один из самых приятных моментов работы, вдохновляющий изо дня в день.

— Как вы попали на Международную выставку-форум «Россия»? И где вы работали до нее?

— Я нашла объявление о вакансии экскурсовода на Международную выставку-форум «Россия» через обычное приложение по поиску работы. Уже через неделю после собеседования я переехала в Москву из своего города.

До этого я работала устным последовательным переводчиком в языковой паре русский-английский в сфере медицины и финансов. Также я и сейчас индивидуально преподаю английский, испанский и французский языки.

— Поделитесь советами и лайфхаками — как запомнить много информации. Есть ли у вас какие-то техники?

— Моя наставница по устному переводу часто говорила: «Чтобы слово закрепилось в вашем активном словарном запасе, его нужно несколько раз услышать, 4−5 раз употребить в речи, еще желательно несколько раз прочитать и написать».

Этот принцип работает, как мне кажется, с любыми знаниями: частое повторение большого количества информации точно поможет закрепить ее в сознании и разложить все по полочкам.

— Бывают ли ситуации, когда вы сами узнаете от гостей павильона что-то новое?

— Такое происходит практически каждый день — и это очень здорово! Часто в павильон Минпромторга приходят профессионалы и эксперты в сфере, о которой я рассказываю. Такие гости сами делятся со мной интересными фактами и углубленно рассказывают о своей профессии, что позволяет мне дополнить материал уникальнейшей информацией от первоисточника.

— Какой ваш любимый экспонат в павильоне «Сделано нами»?

— Мой любимый зал — «Инжиниринговый центр», в котором представлены «Геометрическое ядро» и «Аддитивные технологии: материалы для 3D печати». Первый экспонат выглядит настолько внушительно, что им можно удивить как взрослых, так и детей.

А второй — самая многосторонняя инсталляция, способная заинтересовать как инженера, так и работника медицинской профессии. Многие знают про печать из композитных материалов, но кто бы мог подумать, что с помощью 3D-принтера сейчас можно печатать дома, металлические объекты и функциональный эквивалент кожи?

— Какие гости обычно приходят в павильон? И какие были необычные посетители?

— Мы встречаем тысячи посетителей каждый день. Самыми частыми нашими гостями являются семьи с детьми и пары. К необычным посетителям павильона Минпромторга России «Сделано нами» я бы могла отнести послов и представителей разных государств, а также блогеров и знаменитостей, для которых мы проводим индивидуальные экскурсии.

— Какие самые необычные/забавные вопросы вам задавали гости павильона во время экскурсии?

— Сейчас я даже и не вспомню конкретные, но самые интересные вопросы задают, конечно, дети. А наши гости от 7 до 16 лет и сами могут много нового рассказать про современные технологии.

— Какие забавные или необычные ситуации происходили во время экскурсии?

— Если говорить о необычных или забавных ситуациях во время экскурсий, то в голову сразу приходит вопрос о том — можно ли протестировать Aurus вживую (на выставке есть инсталляция с виртуальными испытаниями). Причем этот вопрос задают как дети, так и взрослые.

— Почему гостям ВДНХ обязательно надо посетить павильон «Сделано нами»?

— Я считаю, что эта выставка предоставляет возможность каждому посетителю углубленно изучить процессы промышленного производства. Ведь мы зачастую даже не задумываемся, откуда берутся те или иные вещи, которыми мы пользуемся каждый день: от транспорта до бытовой химии. А экспозиция подробно и понятно доносит эту информацию. Павильон «Сделано нами» заинтересует как специалистов, так и широкую аудиторию, не знакомую с деталями промышленности