«Разложить все по полочкам»: экскурсоводы выставки «Россия» о секретах профессии
© Freepik
Что за профессия экскурсовод, пользуется ли она популярностью в наши дни? Меняется жизнь, обстоятельства, однако всегда остается история, то, что было и нужно помнить. Знать.
Экскурсовод — это будто мостик в прошлое. Люди, которые буквально помогают прикоснуться к истории. 21 февраля во всем мире отмечался всемирный день экскурсовода, и сайт «Страсти» публикует разговоры с двумя молодыми специалистами, которым уже удалось стать хранителями истории.
Софья Бунимович, 29 лет
— Почему вы выбрали профессию экскурсовода?
— Я выбрала профессию экскурсовода, потому что люблю работать с людьми — раньше я занималась устным переводом и преподаванием языков. Также мне нравится запоминать большие объемы информации и передавать накопленные знания. Поэтому в этой профессии для меня все сложилось.
— Какие основные плюсы и минусы этой профессии вы можете выделить?
— В работе экскурсовода однозначно много плюсов — она позволяет развивать память и гибкость поведения, учит управлять эмоциями в самых разных ситуациях.
Однако эта профессия полна и определенных сложностей. Например, весь день рассказывать посетителям одно и то же с запалом и энтузиазмом может быть изнурительно. Чтобы экскурсия звучала бодро и интересно, я стараюсь подкреплять свой материал новыми фактами.
Также бывает сложно сразу адаптировать уже заученный материал под разных посетителей, так как подход к каждой возрастной и социальной группе разный, а хочется, чтобы каждому было понятно, полезно и интересно.
Отдельно отмечу удержание интереса к экскурсии у детей. На самом деле, это целое искусство! Какой бы интересной ни была выставка, дети часто разбегаются по залу, ведь там так много всего. Придумывать новые способы их завлечь — тот еще вызов даже для опытных экскурсоводов.
Но искренняя благодарность и отдача от посетителей, которые получили новые знания и насладились выставкой — один из самых приятных моментов работы, вдохновляющий изо дня в день.
— Как вы попали на Международную выставку-форум «Россия»? И где вы работали до нее?
— Я нашла объявление о вакансии экскурсовода на Международную выставку-форум «Россия» через обычное приложение по поиску работы. Уже через неделю после собеседования я переехала в Москву из своего города.
До этого я работала устным последовательным переводчиком в языковой паре русский-английский в сфере медицины и финансов. Также я и сейчас индивидуально преподаю английский, испанский и французский языки.
— Поделитесь советами и лайфхаками — как запомнить много информации. Есть ли у вас какие-то техники?
— Моя наставница по устному переводу часто говорила: «Чтобы слово закрепилось в вашем активном словарном запасе, его нужно несколько раз услышать, 4−5 раз употребить в речи, еще желательно несколько раз прочитать и написать».
Этот принцип работает, как мне кажется, с любыми знаниями: частое повторение большого количества информации точно поможет закрепить ее в сознании и разложить все по полочкам.
— Бывают ли ситуации, когда вы сами узнаете от гостей павильона что-то новое?
— Такое происходит практически каждый день — и это очень здорово! Часто в павильон Минпромторга приходят профессионалы и эксперты в сфере, о которой я рассказываю. Такие гости сами делятся со мной интересными фактами и углубленно рассказывают о своей профессии, что позволяет мне дополнить материал уникальнейшей информацией от первоисточника.
— Какой ваш любимый экспонат в павильоне «Сделано нами»?
— Мой любимый зал — «Инжиниринговый центр», в котором представлены «Геометрическое ядро» и «Аддитивные технологии: материалы для 3D печати». Первый экспонат выглядит настолько внушительно, что им можно удивить как взрослых, так и детей.
А второй — самая многосторонняя инсталляция, способная заинтересовать как инженера, так и работника медицинской профессии. Многие знают про печать из композитных материалов, но кто бы мог подумать, что с помощью 3D-принтера сейчас можно печатать дома, металлические объекты и функциональный эквивалент кожи?
— Какие гости обычно приходят в павильон? И какие были необычные посетители?
— Мы встречаем тысячи посетителей каждый день. Самыми частыми нашими гостями являются семьи с детьми и пары. К необычным посетителям павильона Минпромторга России «Сделано нами» я бы могла отнести послов и представителей разных государств, а также блогеров и знаменитостей, для которых мы проводим индивидуальные экскурсии.
— Какие самые необычные/забавные вопросы вам задавали гости павильона во время экскурсии?
— Сейчас я даже и не вспомню конкретные, но самые интересные вопросы задают, конечно, дети. А наши гости от 7 до 16 лет и сами могут много нового рассказать про современные технологии.
— Какие забавные или необычные ситуации происходили во время экскурсии?
— Если говорить о необычных или забавных ситуациях во время экскурсий, то в голову сразу приходит вопрос о том — можно ли протестировать Aurus вживую (на выставке есть инсталляция с виртуальными испытаниями). Причем этот вопрос задают как дети, так и взрослые.
— Почему гостям ВДНХ обязательно надо посетить павильон «Сделано нами»?
— Я считаю, что эта выставка предоставляет возможность каждому посетителю углубленно изучить процессы промышленного производства. Ведь мы зачастую даже не задумываемся, откуда берутся те или иные вещи, которыми мы пользуемся каждый день: от транспорта до бытовой химии. А экспозиция подробно и понятно доносит эту информацию. Павильон «Сделано нами» заинтересует как специалистов, так и широкую аудиторию, не знакомую с деталями промышленности
Лейбенко Ольга, 24 года
— Почему вы выбрали профессию экскурсовода?
— Я решила работать экскурсоводом, потому что эта профессия позволяет мне заниматься двумя любимыми вещами: общаться с людьми и постоянно узнавать что-то новое.
— Какие основные плюсы и минусы этой профессии вы можете выделить?
— Общение с большим количеством людей можно назвать как плюсом, так и минусом профессии. Многие люди доброжелательны и любознательны, с ними приятно взаимодействовать. Но бывают и негативно настроенные посетители, которые иногда застают врасплох своими словами или действиями. Но даже такие ситуации не всегда можно назвать «минусом», ведь я понимаю, что все люди разные и общение с каждым — это интересный опыт.
— Как вы попали на Международную выставку-форум «Россия»? И где вы работали до нее.
— На Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ я попала, откликнувшись на вакансию и пройдя несколько этапов собеседования. До выставки я училась в магистратуре филологического факультета и работала копирайтером.
— Поделитесь советами и лайфхаками — как запомнить много информации? Есть ли у вас какие-то техники?
— Каждый студент знает множество лайфхаков, чтобы запомнить большое количество информации. У меня они, конечно, тоже были, но не всегда удавалось их успешно применять. На выставке запомнить все необходимое оказалось намного проще, потому что информацию нужно было проговаривать вслух для посетителей много раз за день. К тому же перед открытием павильона мне удалось подробно изучить все экспонаты, и я понимала, о чем идет речь. Поэтому два лучших совета, чтобы запомнить информацию: понимать, о чем идет речь, и пробовать объяснять информацию другому человеку.
— Бывают ли ситуации, когда вы сами узнаете от гостей павильона что-то новое?
— На выставку ежедневно приходит множество профессионалов из различных сфер, которые могут рассказать о выставочных экспонатах даже больше, чем известно экскурсоводам. Общение с такими людьми особенно ценно, потому что благодаря своей работе, они располагают проверенной информацией, которой мы доверяем больше, чем фактам из интернета.
— Какой ваш любимый экспонат в павильоне «Сделано нами»?
— Мой любимый экспонат в павильоне «Сделано нами» — беспилотник БАС-200, потому что многие люди именно у нас на выставке могут впервые вживую увидеть, как выглядит настоящий беспилотник.
— Какие гости обычно приходят в павильон? И какие были необычные посетители (например, представители органов власти, многодетные семьи, блогеры и т. д.)?
— К нам в павильон приходят самые разные посетители — это люди различных возрастов, сфер деятельности, культур. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что необычные посетители приходят на выставку каждый день. Наверное, одним из самых запоминающихся гостей для меня был мужчина из Италии, который искренне восхищался нашей страной, людьми, промышленностью и культурой.
— Какие самые необычные/забавные вопросы вам задавали гости павильона во время экскурсии?
— Самый забавный вопрос звучал следующим образом: «Что будет, если заплатить 120 и 45 рублей?». Этот вопрос прозвучал рядом со стендом, на котором демонстрируются суда на подводных крыльях — Валдай 45Р и Метеор 120Р. Посетитель подумал, что буква Р — это обозначение рублей.
— Какие забавные или необычные ситуации происходили во время экскурсии?
— Забавные ситуации на экскурсии часто происходят, когда в группе много детей. Мы часто ведем экскурсии школьникам, взаимодействовать с которыми всегда весело.
— Почему гостям ВДНХ обязательно надо посетить павильон «Сделано нами»?
— Павильон Минпромторга России «Сделано нами» обязательно стоит посетить, потому что здесь найдет для себя что-то интересное любой человек без исключения — ребенок, студент или профессионал в сфере промышленности.