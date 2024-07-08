«Мои клиенты говорят, что я их крыша»: звездный юрист о медийности, зарплате и шоу «Мужское/Женское»
© Личный архив Анжелики Браилко
Медийные личности и звезды нередко нуждаются в помощи адвокатов. Когда стоит вопрос защиты личных интересов, они обращаются только к проверенным специалистам с безупречной репутацией. Доверие заслужить непросто, но Анжелика Браилко уже несколько лет на деле доказывает свой профессионализм, поэтому к ней раз за разом идут именитые клиенты. На сегодняшний день она является одним из самых высокооплачиваемых юристов России, экспертом Первого канала и той, кто работает с блогерами, артистами и лидерами инфобизнеса страны. Портал «Страсти» пообщался с Анжеликой и узнал, как ей удалось попасть в шоу-бизнес, сколько она зарабатывает и какая «изнанка» у проекта «Мужское/Женское», в съемках которого она принимает участие.
— Анжелика, расскажите, почему решили стать юристом и как вы попали в шоу-бизнес?
— С самого детства у меня было обостренное чувство справедливости и даже сейчас, если я вижу, что кого-то обижают, – всегда вступлюсь. Я тот человек, который отстаивает свои и чужие права. Поэтому при выборе профессии почти сразу остановилась на юриспруденции и адвокатуре.
Я всегда знала, что двигаюсь в правильном направлении и иду своей дорогой, поэтому я делала то, что мне нравится, вела социальные сети, активно доносила свою позицию, благодаря моей харизме, обаянию и знаниям мне было легко попасть в шоу-бизнес.
— Долго ли пришлось добиваться признания, доверия у звезд? Большая конкуренция?
— Я считаю, что у меня нет конкурентов. Недостаточно получить диплом и говорить всем, что ты юрист. Очень важно быть уверенным в своих действиях, иметь харизму и напор. Мои звездные клиенты говорят о том, что я их юридическая крыша, что во мне очень много уверенности в себе, что очень их цепляет. Когда клиенты ищут юриста, они не выбирают между кем-то, они сразу идут к Анжелике Браилко.
— А как искали первых звездных клиентов? Помните ли, кто был первый? Страшно было?
— Я не искала никогда и никого самостоятельно. На меня выходили. Страшно не было, я очень уверена в своих действиях и всегда знала, что мой путь – массовости, известности и признания. Кто был первым, уже не вспомню, так как горячо люблю всех своих клиентов, среди которых известные блогеры и звезды.
— Работать со звездами сложнее, чем с обычными людьми, или же для вас нет разницы?
— Для меня нет разницы, абсолютно. Когда ты четко знаешь, что и зачем делаешь – ты уверен в своих действиях. Уверенность для юриста мега важна.
— Какие дела звезд вы обычно разбираете? Были ли какие-то резонансные истории?
— Я специализируюсь на вопросах рекламного законодательства, интеллектуальной собственности и онлайн-образования, поэтому лично я работаю по таким делам, но при этом мы с командой сопровождаем громкие бракоразводные процессы, так как у меня юридическое агентство полного цикла.
— Были ли случаи, когда к вам обращалась медийная личность, а вы отказывались от работы с ней? Есть ли звезды, чьи интересы вы бы не хотели защищать?
— Я действительно нахожусь уже на том уровне, когда могу самостоятельно выбирать, с кем я хочу сотрудничать. Я могу отказать клиенту, если мы не сходимся в ценностях. Медийным клиентам не отказывала. Если я могу помочь клиенту, то я помогаю. Еще когда я училась в университете, я приняла для себя решение помогать всем, кому могу помочь. Каждый человек имеет право на защиту, для того, чтобы обвинить или осудить есть специальные органы и общественное мнение.
— Вы также являетесь экспертом Первого канала, принимаете участие в съемках шоу «Мужское/Женское», известного своей скандальностью. Расскажите, действительно ли там творятся такие страсти, как показывают на экране? Можете раскрыть немного закулисные истории?
— Истории из шоу «Мужское/Женское» мало кого могут оставить равнодушными, иногда вызывают разный спектр эмоций: возмущение, агрессию, непонимание, обиду за судьбы детей. Шоу не для слабонервных, истории реальные, хотя иногда хочется верить в то, что все придумано.
— А как попали в шоу? Не жалеете сейчас?
— В шоу меня пригласили, и я стала постоянным экспертом, о чем не жалею. Мое агентство помогает героям в формате pro bono (оказание профессиональной помощи благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям на безвозмездной основе - прим. «Страсти»), поэтому я не жалею.
— Какие за пределами камер Александр Гордон и Юлия Барановская? Приходится ли вам с ними тесно контактировать на съемках?
— Александр Гордон и Юлия Барановская такие же люди, как и мы с вами, со смешными шутками и добрым сердцем. Мы коммуницируем в рамках съемок и шоу.
— Обращались ли к вам герои выпусков после съемок за помощью?
— Да, конечно. Сейчас в производстве моего агентства находится дело, на которое будет обращено внимание СМИ и общественности. Дело очень неоднозначное и непростое, была допущена ошибка государственных органов. Выпуск еще не вышел, поэтому подробности раскрыть не могу.
— Какой выпуск вам больше всего запомнился, тронул и почему?
— Больше всего мне запомнился выпуск, где у героини забрали ребенка и теперь ей предстоит вернуть себе дочь.
— Сейчас довольно громкий судебный процесс у Любови Успенской и Филиппа Киркорова. Как думаете, чем все разрешится и на чьей стороне правда?
— Сейчас сложно давать какие-либо прогнозы, по моему мнению, ситуация неоднозначная, необходимо видеть документы, однако, я полагаю, что размер компенсации морального вреда будет снижен судом раза в 2-3, как минимум.
— Так как вы работаете со звездными клиентами, наверняка, и заработок у вас больше, чем у обычных юристов? Сколько сейчас могут получать адвокаты звезды?
— Хватает на ежемесячную покупку сумочек Chanel. Все зависит от упорства, навыков, желания, регалий и трудоспособности специалиста. Мой папа всегда говорит, что «главное желание». Поэтому если специалист ставит себе цель зарабатывать больше – он делает. Что касается меня, я один из самых высокооплачиваемых юристов для блогеров и звезд.
— А со своими клиентами вы предпочитаете вести дела только по работе или же иногда это перерастает в дружбу, близкие отношения?
— У меня были ситуации, когда мы с клиентами начинали дружить, я не вижу в этом ничего плохого, но специально дружбу не стараюсь заводить.
— Обижался ли кто-то на вас из звезд?
— Нет.
— Довольно часто звезды доверяют своим юристам семейные и финансовые тайны. Трудно ли их хранить, не давит ли психологически?
— Нет, не трудно. Это профессиональная тайна, когда я становилась юристом, я осознанно на это шла.
— Наш портал называется «Страсти». А что является вашей страстью?
— Если мы говорим про материальное, то это люксовые сумки и ювелирные изделия, сейчас, кстати, готовлюсь к запуску своего ювелирного бренда.