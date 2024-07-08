«Мои клиенты говорят, что я их крыша»: звездный юрист о медийности, зарплате и шоу «Мужское/Женское»

Медийные личности и звезды нередко нуждаются в помощи адвокатов. Когда стоит вопрос защиты личных интересов, они обращаются только к проверенным специалистам с безупречной репутацией. Доверие заслужить непросто, но Анжелика Браилко уже несколько лет на деле доказывает свой профессионализм, поэтому к ней раз за разом идут именитые клиенты. На сегодняшний день она является одним из самых высокооплачиваемых юристов России, экспертом Первого канала и той, кто работает с блогерами, артистами и лидерами инфобизнеса страны. Портал «Страсти» пообщался с Анжеликой и узнал, как ей удалось попасть в шоу-бизнес, сколько она зарабатывает и какая «изнанка» у проекта «Мужское/Женское», в съемках которого она принимает участие.

— Анжелика, расскажите, почему решили стать юристом и как вы попали в шоу-бизнес?

— С самого детства у меня было обостренное чувство справедливости и даже сейчас, если я вижу, что кого-то обижают, – всегда вступлюсь. Я тот человек, который отстаивает свои и чужие права. Поэтому при выборе профессии почти сразу остановилась на юриспруденции и адвокатуре.

Я всегда знала, что двигаюсь в правильном направлении и иду своей дорогой, поэтому я делала то, что мне нравится, вела социальные сети, активно доносила свою позицию, благодаря моей харизме, обаянию и знаниям мне было легко попасть в шоу-бизнес.

— Долго ли пришлось добиваться признания, доверия у звезд? Большая конкуренция?

— Я считаю, что у меня нет конкурентов. Недостаточно получить диплом и говорить всем, что ты юрист. Очень важно быть уверенным в своих действиях, иметь харизму и напор. Мои звездные клиенты говорят о том, что я их юридическая крыша, что во мне очень много уверенности в себе, что очень их цепляет. Когда клиенты ищут юриста, они не выбирают между кем-то, они сразу идут к Анжелике Браилко.

— А как искали первых звездных клиентов? Помните ли, кто был первый? Страшно было?

— Я не искала никогда и никого самостоятельно. На меня выходили. Страшно не было, я очень уверена в своих действиях и всегда знала, что мой путь – массовости, известности и признания. Кто был первым, уже не вспомню, так как горячо люблю всех своих клиентов, среди которых известные блогеры и звезды.

— Работать со звездами сложнее, чем с обычными людьми, или же для вас нет разницы?

— Для меня нет разницы, абсолютно. Когда ты четко знаешь, что и зачем делаешь – ты уверен в своих действиях. Уверенность для юриста мега важна.