«Разменивается на полусветскую хронику»: что происходит с карьерой Татьяны Васильевой

Впервые о Татьяне Васильевой узнали в 70-е годы. Тогда актриса смело заявила о себе, появившись одновременно на театральных подмостках и экранах ТВ. Несмотря на возраст, Васильева продолжает выходить на сцену. Правда, за последние годы у нее не было ни одного значимого проекта. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» кинокритик и искусствовед Эмилия Деменцова объяснила, что происходит с карьерой знаменитости.

Кинокритик отметила, что Васильева сосредоточилась на съемках в ток-шоу. И это — главная причина ее творческих неудач.

«Татьяна Васильева в последние годы увлеклась тем, что делает тайное явным. Множество скандальных заявлений актрисы о подробностях своей и чужой личной жизни, нападки на людей поддерживают ее высокий индекс цитируемости, но бросают тень на любимую многими актрису и не способствуют появлению новых ролей. Обидно видеть, как умная и тонкая актриса, которой одинаково подвластно комическое и трагедийное, разменивается на жанр «полусветской хроники»», — сообщила кинокритик.

Эмилия считает, что в фильмографии Васильевой должны быть такие фильмы, как «Увидеть Париж и умереть». За этот проект Татьяна получила «Нику» и утвердила за собой статус разноплановой актрисы.

«Она может быть и грустной клоунессой, и сумасбродной лицедейкой, причем эти переходы могут совершаться ею по щелчку пальцев», — считает кинокритик.

По словам Эмилии, в театральной летописи Васильевой сочетаются «высокое» и «низкое». Она отметила, что, несмотря на возраст, знаменитость по-прежнему способна на актерские откровения. Вот почему ей хотелось бы видеть Васильеву не на ток-шоу, а на театральной сцене.

«Очень хочется, чтобы флер эпатажности и хайпа не затмевал вереницу поистине талантливых работ, а ее фильмография и кинолетопись не превращалась в «Суп из канарейки» (антреприза с участием Васильевой), а восходила к «Сладкоголосой птице юности»», — резюмировала Эмилия.

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