«Разин может быть прав»: певец Андрей Тимофеев раскрыл неоднозначную ситуацию с песнями Шатунова

Певец Тимофеев рассказал, что права на песни Шатунова могут принадлежать Разину, об этом он сообщил в эксклюзивном интервью порталу «Страсти».

По мнению Андрея Тимофеева, известного под псевдонимом TIMOFEEW, претензий к нему со стороны Андрея Разина не было. При этом певец неоднократно исполнял песни «Ласкового мая» на концертах.

«Тут какие-то непонятные суды. То в России Шатунов выигрывает, то в Америке Разин. Я не могу говорить за других. Могу сказать лишь то, что если я исполняю песни "Ласкового мая", то площадка, где я пою, всегда выплачивает авторские отчисления», - рассказал он.

По словам Тимофеева, он может допускать, что права на песни Шатунова остались за Андреем Разиным.

«Тут и Разин-то может быть прав. Если он действительно является владельцем этих песен, гипотетически представим, что он владелец, то он имеет полное право подать в суд. Потому что ему долю никто не заплатил. Но в России считают, что суд выиграл Юра Шатунов, и права на песни у вдовы и у директора. Тогда Разин пролетает», - объяснил он.

Полное интервью с Андреем Тимофеевым о знакомстве с Юрием Шатуновым и современной российской попсе читайте по ссылке.