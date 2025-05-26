«Разговаривали на разных языках во всех смыслах»: почему Ангарская развелась с мужем-иорданцем

Артистка, телеведущая и стендап-комик Надежда Ангарская высказалась о разводе с мужем-иорданцем. Знаменитость поделилась в интервью сайту «Страсти», что они разговаривали на разных языках «во всех смыслах».

«Есть легкие разводы – это когда все договорились, все надоели и хотят разойтись мирно. Но, когда один человек хочет остаться в браке, а другой решил, что этого больше не будет, то с этим надо заканчивать. Что помогло не сломаться? Наверное, мой характер. Я же из Якутии, и ломаться – это не в моей стихии. Если говорить о том, что было не так в браке – ревность. Назову это ревностью и неоправданными претензиями. А еще я поняла, все неудачи в моей карьере так странно были связаны с неудачами в браке. Как только я избавилась от моральной плиты, то все пошло в гору», – призналась звезда.

Сейчас Ангарская счастлива в новом браке и объясняет, чем этот союз отличается от предыдущего.

«Пониманием, умением слушать, поддерживать, контролировать свои эмоции и разговаривать со мной на одном языке. Вы сами правильно говорите, иорданец, мы разговаривали на разных языках во всех смыслах», – добавила артистка.

Полное интервью с Надеждой Ангарской о ее семье, детях и истории похудения можно прочитать здесь.