Растяжка – это ключ к свободе: как на самом деле шпагат влияет на женщину

Основатель тренировок SK, блогер и бизнесвумен Ольга Стукалюк объяснила читателям портала «Страсти», зачем представительницам прекрасного пола нужно делать растяжку и как она влияет не только на женское здоровье, но и на внешний вид.

Как отмечает эксперт, растяжка позволяет углубиться в собственные чувства и не зажимать себя, а, наоборот, прожить все то, что накопилось внутри. Блокировка эмоций отражается в теле и не дает пространство движению, причем не только физическому, но и ментальному.