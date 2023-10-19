Растяжка – это ключ к свободе: как на самом деле шпагат влияет на женщину
Эксперт Ольга Стукалюк объяснила, как растяжка влияет на женское здоровье.
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Основатель тренировок SK, блогер и бизнесвумен Ольга Стукалюк объяснила читателям портала «Страсти», зачем представительницам прекрасного пола нужно делать растяжку и как она влияет не только на женское здоровье, но и на внешний вид.
Как отмечает эксперт, растяжка позволяет углубиться в собственные чувства и не зажимать себя, а, наоборот, прожить все то, что накопилось внутри. Блокировка эмоций отражается в теле и не дает пространство движению, причем не только физическому, но и ментальному.
Растяжка учит отпускать, а, отпуская, мы становимся легче, расширяем свой разум, начинаем обращать внимание на детали и те вещи, которые действительно вызывают у нас восторг и положительные вибрации.
Ольга Стукалюк
Основатель тренировок SK
В момент растяжки блоки начинают восстанавливаться и трансформироваться в открытое движение энергии по телу в определенной последовательности. То есть растяжка – это не просто физическое упражнение. Это возможность превратить тело из хаоса в систему, которая позволит созидать и настраиваться на нужную волну.
Есть и другой важный момент – растяжка удлиняет наши ноги. Многие тренеры делают акцент на расслабление, но мой подход ориентирован на эстетику женского тела, то есть я использую растяжку как инструмент красоты, который позволяет сформировать желаемую фигуру. И здесь как раз играет свою роль шпагат. Нам нужно, чтобы все тело включалось в работу, а шпагат задействует 3 важные части: тазобедренный сустав, поясничный отдел позвоночника и конечности (голеностоп и кисти).
Ольга Стукалюк
Основатель тренировок SK
Как утверждает Ольга Стукалюк, именно работа с конечностями в нейрофизиологии является двигателем прогресса, ускорителем роста и возвращением нервной системы к продуктивному состоянию.
По словам эксперта, важно еще помнить о взаимосвязях всех органов нашего организма. Влияние, которое они оказывают друг на друга в момент растяжки и после системной работы – это ключ к пластичности и гибкости женщины, а также к появлению ощущения свободы, ликвидации апатии, лени, сухости кожи и даже бессонницы.
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