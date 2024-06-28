«Растерял славу»: продюсер высказался о пропавшем с радаров Тиме Белорусских

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов объяснил пропажу из инфополя певца Тимы Белорусских. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Он славу свою растерял давно. Его можно назвать просто автором двух хитов, потому что, к сожалению, музыка ему не принесла ни баснословных гонораров, ни корпоративов, ни концертов. Да, он был в какое-то время на пике, на пике у прессы, на пике у музыкальных телеканалов, но это со временем сошло все на нет. Потому что он, как мне кажется, немножко ленился, ленился именно заниматься собой. Вы прекрасно понимаете, что музыка требует постоянного труда, у него этого не было. Ну, и насколько я помню, продюсеры с ним тоже, как говорится, намучились. Возможно, он какие-то даже и по контракту определенные моменты не выполнял», — заявил шоумен.

Дворцов отметил, что, столкнувшись с большой славой, Белорусских «быстро сдулся». Теперь, как считает продюсер, исполнитель может рассчитывать лишь на скромные корпоративы с артистами «третьего эшелона».

«Соответственно, как вы понимаете, нет продюсера — нет артиста. Нет пиарщика — нет артиста. Артист зависит полностью от его команды. Команда, я не скажу, что зависит от артиста, если только по гонорарам и популярности. Поэтому в данном случае он действительно автор двух хитов, который был на пике и быстро сдулся. <…> Уверен, что реанимировать карьеру уже не получится. Если получится, то такие капустники небольшие, тусовочки, на которых даже не третий эшелон артистов будет присутствовать», — резюмировал продюсер.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что происходит сейчас с Тимой Белорусских и как изменилась его жизнь за последние годы. Подробности читайте в этом материале.