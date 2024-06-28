Миллиард прослушиваний, конфликт с лейблом и задержание с наркотиками: куда пропал Тима Белорусских
© Кадр из видео на YouTube-канале «вДудь»* (признан в РФ СМИ-иноагентом)
Одним из ярких представителей русскоязычной поп-сцены конца 2010-х годов можно назвать Тиму Белорусских. Исполнитель, чьи хиты «Мокрые кроссы», «Незабудка» и «Витаминка» на протяжении нескольких лет звучали буквально отовсюду, собирал аншлаги на концертах как в родной Беларуси, так и в России.
В январе 2021 года певец со скандалом покинул подаривший ему славу лейбл Kaufman, а через пару месяцев был задержан с наркотиками в Минске и приговорен к двум годам домашнего ареста. О том, что происходит сейчас с Тимой Белорусских и как изменилась его жизнь за последние годы — в материале сайта «Страсти».
Творческий путь
Тимофей Андреевич Морозов родился в Минске 1 октября 1998 года в творческой семье. Его отец Андрей Морозов — оперный певец, баритон, который выступал на сцене минского Большого театра. Мать играла на флейте, состояла в симфоническом оркестре Белорусской филармонии, а также преподавала в музыкальной школе. Первые годы семья жила скромно в общежитии, однако спустя время старшие смогли купить квартиру в спальном районе столицы Беларуси. Родители часто гастролировали, мама с оркестром бывала в Саудовской Аравии, отец летал в Германию. Позднее мужчина стал брать сына в концертные поездки.
Уже в детстве будущего артиста окружала музыка. С 6-летнего возраста ребенок посещал специализированную школу, где учился играть на виолончели. Результаты учебы впечатлили родителей, вследствие чего Тимофея перевели в гимназию при академии музыки. Кроме искусства мальчик уделял внимание футболу.
Но уличная романтика привлекала подростка в разы сильнее, чем учеба и тренировки. Восхищение у него вызывали старшеклассники, которые уже в то время сочиняли рэп. В 13 лет Морозов начал придумывать собственные музыкальные композиции. Одной из первых его работ стал трек «Стиреть память». Причиной неправильного написания глагола стала грамматическая ошибка, которую допустил начинающий музыкант. Сингл был записан и выпущен под псевдонимом Некий Клон.
Поскольку родители финансово не поддерживали начинания сына, Тимофей использовал собственное сообщество во «ВКонтакте» для сотрудничества со студиями звукозаписи. В 2012-м в одном из минских клубов состоялось его дебютное выступление.
После 9-го класса молодой человек поступил в лингвистический колледж, однако учиться там не захотел, решив вернуться в школу. Спустя год парень попытался получить образование в колледже искусств, но и там задержался совсем ненадолго.
Молодой исполнитель играл на виолончели в переходах, работал продавцом мороженого и грузчиком, разыскиваю любую возможность заработать. Совершенно случайно он узнал о кастинге, который организовали создатели лейбла Kaufman.
Прослушивание проходило в столице Беларуси. Свыше 100 музыкантов приняли участие, Морозову в первый раз не удалось попасть в число финалистов. Второй кастинг прошел спустя год, но и тогда Тимофея отметил лишь продюсер Александр Розниченко, который впоследствии и начал с ним работать.
Представитель лейбла не ошибся. Первые треки в сотрудничестве с Kaufman начинающий певец уже под псевдонимом Тима Белорусских записал в середине 2017-го, однако ни один из них не принес той славы, которая обрушилась на артиста с синглом «Мокрые кроссы». Этот хит ворвался в топ «Популярное» во «ВКонтакте», а также занял лидирующие позиции в Apple Music.
В творческой биографии музыканта начался новый этап. Морозов окончательно посвятил себя любимому делу, которое стало приносить доход. Первые гонорары исполнитель вкладывал в семью: помогал матери с ремонтом, позднее копил деньги на покупку квартиры.
Если в начале творческого пути треки Тимы Белорусских слушали только жители Беларуси, то к середине 2018-го его работам начали подпевать уже во всех странах СНГ. Особенно слушателям запомнились песни «Искра» и «Незабудка».
Дебютный сольный концерт артиста состоялся 20 октября 2018 года в Минске. Билеты на выступление разлетались, как горячие пирожки. Подобный успех стал отправной точкой для организации шоу в других городах.
Так, через пару месяцев после премьеры «Мокрых кросс» музыкант отправился в длительный тур, который завершился в июне 2019 года. В интервью Белорусских признавался, что сразу установил жесткие требования для команды: не опаздывать на репетиции и выступления, а также находиться в трезвом состоянии. К апрелю 2019 года Тима успел дать свыше 50 концертов.
Свой первый альбом — «Моя первая кассета» — исполнитель выпустил в 2019 году. Фанаты смогли убедиться, что помимо «Мокрых кроссов» в арсенале молодой звезды имеются и другие интересные работы. Тогда же Тима стал артистом года в соцсети «ВКонтакте». Его песни прослушали более 1 млрд раз.
В 2020-м он опубликовал пластинку с похожим названием «Моя кассета — твой первый диск».
Личная жизнь
В феврале 2019 года в СМИ распространилась информация о том, что Тима Белорусских женат на девушке Яне с 16 лет и воспитывает дочь Софию. Однако долгое время эти сведения считались лишь выдумками журналистов.
Уже в 2021 году музыкант дал интервью журналисту Юрию Дудю* (признан в РФ СМИ-иноагентом), где рассказал, что у него действительно есть ребенок. Певец уточнил, что стал отцом из-за собственной безответственности. Сейчас наследница хитмейкера живет в Греции с его родственниками.
«Неопытность совместно с первой любовью и неизведанным желанием попробовать что-то новое в жизни. К тому же я был немножко безответственный. У нас не было сомнений, что мы будем рожать. Было жестко рассказать об этом родителям. Яне было 17 лет. Я боялся ее отчима, но все родители положительно отнеслись к этой новости», — вспоминал исполнитель.
В том же интервью музыкант подчеркнул, что расстался с возлюбленной после того, как она выпала с седьмого этажа. Из-за плотного графика у певца не было возможности ухаживать за матерью своего ребенка после ЧП, и она вступила в отношения с их общим приятелем, который поддерживал ее в период реабилитации.
Скандал с наркотиками и перезагрузка музыкальной карьеры
В конце 2020-го Тима Белорусских внезапно пропал из соцсетей. К тому моменту наиболее свежей работой музыканта была песня «Окей» — еще один громкий релиз, набравший на стриминговых платформах десятки миллионов прослушиваний. Примечательно, что это была последняя песня Тимы, которую издал лейбл Kaufman.
В январе 2021-го Тима создал новые аккаунты в соцсетях, сообщил, что покинул лейбл и опубликовал клип на «Окей». Посмотреть видео, правда, можно лишь на сайте певца: команда Kaufman оперативно заблокировала ролик во всех соцсетях.
Затем хитмейкера настигли куда более серьезные проблемы: в конце января ряд СМИ сообщил, что звезду арестовали в Минске с 2 кг гашиша, держат под домашним арестом и ему грозит до пяти лет лишения свободы, а в Telegram-каналах стала вируситься фотография Белорусских из Главного управления по наркоконтролю в Минске. Спустя время местный СК заявил, что у Белорусских действительно изъяли наркотики — правда, не 2 кг гашиша, а 0,4 г, а также 0,03 г амфетамина — и артиста выпустили под денежный залог.
Накалилась ситуация и с бывшим лейблом. Руководитель Kaufman Александр Розниченко в одном из интервью признался, что помогал Тиме писать треки, формально не расторг контракт с певцом, а теперь сможет лишить его прав на песни и псевдоним, да и вообще намерен закрыть проект.
Проблемы с лейблом и наркотиками исполнитель предпочел никак не комментировать, а также отказался от общения со СМИ. В то же время Тимофей объявил о творческой перезагрузке: рассказал, что выбрался из ступора, и заявил, что обрел творческую свободу и планирует двигаться в сторону от старого творчества.
Что это за перезагрузка: вместе с «Окей» Тима в январе 2021 года опубликовал также клип на новый трек «Тает еще», который по атмосфере существенно отличался от предыдущих работ автора. Затем певец неожиданно сделал совместный трек с OG Buda и поучаствовал в коллаборации с трэп-артистами в лице Seemee, Bushido Zho, Blago White и 163onmyneck.
В апреле 2021 года в Минске состоялся суд над Белорусских. Исполнитель хита «Мокрые кроссы» признал вину и был приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Этот режим, который называют «домашней химией», подразумевает постановку осужденного на учет в уголовно-исполнительной инспекции, запрет на употребление даже слабоалкогольных напитков. Ходить на работу или учебу можно, однако маршрут строго ограничен. После 19:00 осужденному запрещено покидать дом.
Отбыв наказание, музыкант в феврале 2023-го анонсировал летние концерты в Москве и Санкт-Петербурге и новый альбом, который, к слову, до сих пор так и не увидел свет.
Получится ли у Тимы Белорусских реанимировать карьеру: мнение продюсера
Об исчезновении музыканта из инфополя в разговоре со «Страстями» высказался продюсер и шоумен Сергей Дворцов. По его мнению, вернуть былую славу белорусскому артисту не удастся из-за халатного отношения к своему творчеству в прошлом.
«Он славу свою растерял давно. Его можно назвать просто автором двух хитов, потому что, к сожалению, музыка ему не принесла ни баснословных гонораров, ни корпоративов, ни концертов. Да, он был в какое-то время на пике, на пике у прессы, на пике у музыкальных телеканалов, но это со временем сошло все на нет. Потому что он, как мне кажется, немножко ленился, ленился именно заниматься собой. Вы прекрасно понимаете, что музыка требует постоянного труда, у него этого не было. Ну, и насколько я помню, продюсеры с ним тоже, как говорится, намучились. Возможно, он какие-то даже и по контракту определенные моменты не выполнял», — поделился шоумен.
Дворцов уточнил, что большого интереса со стороны организаторов мероприятий к Белорусских также больше не будет.
«Соответственно, как вы понимаете, нет продюсера — нет артиста. Нет пиарщика — нет артиста. Артист зависит полностью от его команды. Команда, я не скажу, что зависит от артиста, если только по гонорарам и популярности. Поэтому в данном случае он действительно автор двух хитов, который был на пике и быстро сдулся. <…> Уверен, что реанимировать карьеру уже не получится. Если получится, то такие капустники небольшие, тусовочки, на которых даже не третий эшелон артистов будет присутствовать», — резюмировал продюсер.