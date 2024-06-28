Миллиард прослушиваний, конфликт с лейблом и задержание с наркотиками: куда пропал Тима Белорусских

Одним из ярких представителей русскоязычной поп-сцены конца 2010-х годов можно назвать Тиму Белорусских. Исполнитель, чьи хиты «Мокрые кроссы», «Незабудка» и «Витаминка» на протяжении нескольких лет звучали буквально отовсюду, собирал аншлаги на концертах как в родной Беларуси, так и в России.

В январе 2021 года певец со скандалом покинул подаривший ему славу лейбл Kaufman, а через пару месяцев был задержан с наркотиками в Минске и приговорен к двум годам домашнего ареста. О том, что происходит сейчас с Тимой Белорусских и как изменилась его жизнь за последние годы — в материале сайта «Страсти».

Творческий путь

Тимофей Андреевич Морозов родился в Минске 1 октября 1998 года в творческой семье. Его отец Андрей Морозов — оперный певец, баритон, который выступал на сцене минского Большого театра. Мать играла на флейте, состояла в симфоническом оркестре Белорусской филармонии, а также преподавала в музыкальной школе. Первые годы семья жила скромно в общежитии, однако спустя время старшие смогли купить квартиру в спальном районе столицы Беларуси. Родители часто гастролировали, мама с оркестром бывала в Саудовской Аравии, отец летал в Германию. Позднее мужчина стал брать сына в концертные поездки.

Уже в детстве будущего артиста окружала музыка. С 6-летнего возраста ребенок посещал специализированную школу, где учился играть на виолончели. Результаты учебы впечатлили родителей, вследствие чего Тимофея перевели в гимназию при академии музыки. Кроме искусства мальчик уделял внимание футболу.

Но уличная романтика привлекала подростка в разы сильнее, чем учеба и тренировки. Восхищение у него вызывали старшеклассники, которые уже в то время сочиняли рэп. В 13 лет Морозов начал придумывать собственные музыкальные композиции. Одной из первых его работ стал трек «Стиреть память». Причиной неправильного написания глагола стала грамматическая ошибка, которую допустил начинающий музыкант. Сингл был записан и выпущен под псевдонимом Некий Клон.

Поскольку родители финансово не поддерживали начинания сына, Тимофей использовал собственное сообщество во «ВКонтакте» для сотрудничества со студиями звукозаписи. В 2012-м в одном из минских клубов состоялось его дебютное выступление.

После 9-го класса молодой человек поступил в лингвистический колледж, однако учиться там не захотел, решив вернуться в школу. Спустя год парень попытался получить образование в колледже искусств, но и там задержался совсем ненадолго.

Молодой исполнитель играл на виолончели в переходах, работал продавцом мороженого и грузчиком, разыскиваю любую возможность заработать. Совершенно случайно он узнал о кастинге, который организовали создатели лейбла Kaufman.

Прослушивание проходило в столице Беларуси. Свыше 100 музыкантов приняли участие, Морозову в первый раз не удалось попасть в число финалистов. Второй кастинг прошел спустя год, но и тогда Тимофея отметил лишь продюсер Александр Розниченко, который впоследствии и начал с ним работать.

Представитель лейбла не ошибся. Первые треки в сотрудничестве с Kaufman начинающий певец уже под псевдонимом Тима Белорусских записал в середине 2017-го, однако ни один из них не принес той славы, которая обрушилась на артиста с синглом «Мокрые кроссы». Этот хит ворвался в топ «Популярное» во «ВКонтакте», а также занял лидирующие позиции в Apple Music.

В творческой биографии музыканта начался новый этап. Морозов окончательно посвятил себя любимому делу, которое стало приносить доход. Первые гонорары исполнитель вкладывал в семью: помогал матери с ремонтом, позднее копил деньги на покупку квартиры.

Если в начале творческого пути треки Тимы Белорусских слушали только жители Беларуси, то к середине 2018-го его работам начали подпевать уже во всех странах СНГ. Особенно слушателям запомнились песни «Искра» и «Незабудка».

Дебютный сольный концерт артиста состоялся 20 октября 2018 года в Минске. Билеты на выступление разлетались, как горячие пирожки. Подобный успех стал отправной точкой для организации шоу в других городах.

Так, через пару месяцев после премьеры «Мокрых кросс» музыкант отправился в длительный тур, который завершился в июне 2019 года. В интервью Белорусских признавался, что сразу установил жесткие требования для команды: не опаздывать на репетиции и выступления, а также находиться в трезвом состоянии. К апрелю 2019 года Тима успел дать свыше 50 концертов.

Свой первый альбом — «Моя первая кассета» — исполнитель выпустил в 2019 году. Фанаты смогли убедиться, что помимо «Мокрых кроссов» в арсенале молодой звезды имеются и другие интересные работы. Тогда же Тима стал артистом года в соцсети «ВКонтакте». Его песни прослушали более 1 млрд раз.

В 2020-м он опубликовал пластинку с похожим названием «Моя кассета — твой первый диск».