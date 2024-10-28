«Рассказ сразу приняли к публикации»: адвокат Игорь Озерский сообщил, что его произведение озвучил Игорь Верник

Российский адвокат Игорь Озерский, номинированный на Нобелевскую премию по литературе, сообщил, что его рассказ «Бридж» озвучил актер Игорь Верник. Подробности узнал сайт «Страсти».

На вопрос издания, когда Озерский стал писателем и что подтолкнуло к этому, он затруднился ответить. Однако адвокат вспомнил, что это «произошло после первых положительных отзывов».

«Думаю, что впервые я сам поверил в себя как в писателя относительно недавно, в 2021 году, после публикации рассказа «Бридж», который недавно озвучил Игорь Верник. Этот рассказ сразу приняли к публикации толстые литературные журналы и этот рассказ — первое из моих произведений, что стало финалистом премии. Это была международная литературная премии «Восхождение», - поделился он.

Озерский говорит, что начал писать в детстве. Первый рассказ сочинил в девять лет. Сейчас же, помимо писательской деятельности, Игорь занимается адвокатской.

«Между двумя этими занятиями совсем нет никакой взаимосвязи. При этом профессиональная деятельность позволяет мне переключиться. Недавно я ездил в творческий отпуск на две недели и всё время с утра до вечера работал над новым романом. Под конец я так устал, что захотелось на работу – отдохнуть», - сообщил автор.

Подробнее о творческом пути Озерского, истории создания повести «Лун Дао», с которой он был выдвинут на Нобелевскую премию, читайте в нашем интервью.