«Это ни с чем не сравнимо»: интервью с номинантом на Нобелевскую премию по литературе Игорем Озерским

В более сознательном возрасте я увлёкся философией, это произошло благодаря юрфаку. Начиная с досакратиков и заканчивая философией нового времени, мне нравилось изучать как труды античных философов (Гераклита, Платона), так и намного более поздних: Спинозы, Декарта. Меня очень тронули труды, которые находятся на стыке философии, мистики и фантасмагории: Кафки, Кастанеды, Брэдбери.

Помогает ли вам адвокатская работа в писательской?

Между двумя этими занятиями совсем нет никакой взаимосвязи. При этом профессиональная деятельность позволяет мне переключиться. Недавно я ездил в творческий отпуск на две недели и всё время с утра до вечера работал над новым романом. Под конец я так устал, что захотелось на работу – отдохнуть.

Почему вы решили стать именно адвокатом, а не журналистом или филологом с вашими способностями к написанию книг? Думали ли вы о смене профессии?

Адвокатом я захотел стать, когда в детстве увидел фильм с Джимом Керри «Лжец, лжец». Несмотря на название, фильм чудесный. Главный герой — адвокат, который, по сюжету, не может врать, так как его сын загадал такое желание на день рождения. При этом он вел очень сложный бракоразводный процесс, но, поскольку соврать в суде не мог, ему пришлось очень внимательно изучать дело. И он справился: нашел в деле зацепку и выиграл. Этот образ так ярко запечатлелся в моей памяти, что у меня возникла мечта стать адвокатом. Адвокат мне всегда представлялся как супергерой — тот, кто помогает людям в сложных ситуациях, последняя надежда. Поэтому я никогда не думал о смене профессии: я обожаю то, чем занимаюсь.

В этом году Нобелевскую премию получила писательница из Южной Кореи. Будете ли вы пробоваться в следующем?

Я смотрю на это с двух позиций. Мне важно, как относятся к моему творчеству здесь, на родине, и само по себе выдвижение на премию от Союза писателей имеет для меня самостоятельную ценность. Какое решение принял Нобелевский комитет, для меня особого значения не имеет. Более того, понимая, как это сейчас происходит, я не строил никаких иллюзий по этому поводу. Но, опять же, в данном случае это совершенно неважно. Если Союз писателей полагает, что мое произведение этого достойно, это уже высшая форма признания. Быть писателем непросто с той точки зрения, что, когда ты добиваешься успехов в профессии, это кажется закономерным. Ты сначала учишься, потом набираешься опыта, затем происходит становление как профессионала. В творчестве все иначе. Этот путь ты проходишь один. И когда профессиональное сообщество принимает тебя и высоко оценивает твои труды, это ни с чем не сравнимо.

Что касается будущих проб — это же не от меня зависит. Если предложат выдвинуть еще раз и мои работы будут того заслуживать, я подумаю, поскольку такие выдвижения сильно сопряжены с хейтом.

Люди, которые не читали ни одного моего произведения, начинают поливать грязью, и это меня расстраивает. Не от того, что мне обидно, а просто становится грустно, когда видишь, как много таких несчастных людей. Не от хорошей же жизни они это делают.

Перейдем к вашей повести «Лун Дао» («Путь Дракона»). Произведение, как мне показалось после прочтения, с отсылкой к дзен-буддизму. Или я ошибаюсь?

В основу «Лун Дао» положены принципы даосизма. Это еще более древняя восточная философия. Буддизм в Китай пришел позже. Но дело не в отсылках. «Лун Дао» находится на стыке дух культур. Мы — Россия, в этом плане абсолютно уникальное государство. Помимо самой большой территории, мы по факту являемся севером самого большого и богатого в мире континента. Мы и Восток, и Запад. Так вот, «Лун Дао» – это миф, отражающий схожесть двух многовековых культур. Которые вроде как разные, но вместе с тем понятные и тем, и другим. Помимо этого, «Лун Дао» — еще и психологическая повесть, философская притча, способная служить отражением каждому. Мне очень понравилось выражение одного литературного критика: «Лун Дао» — это жесткий микс философии и экшна.

Расскажите историю создания «Лун Дао». Вы увлекаетесь восточной культурой? Возможно, одно из путешествий вдохновило вас на работу?

Вдохновение интересная штука. Его можно сравнить с чувством голода. То, что особо нельзя контролировать. Действительно, «Лун Дао» я написал, находясь за пределами России — в Китае. Там я проникся идеями восточной культуры и начал писать рассказ. Я не продумываю свои рассказы заранее. Как и другие, «Лун Дао» выстраивался по ходу написания. Это похоже на медитацию. Время пролетает незаметно, мысли приходят в голову, а ты переносишь их на бумагу. Несомненно, окружающее меня пространство помогло передать эстетику восточной культуры, и концепция, сюжет и философия рассказа непосредственно связаны со Китаем, где он был создан.

**Повествование ведется от лица женщины. Почему вы решили сделать главным героем представительницу прекрасного пола? Требовалась ли подготовка, чтобы изучить женские привычки? ** Это не было запланировано. Как и каждое мое произведение короткой формы. Просто в какой-то момент я понял, что главный герой — женщина. И это символично, женщинам всегда приходится бороться за место в этом мире. Женщинам приходится непросто. Мир меняется, а некоторые проблемы остаются неизменными. Это те сложности, с которыми мужчина не сталкивается в принципе. Так как в «Лун Дао» главный герой женщина — то чувственное созерцание выходит здесь на передний план. Тот диапазон эмоций, которые я хотел передать, было бы невозможно транслировать от лица мужчины. Женщины иначе взаимодействуют с этим миром, на более тонких материях. Отвечая на вопрос, готовился ли я: к этому нельзя подготовиться, это можно только чувствовать.

Как бы вы сами ответили на вопрос, о чем ваша повесть? Что вы хотели донести до читателя? Есть ли у вас какие-либо страхи, которые вы описали в новелле?

«Лун Дао» — это философская притча о поиске самого себя, о преодолении трудностей и гармонии со Вселенной. Все то, о чем говорит в повести монах.

В повести есть много психологических моментов. Как я понимаю, девушка проходит внутреннюю борьбу, а «драконы» — ее страхи, то, что мешает в жизни. Так ли это?

Не совсем так. «Лун Дао» — многослойное произведение, где не все так однозначно. Если бы всё было просто, оно не привлекло бы внимания ни читателей, ни критиков, ни Союза писателей. Хотя каждый видит в повести что-то своё, при внимательном и повторном прочтении можно заметить множество зашифрованных символов и смыслов. В тексте нет ни одного лишнего слова; даже оружие героини имеет особое значение. В какой-то момент мне казалось, что разгадать все символы, смыслы, идеи, которые я заложил в это произведение, невозможно. Но затем я наткнулся на отзыв одного из литературных критиков, который смог это сделать. Я обрадовался: это стало доказательством того, что при желании всё реально.

В «Лун Дао» есть две сюжетные линии: прижизненная и посмертная. Первая сильно зашифрована, если понять её, то все становится на свои места. В тексте есть подсказки.

Если внимательно отнестись к воспоминаниям героини, её внутренним диалогам и сценам с драконами, раскрывается её история. Очень верно это было подмечено в одной рецензии, там написано, что вместе с героиней мы шаг за шагом узнаем о трагическом событии в ее прошлом и важно следить за маленькими ремарками автора. Например, героиня говорит: «Но на этот раз ни страх, ни отчаяние не были способны меня одолеть». «На этот раз». Это короткая фраза несёт в себе важную смысловую нагрузку. Значит, что в реальной жизни героиня поддалась страху, но теперь у неё появилась возможность всё «переиграть».

Дальше спойлеры! Героиню насильственно разлучают с семьёй, убив возлюбленного, и отправляют в гарем императора. В древнем Китае родители иногда специально уродовали своих дочерей, чтобы их не забрали в гаремы, которые могли насчитывать до 2000 наложниц и представляли собой целые города с жёсткой иерархией.

Страдая в гареме, героиня встречает там монаха и попросит у него оружие, чтобы покончить с собой, не в силах вынести заключение. Но монах, желая переубедить девушку, прежде чем дать то, что она просит, предлагает познакомить ее с пятью мудростями.

Героиня выслушала их, но настояла на своем, после чего оказывается в посмертии, где ей предоставлен второй шанс.

— Я ищу Дракона, — говорит героиня монаху, имея в виду: «Я ищу себя».

— Прежде чем найти Великого Луна, нужно встретить всех его сыновей, — отвечает монах (сыновья дракона — это мудрости, даосские заповеди).

В конце повести монах говорит:

— Зачем ты ищешь Великого Луна?

— Я ищу Дракона, чтобы убить его.

— Зачем тебе это?

— Я хочу стать воином.

— Ты и так воин, — печально покачал головой монах.

— Нет. Я хочу быть тем воином, что не будет испытывать страх, боль, унижение, страдания. Воином, который сможет сам определять свой путь.

Для героини смерть — единственный выход, хоть и монах пытается показать ей другую сторону. Её состояние в посмертии — своего рода откровение, которое она по-прежнему игнорирует.

Однако героиня вновь и вновь не способна извлечь нужный урок. Это можно проследить в интонациях, словах и жестах монаха, который служит связующим звеном между двумя мирами. Главное здесь — не драконы, с которыми она сражается, а вердикт, который выносит монах.

— Но всё это и есть твой путь, — возражает монах.

— Ты ничего не знаешь, — отвечает она. — Я выполнила твои условия, теперь твоя очередь выполнять мои.

Монах печально опустил голову, и она почувствовала на поясе вес дао-меча, а за спиной — тяжесть шуангоу.

Если при жизни героиня не смогла преодолеть обстоятельства, в посмертии ей предоставляется этот шанс. Теперь у неё есть всё необходимое. Например, парные мечи шуангоу — прообраз родителей. При жизни, когда девушку забрали из родного дома и убили возлюбленного, родители не защитили её. В посмертии героине даётся возможность пережить эти обстоятельства заново, но уже с поддержкой рода. Эти мечи оказываются за её спиной, однако присутствуют с ней не всегда.

Дао-меч — это инверсия оружия, которое монах дал ей при жизни, олицетворяющее е выбор. Она использует его только один раз — когда снова убивает себя.

Философски. А какое направление в философии вам наиболее близко?

Во мне находит отклик идея Сократа «я знаю, что я ничего не знаю». Это одна из самых великих мудростей из всех, что есть на сегодняшний день! Уже оттолкнувшись от нее, мы можем знакомиться с различными идеями и рассуждать, рассуждать и рассуждать. Один мой роман, который я еще не закончил, начинается с цитаты Канта: «Многообразие представлений может быть получено только из чувственных созерцаний». Пожалуй, этого достаточно, чтобы было о чем подумать.