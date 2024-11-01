Расположена в дюнной зоне: сколько стоит квартира Аркадия Укупника в Юрмале

Певец и композитор Аркадий Укупник в 2007 году приобрел недвижимость в латвийском курортном городе Юрмала и с тех пор каждое лето отдыхал там с семьей. Как выяснил сайт «Страсти», артист владеет трехкомнатной квартирой в элитном жилом комплексе, стоимость которой сейчас составляет от 450 до 650 тысяч евро (47- 69 млн рублей) за 100-190 квадратных метров.

Согласно данным на одном из сайтов недвижимости, в доме, расположенном в дюнной зоне, 11 этажей и 32 квартиры с трехметровыми потолками. Цены варьируются в зависимости от метража и сделанного ремонта. При этом дом довольно старый – 2003 года постройки.

Ранее Укупник рассказывал, что ради покупки недвижимости в Юрмале вынужден был взять кредит, однако ему удалось быстро расплатиться с долгами.

В 2022 году исполнитель хита «Я на тебе никогда не женюсь» заявил, что не намерен продавать квартиру. При этом он отметил, что и в России полно чудесных мест, где можно с удовольствием провести время.