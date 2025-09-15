Раскрыты подробности о влиятельном покровителе Лолиты Милявской, помогающем ей в карьере

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о влиятельном покровителе певицы Лолиты Милявской. Он поделился, что за артисткой стоит кто-то с большими связями, но его личность не раскрывается. Эту информацию подтвердил и глава ФПБК Виталий Бородин. Об этом он сообщил сайту «Страсти».

За последние несколько лет Лолита неоднократно попадала в большие скандалы. На время ее даже полностью «отменяли» после участия в «голой» вечеринке, но ей все равно удалось восстановить карьеру. Сейчас артистка вновь дает концерты, ездит по регионам, снимается в шоу и посещает светские мероприятия. Продюсер Сергей Дворцов допустил, что возвращение Милявской на сцену не обошлось без покровителя.

«Я думаю, что есть все-таки влиятельный покровитель. Я Лолиту очень люблю, уважаю, ее творчество, харизму, энергетику. Она женщина прямолинейная, справедливая, яркая. Почему она всегда выходит сухой из воды? Ну, здесь самое главное выбрать правильную политику партии, как говорится, делать определенные выводы, чтобы не навредить ни себе, ни другим», — заявил Дворцов.

По словам Дворцова, сейчас Милявская востребована. Он отметил, что у нее довольно большой гонорар за выступление, но неизвестно — подняла она его с осени или нет.

«У нее гонорары от 1,7−2 млн рублей и выше за мероприятие. Сумма зависит от концерта, города, заказчика», — поделился Дворцов.

Виталий Бородин тоже не стал отрицать, что Лолиту спонсируют. Он заявил, что певица дважды отказалась от предложения помочь бойцам СВО. При этом она продолжает активно выступать. По мнению Бородина, в шоу-бизнесе трудно найти артиста, за которым не стоят влиятельные люди.

«Конечно же есть покровитель. Мне звонила Алена Водонаева, она побывала один раз на вечеринке и попала в черные списки, ее никуда не приглашают. Такая же Ивлеева. А вот Лолита, Собчак, Киркоров — они на плаву. Это о чем говорит? Значит, у этих людей есть ресурсы определенные», — заявил Виталий Бородин.

Ранее Лолита Милявская отправилась в гастрольный тур.