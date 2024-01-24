Раскрыта стоимость отдыха Полины Гагариной на Мальдивах

Певица Полина Гагарина заплатила за отпуск более двух миллионов рублей, об этом стало известно «Страстям».

17 января певица Полина Гагарина рассказала подписчикам, что отправилась в долгожданный отпуск на Мальдивы. Всю неделю знаменитость делится с поклонниками фотографиями с отдыха и не забывает при этом отмечать престижный отель, в котором она остановилась.

Пятизвездочный Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives расположен на красивом удаленном острове Куредхивару в окружении нетронутой природы. Цены на размещение в отеле нельзя назвать демократичными.

Отметим, что Гагарина выбрала для отдыха виллу-резиденцию на пляже с тремя спальнями. На территории виллы есть личный бассейн, спа-зал, зона гриля и персональный выход на пляж. Общая жилая площадь составляет 230 м².

Согласно открытым данным, за недельный отдых на такой вилле в феврале придется заплатить от 2 миллионов рублей. В эту сумму не входят налоги, которые составляют еще порядка 689 тысяч рублей.

Если же певица выбрала питание по системе «все включено», то стоимость виллы достигает уже 2,2 миллионов рублей плюс 733 тысячи рублей налогов.

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