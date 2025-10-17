Раскрыта реальная стоимость квартиры Яны Рудковской: дороже, чем предполагалось

Яна Рудковская продает квартиру в центре Москвы за 140 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Несколько дней назад Яна Рудковская выложила в соцсетях объявление о продаже элитной недвижимости в центре Москвы. Журналисты выяснили, что квартира площадью 155 квадратных метров находится в районе Красная Пресня.

По словам Рудковской, долгое время жилье было законсервировано, в ней никто не жил. Ремонт у недвижимости не самый свежий, однако вся мебель только от люксовых иностранных брендов, что только добавляет квартире стоимости.

СМИ ранее узнавали у экспертов по недвижимости, что приблизительная стоимость квартиры Рудковской — 120 миллионов рублей. Однако, на самом деле, за жилье продюсер просит еще больше.

Реализацией квартиры занялся известный в Москве риелтор Сергей Галлер. «Страстям» удалось выяснить, что он помогает продать Рудковской недвижимость за 140 миллионов рублей. Покупатель, к слову, до сих пор так и не нашелся.

