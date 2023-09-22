Раскрыт секрет успешных переговоров: следите за жестами

Кроме поставленной речи и критического мышления, поспособствовать продвижению по карьерной лестнице может и невербальное проявление человека. Это совокупность жестов, мимики, интонации, положения тела в пространстве и многих других факторов. Подробнее о том, как с помощью невербалики излучать уверенность во время важных переговоров, рассказала независимый консультант и эксперт по невербальной коммуникации и клиентскому сервису Наталья Трубникова.

Какую роль невербалика играет в переговорах?

Знакомство с вами происходит задолго до того, как вы поздороваетесь с человеком. В первые 5-10 секунд вашего появления происходит оценка вас по всем параметрам инстинктов – на принадлежность к группе «свой» или «чужой». Ваш статус, готовность подчиняться существующим законам, пол – все это формирует отношение к вам и уже является базой для построения коммуникации.

Как подготовиться к переговорам?

Как утверждает Наталья Трубникова, необходимо соответствовать группе людей, с которыми планируется встреча. Если деловые переговоры будут проходить в строгой компании с жесткой структурой, то позаботьтесь о формальном образе и костюме, освежите правила делового этикета. В этом случае ваши жесты должны быть сдержанными, улыбка доброжелательна, но не слишком открыта.

А если вы встречаетесь с представителями духовного развития, практикующими йогу и расслабленность, то выберите более повседневный образ, дающий свободу движениям. Ваша речь должна быть неторопливой, а жесты – плавными. Излишняя энергичность может отпугнуть размеренных людей.