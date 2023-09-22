Раскрыт секрет успешных переговоров: следите за жестами
Эксперт Трубникова рассказала, как излучать уверенность на важных переговорах.
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Кроме поставленной речи и критического мышления, поспособствовать продвижению по карьерной лестнице может и невербальное проявление человека. Это совокупность жестов, мимики, интонации, положения тела в пространстве и многих других факторов. Подробнее о том, как с помощью невербалики излучать уверенность во время важных переговоров, рассказала независимый консультант и эксперт по невербальной коммуникации и клиентскому сервису Наталья Трубникова.
Какую роль невербалика играет в переговорах?
Знакомство с вами происходит задолго до того, как вы поздороваетесь с человеком. В первые 5-10 секунд вашего появления происходит оценка вас по всем параметрам инстинктов – на принадлежность к группе «свой» или «чужой». Ваш статус, готовность подчиняться существующим законам, пол – все это формирует отношение к вам и уже является базой для построения коммуникации.
Как подготовиться к переговорам?
Как утверждает Наталья Трубникова, необходимо соответствовать группе людей, с которыми планируется встреча. Если деловые переговоры будут проходить в строгой компании с жесткой структурой, то позаботьтесь о формальном образе и костюме, освежите правила делового этикета. В этом случае ваши жесты должны быть сдержанными, улыбка доброжелательна, но не слишком открыта.
А если вы встречаетесь с представителями духовного развития, практикующими йогу и расслабленность, то выберите более повседневный образ, дающий свободу движениям. Ваша речь должна быть неторопливой, а жесты – плавными. Излишняя энергичность может отпугнуть размеренных людей.
Получите как можно больше информации о месте встречи и представителях, их интересах и ценностях. Будьте внимательны к культурным различиям, если планируется интернациональная встреча.
Наталья Трубникова
Эксперт по невербальной коммуникации и клиентскому сервису
Если вы волнуетесь перед встречей, не стремитесь избежать этого чувства. Волноваться перед незнакомой обстановкой – нормально. При этом снизить уровень стресса поможет простое упражнение. Послушайте звук собственного голоса: расскажите себе стихотворение, которое знаете наизусть, с выражением и театральной экспрессией. Доведите до абсурда яркость интонации и акценты на ударении в словах, чтобы вам стало смешно.
Как произвести впечатление уверенного в себе человека с первых секунд?
Всегда заявляйте о своем приходе правильным появлением в пространстве: открывайте дверь достаточно, чтобы зайти сразу. Приоткрывая дверь, просовывая голову, вы сильно понижаете свой статус и позволяете окружающим вставать в позицию выше вашей.
Место за столом переговоров имеет важное значение для принятия решений. Вам могут предложить неудобный стул, место на проходе или с входной дверью за спиной. Не садитесь туда, где вам будет некомфортно.
В момент рукопожатия поднимайте руку, когда вы уже находитесь рядом. Не тянитесь за несколько метров, не наклоняйте корпус вперед и не суетитесь. Суета – главный враг уверенного в себе человека. Ваши движения должны быть энергичными и размеренными.
Наталья Трубникова
Эксперт по невербальной коммуникации и клиентскому сервису
Суета также выражается в бесполезных действиях: поправлении волос и одежды, перебирании пальцев рук, облизывании губ. Это сразу выдает ваше волнение. Лучше положите руки на стол и оставьте их в покое.
В ситуации, когда диалог идет не по плану, больше наблюдайте за собеседником. Используйте паузы, так как это сильное невербальное оружие. Когда вам задали острый вопрос, зафиксируйте взгляд «глаза в глаза» на несколько секунд, сохраняя паузу и не произнося ни слова. Потом встаньте и снимите пиджак, удерживая зрительный контакт. Реакция собеседника вас удивит.
Если вы допустили оплошность, например, пролили кофе или забыли текст презентации, не делайте на этом акцент, не извиняйтесь и не оправдывайтесь. Ваша реакция должна быть такой, будто ничего не произошло. Быстро переключитесь в состояние «идем дальше». Ваша легкость даст понять окружающим, что вы не будете зацикливаться на мелочах.
Эксперт отмечает, что встречу важно правильно закончить. По словам Натальи Трубниковой, нужно прощаться без суеты, сохраняя зрительный контакт, не ускоряясь в речи и движениях.
Переговоры в нашей жизни случаются ежедневно, даже если вы думаете, что не участвуете в них. Мы каждый день общаемся с коллегами, близкими, друзьями. Чтобы в стрессовой ситуации показать реакцию уверенного в себе человека и выйти из любого диалога победителем, стоит начать тренировать навыки невербальной коммуникации прямо сейчас.
Наталья Трубникова
Эксперт по невербальной коммуникации и клиентскому сервису