Почему мужу лучше не знать об измене жены: мнение психолога Алексеевой

Измена в браке – тема довольно щекотливая, тем более, когда речь идет о женской неверности. Говорить мужу о содеянном или лучше промолчать? Что это было – легкая интрижка или зарождение полноценного романа? Психолог Маргарита Алексеева поделилась с порталом «Страсти» своей точкой зрения по данному вопросу.

По словам специалиста, если измена уже произошла, в первую очередь стоит задать себе вопрос: «Зачем я хочу сообщить о своей измене мужу?» .

«Если ноша невыносима, она вас тяготит, вы чувствуете себя неправильной и хотите облегчить совесть, то найдите себе хорошего психолога. Он за деньги и тяжесть с души снимет? и поможет разобраться в глубинных причинах ваших поступков: и в измене, и в желании мужу сообщить о ней», - поясняет Алексеева.

Психолог напоминает, что даже если ваш супруг был к вам невнимателен, не проявлял заботу и буквально толкнул вас в объятия другого своим поведением, вероятнее всего, он не заслуживает такого оглушительного отрезвляющего удара. «Хотя если вашей целью была месть, значит она удалась».

«Ваш муж – человек с которым вы когда-то добровольно (добровольно же?) вступили в отношения. Какое-то время все было хорошо и даже замечательно. И уже по этой причине, из уважения к тому, что было, его можно и нужно поберечь», - считает эксперт.

Еще немаловажную роль в вопросе «говорить-не говорить» играет возраст партнеров и жизненный опыт. Чем моложе партнеры в паре, тем более эмоционально воспринимаются события. Бурные сцены ревности, выяснения отношений, потом яркий примирительный секс – это все удел молодости и подросткового состояния психики. Когда и сами отношения – это часто взаимные претензии на тело и личность супруга.

«Люди с возрастом, определенным жизненным опытом и взрослой психикой иногда даже к факту секса на стороне начинают относится спокойно. Даже в чем-то философски. Но в том случае, если это не полноценный роман с чувствами», - отмечает психолог.

Во вторую очередь необходимо задаться вопросом: «Что это было? Внезапный адюльтер или полноценный любовный роман?» .

Если история на стороне переросла в отношения, тогда надо не про измену рассказывать, а принимать решение, где заканчивать отношения. Но даже в таком случае мужу не нужно рассказывать о подробностях, считает специалист.