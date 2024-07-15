Раскрыт гонорар Леонида Агутина за концерт

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал, сколько певец Леонид Агутин зарабатывает за один концерт. Его слова приводит сайт «Страсти».

Как признался продюсер, несмотря на неоднозначную позицию по поводу СВО, музыкант по-прежнему пользуется большим спросом у организаторов.

«Он пользуется сейчас максимальным спросом, особенно на закрытых мероприятиях — частные вечеринки и тому подобное. Гонорары у него в настоящий момент неоднозначные: расценки колеблются от 1,5 млн до 3,5−4 млн рублей в зависимости от уровня мероприятия и каких-то еще моментов», — заявил Дворцов.

Шоумен также отметил, что количество выступлений у Агутина в РФ в обозримом будущем будет напрямую зависеть от его политической позиции.

«Если он действительно настоящий патриот без лицемерия, то это же сразу видно всем. Соответственно, от этого у него прибавляются концерты, корпоративы и государственные праздники. Я хочу сказать, что чем больше он будет за нас, за нашу родину, за патриотизм, тем больше, безусловно, на этом будет выигрывать», — резюмировал продюсер.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл гонорар певицы Альбины Джанабаевой за один концерт.