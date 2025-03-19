«Расходы доходили до 120 тысяч долларов»: Анастасия Пивоварова рассказала, насколько теннис дорогой вид спорта

Теннис — очень дорогой вид спорта, и сейчас мало возможностей для того, чтобы бюджетно тренироваться. Об этом сайту «Страсти» рассказала победительница 17 турниров ITF и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова.

По словам спортсменки, дойти до юниорского уровня, где финансовую помощь будут оказывать школы, академии, федерации, может позволить себе не каждый. При подготовке деньги уходят на групповые и индивидуальные занятия. Помимо этого, необходимо платить тренеру и арендовать корт. Все это вместе, как отметила Пивоварова, стоит десятки, а то сотни тысяч долларов.

«Поездки на турниры, билеты, проживание, экипировка, ракетки, кроссовки. Все это стоит сейчас недешево и, конечно, очень дорого выходит. В мое время, когда я тренировалась, можно было уложиться по юниорам в 40−50 тысяч долларов в месяц. Но тогда не было таких цен на перелеты, и затем сумма расходов доходила до 100−120 тысяч в год», — рассказала Анастасия.

Полное интервью с семикратной чемпионкой России по теннису вы можете прочитать по этой ссылке. В нем Пивоварова рассказала про многочисленные травмы, из-за которых ей пришлось оставить профессиональную карьеру.