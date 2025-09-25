Кирпич от дома Крида и расческа Бузовой: какие личные вещи звезд россияне продают в Интернете

В Сети продают кирпич от дома Егора Крида и расческу Ольги Бузовой. Об этом стало известно «Страстям».

Сегодня на просторах Интернета можно найти немало объявлений о продаже личных вещей знаменитостей. Мы нашли самые необычные предложения от продавцов.

Лидером по цене является «Мерседес» Филиппа Киркорова — в объявлении указано, что стоит авто 1 миллиард рублей. Впрочем, продавец по имени Руслан готов договориться с реальным покупателем о другой цене, указано в описании объявления.

Однако купить авто будет не так уж и просто — у продавца тоже есть свои требования.

«Нужна гарантия, что вы реальный покупатель. Такие авто — редкость на просторах Интернета. Все пишут, что он этого не стоит. Кругом одни эксперты и шарлатаны, которые думают, что им достанется автомобиль по цене рынка. Нам нужны серьезные люди с серьезными предложениями», — уверяет автор.