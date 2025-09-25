Кирпич от дома Крида и расческа Бузовой: какие личные вещи звезд россияне продают в Интернете
© Starface.ru
В Сети продают кирпич от дома Егора Крида и расческу Ольги Бузовой. Об этом стало известно «Страстям».
Сегодня на просторах Интернета можно найти немало объявлений о продаже личных вещей знаменитостей. Мы нашли самые необычные предложения от продавцов.
Лидером по цене является «Мерседес» Филиппа Киркорова — в объявлении указано, что стоит авто 1 миллиард рублей. Впрочем, продавец по имени Руслан готов договориться с реальным покупателем о другой цене, указано в описании объявления.
Однако купить авто будет не так уж и просто — у продавца тоже есть свои требования.
«Нужна гарантия, что вы реальный покупатель. Такие авто — редкость на просторах Интернета. Все пишут, что он этого не стоит. Кругом одни эксперты и шарлатаны, которые думают, что им достанется автомобиль по цене рынка. Нам нужны серьезные люди с серьезными предложениями», — уверяет автор.
Нашелся среди объявлений и еще один интересный лот — пригласительные на «Золотой граммофон» 2002 года лично для Филиппа Киркорова. В билете указана фамилия артиста и место — 1 ряд, 13 место. Стоимость — 1,5 миллиона рублей.
«Билеты на „Золотой Граммофон“ для Филиппа Киркорова. Были найдены в его машине!» — сказано в объявлении.
По-настоящему необычное объявление — кирпич от дома Егора Крида. Продавец тщательно сфотографировал его со всех ракурсов, однако подробностей того, как ему достался этот сувенир, не привел. Цена стройматериала — 100 тысяч рублей.
«Счастливая демо-кассета Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ)» в Сети продается за 9 миллионов рублей. Автор объявления уверяет, что запись имеет лишь два экземпляра — его и продюсера Леонида Бурлакова. Именно он в 1998 году послушал запись певицы, после которой взял ее под свое крыло.
«На пленке запись рабочих версий трех самых первых ее песен. Кассета подписана Земфирой* и получена мной в первый же день ее переезда в Москву весной 98-го года. Хранилась все это время бережно, с верой в звезду», — заявляет продавец.
Всего за 50 тысяч рублей в Свердловской области можно купить расческу Ольги Бузовой. Автор весьма старого и потрепанного предмета не уточняет, как ему досталась вещь, которой пользовалась знаменитость.
После смерти Паши Техника на сайтах объявлений начали появляться различные предметы, связанные с рэпером. Так, кепку, которую носил Техник, можно приобрести за 1,5 миллиона рублей. В объявлении есть подтверждающие фотографии с артистом, на котором надета именно эта кепка.
«Пашок подарил мне ее на первом концерте после отсидки в Калининграде. Не стирал, не носил, лежит на полочке», — утверждает продавец.
Из периода, когда Паша Техник отбывал наказание за хранение и распространение запрещенных веществ, остались и другие артефакты — письма рэпера из колонии. 19 писем продают за миллион рублей. В них Техник, в основном, рассказывает о быте в заключении.
«Был рад получить от тебя почту. У меня все в порядке! Сижу под следствием вот уже восьмой месяц, много чего повидал, много выводов уже сделал. Сейчас вот чиним антенну, чтобы завтра мячик глянуть», — пишет в одном из своих писем рэпер.
Замыкает наш список необычных лотов юрта Ксении Собчак. Именно в ней команда журналистки во время избирательной компании в 2018 году собирала подписи за кандидатку в президенты России. Автор объявления готов расстаться с надувной юртой за 3 миллиона рублей.
Психолог объяснила, зачем люди покупают вещи звезд
Клинический психолог Олеся Иневская заявила, что продавцы и покупатели подобных предметов реализовывают свои мечты прикоснуться к жизни известных личностей.
«Многие приобретатели реликвий руководствуются искренней любовью и восхищением к кумиру. Вещь, принадлежавшая любимому актеру или музыканту, дает ощущение физической близости к нему. Срабатывает феномен, который антропологи называют „законом магического заражения“: вера в то, что частица харизмы или таланта знаменитости передается через предмет, к которому она прикасалась», — рассказала она.
По словам Иневской, чувство передачи энергии от звезды увеличивается, если на предмете остались следы от известного человека.
«Как ни иррационально это выглядит со стороны, подобное магическое мышление усиливает эмоциональную ценность вещи. Коллекционеры гораздо выше ценят предметы, которые непосредственно и длительно контактировали с кумиром. Поэтому, скажем, пропотевшая концертная рубашка или невыстиранный спортивный свитер могут стоить дороже, чем новый экземпляр: для фаната важен именно личный след кумира», — объяснила она.
Психолог добавила, что некоторые покупатели ощущают себя более статусными после приобретения вещи.
«Обладание редким предметом от знаменитости зачастую становится символом особого статуса для владельца», — заявила Иневская.
*признана иноагентом на территории РФ.