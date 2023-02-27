«Что же это за жизнь такая?»: музыкант Алексей Воробьев о кризисе среднего возраста
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Российский музыкант, актер и режиссер Алексей Воробьев, который в прошлом месяце отпраздновал свое 35-летие, рассказал сайту-изданию «Страсти», сталкивался ли он с кризисом среднего возраста или, как еще его называют, кризисом личности, наступающим у мужчин в период с 30 до 50 лет.
«Впервые слышу, что есть еще и этот кризис. Что ж это за жизнь такая?», - удивился артист.
По словам Воробьева, подростковый кризис переходного возраста он не заметил – слишком много работал и пропустил его, «не оставалось времени выделываться».
«Звездную болезнь я не поймал, потому что цели, мечты и ожидания были и есть гораздо выше моих успехов и достижений. А теперь еще и кризис среднего возраста. Судя по тому, что предыдущие кризисы я пропустил, думаю, и этот пройдет для меня незамеченным», - уверен музыкант.
Тем не менее, Воробьев подчеркнул, что заметил множественные перемены, которые с ним произошли. Например, после 30 он перестал заботиться о чужом мнении, «на это, как выяснилось, я тоже тратил слишком много времени».
Живешь смело и не боишься вычеркивать плохих людей из своей жизни. Я имею в виду тех, кого модно сейчас называть токсичными. Люди, которые вечно шепчут тебе негативные истории про других, крутят интриги, под маской добра пытаются использовать тебя. Нас всех учат не сжигать мосты, но это не мудрость, а хитрость. Я слышал и другую мудрость: «Чем ярче горят мосты за спиной, тем светлее дорога впереди».
Алексей Воробьев
Российский музыкант, актер и режиссер
Алексей Воробьев убежден: быть вечно молодым – проклятие. Музыкант признался, что совершенно не боится взрослеть и меняться. «Взгляните на людей, которые паникуют, увидев морщинку на лице, они же смешны. У каждого возраста свои плюсы», - считает артист.
В юности я уже все увидел, испытал и всем насладился. Теперь мне за 30, и я с удовольствием смотрю на мир более зрело. Это совсем не значит, что я весь такой из себя серьезный мужчина, поверьте, порой я делаю такие глупости, что мне кажется, я и в 17 был умнее. Просто теперь ко всему добавляется жизненный опыт и опыт наблюдения за людьми.
Алексей Воробьев
Российский музыкант, актер и режиссер