«Что же это за жизнь такая?»: музыкант Алексей Воробьев о кризисе среднего возраста

Российский музыкант, актер и режиссер Алексей Воробьев, который в прошлом месяце отпраздновал свое 35-летие, рассказал сайту-изданию «Страсти», сталкивался ли он с кризисом среднего возраста или, как еще его называют, кризисом личности, наступающим у мужчин в период с 30 до 50 лет.

«Впервые слышу, что есть еще и этот кризис. Что ж это за жизнь такая?», - удивился артист.

По словам Воробьева, подростковый кризис переходного возраста он не заметил – слишком много работал и пропустил его, «не оставалось времени выделываться».

«Звездную болезнь я не поймал, потому что цели, мечты и ожидания были и есть гораздо выше моих успехов и достижений. А теперь еще и кризис среднего возраста. Судя по тому, что предыдущие кризисы я пропустил, думаю, и этот пройдет для меня незамеченным», - уверен музыкант.

Тем не менее, Воробьев подчеркнул, что заметил множественные перемены, которые с ним произошли. Например, после 30 он перестал заботиться о чужом мнении, «на это, как выяснилось, я тоже тратил слишком много времени».