«Раньше хотелось жить в Европе»: Андрей Чадов признался, что задумывался о переезде за границу

Актер Андрей Чадов в разговоре с сайтом «Страсти» рассказал, что раньше задумывался о переезде за границу, но отказался от этой мысли. Он признался, что переосмысление пришло с возрастом.

«Задумывался, но я никуда не целюсь. Раньше хотелось жить в Европе. Было ощущение, что в прошлой жизни я жил где-то в европейских странах. В прошлом году отдыхал с женой в Таиланде и когда возвращался, стал подлетать к России, увидел деревья, озера, реки. Понял, что там-то прекрасно, но как хорошо, что я возвращаюсь на родину. Щемящее чувство. Оно с возрастом пришло. Мне нравятся дожди, тучи. Мне даже больше нравится пасмурность, чем солнце, безоблачность. Представляете, как меняется мир с возрастом», - поделился актер.

На вопрос, что еще кардинально поменялось по сравнению с предыдущим десятилетием жизни, Чадов поделился еще несколькими умозаключениями.

«Ты приходишь к главной мысли, что в смирении сила, что есть вещи, которые ты не можешь изменить в жизни. Ты долго к этому идешь, все время борешься и хочешь, чтобы было по-твоему, а по-твоему не будет никогда. Практически», - сказал актер.

Интервью с Андреем Чадовым, в котором он рассказал об увлечении живописью и садом, любви к жене, а также качествах, которых терпеть не может в людях, читайте на сайте «Страсти».