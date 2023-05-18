Рак груди: история 60-летней Елены, которая улыбалась в отделении онкологии

60-летняя Елена поделилась с порталом «Страсти» своей историей о борьбе с раком груди. Наша героиня рассказывает, что до страшного диагноза ее жизнь была длинной и интересной. А после – началась еще одна, в которой каждый новый день приносит радость.

По образованию женщина – инженер электронной техники. Сыновья выросли, окончили вузы в Москве, а магистратуры за рубежом. Студенческий брак Елены закончился на 35-м году своего существования, как раз накануне болезни.

Летом 2021 года героиня обнаружила болезненную шишку на правой груди. Она срочно сделала маммографию, получила на руки снимки и заключение о том, что ей требуется консультация маммолога. Пока ждала приема специалиста, по собственной инициативе сделала УЗИ в коммерческом медицинском центре с самым современным оборудованием.

«Киста имела форму матрешки, состояла из двух частей с перемычкой, но врач УЗИ сказала, что она видит, что это доброкачественное, и беспокоиться не нужно», – вспоминает собеседница. «Она не имела права делать заключение о доброкачественности/злокачественности новообразования, и, если бы я ее послушала и успокоилась, могла бы непоправимо потерять время».

Окончательный результат был неутешительным: тройной негативный рак. Волосы посыпались, пришлось побриться налысо. Но Елена не опускала руки.

«В юности я несколько раз хотела побриться налысо – от несчастной любви, конечно же. Теперь моя мечта сбылась (смеется). Оказалось, у меня красивая форма головы, и вообще мы с младшим сыном затылками похожи», – делится героиня.

Каждый из шести курсов лечения проходил три недели подряд, затем две недели перерыв. В первый же раз в отделении химиотерапии женщина обратила внимание на пациенток, которые давно проходят лечение. Она узнавала их по шапочкам и косынкам. На ее удивление, это были обычные женщины, хотя Елена ожидала увидеть страдание на их лицах.

Собеседница вспоминает, что как-то сразу приняла диагноз. Слез не было. «Просто все текущие на тот момент проблемы показались мелкими, а я стала чувствовать любовь и благодарность к этому миру».

На химиотерапию она приходила с улыбкой, что настораживало специалистов. Елена говорит, что ее даже направили в районный ПНД к психиатру, как неадекватно воспринимающую ситуацию.

«Слышала: «Женщина, вы не понимаете, у вас серьезное заболевание. Очень тяжелое. Вот плакать – это нормально». Районный психиатр спросила, плачу ли я постоянно, могу ли уснуть? Нет, не плачу, сплю спокойно, лекарств выписывать не нужно. Направили тогда к психологу при ПНД. Хороший психолог оказалась, продиагностировала меня, депрессии не нашла, но вот уже второй год мы с ней раз в две недели разгребаем другое. К онкологии прямого отношения не имеющее», – рассказывает героиня.

В день шестидесятилетнего юбилея Елена закончила лучевую терапию. Елена не считает, что победила рак. Она говорит, что только прошла начальную часть пути. Ведь в онкологии выздоровлением считается стойкая ремиссия в течение пяти лет.