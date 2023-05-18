«Почему именно я?»: истории трех женщин, борющихся с раком груди

Диагноз рак многие люди считают смертельным, но только не героини нашего материала. Три прекрасные женщины поделились с порталом «Страсти» личными историями о настоящей борьбе, храбрости, вере в себя, поддержке и стойкости характера. Они смогли выиграть первый бой с серьезным недугом и не собираются сдаваться. Своим примером они доказывают, что диагноз рак молочной железы – это не приговор.

«Фиг всем – не дождутся»: мотивирующая история 47-летней Оксаны. Она – дизайнер мебели. С момента постановки диагноза прошло около двух лет

В первый раз Оксана почувствовала уплотнение в груди во время отпуска в Санкт-Петербурге. Кожа зудела в одном и том же месте. После возвращения домой в Краснодар, она позвонила своей подруге-гинекологу и поехала к ней на УЗИ в другой город.

Результаты обследования врачу не понравились, она выдала направление к онкологу. Также Оксана прошла маммографию, пункцию. Уже через 3 дня на электронную почту пришли результаты обследования – рак.

В этот момент женщина работала и была на смене одна. Она не верила своим глазам и думала, что это ошибка.

«Со мной этого не могло произойти, в роду ни у кого не было», – говорила Оксана.

После осознания реальности ей стало страшно. Женщина сразу вспомнила различные фильмы, где от этой болезни люди умирали в страшных мучениях. Оксану стали посещать мысли о будущем, каким оно будет? Ведь у нее были планы.

«Столько всего надо успеть сделать: младшему надо в институт поступить, мне на выпускной к нему идти. Старший вот-вот сделает предложение девочке, значит, мне надо на свадьбу. А там внуки появятся, кто им поможет?» – думала Оксана.

В голове у женщины были психологические качели. Мысли скакали от «я умираю», до «фиг всем – не дождутся». Она решила позвонить подруге, а та посоветовала ей приехать в Москву, в центр онкологии имени Н.Н. Блохина.

Через неделю Оксана была в столице, а близким сказала, что у нее просто киста. Она вспоминает, что готова была ко всему. Тогда она сказала врачу: «Все отрезаем, внизу тоже все удаляем (по-женски)». На что доктор рассмеялся и ответил: «Вы мне целая как-то больше нравитесь».

Далее было 1,5 месяца обследований. К раку прибавились проблемы с печенью. Даже врач удивился и несколько раз перечитал заключение. Оксана переживала, что все тянется очень долго, ставили третью стадию.

«Потом поняла – без этих обследований схема лечения была бы другая», – говорит она.

Наступали новогодние праздники. Женщина была в ожидании первой химиотерапии. Оксану поддерживали сыновья, мама и семья невестки. Она не стала скрывать от родных правду, на работе тоже озвучила диагноз.

«Я очень благодарна руководству – они поддерживали меня весь год, пока я была на лечении! И финансово, и морально», – подчеркнула Оксана.

Ей также рассказали про сообщество пациентов, она вступила в краснодарский чат.

«Через один чат, в другой, потом в третий, и так я познакомилась сначала с Ольгой Шалагиной, а потом и с Алёной Рыбаковой (учредители «Здравствуй, новая я» — проект пациентской организации АНО «Онко Хелп», прим. «Страсти»). Девочки сами прошли весь этот путь и нашли в себе силы помогать тем, кто только начинает, кто в пути, и кто уже закончил лечение, но ещё не вернулся к нормальной жизни», – отмечает героиня.

По ее словам, на каждом этапе свои вопросы, свои сложности. Сначала – это растерянность, страх, отсутствие доступных указаний, например куда и зачем идти. А во время лечения – бытовые проблемы, побочные эффекты, состояние психоза.

«А когда ты уже вроде все закончил, врачи тебя поздравили и отпустили под наблюдение участкового онколога — это как для солдата, пришедшего с войны в мирную жизнь. Там все ясно – есть враг, надо его победить и выжить любой ценой. А тут? Каждый чих — это паника, а вдруг это оно вернулось?» – делится Оксана.