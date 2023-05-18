«Почему именно я?»: истории трех женщин, борющихся с раком груди
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Диагноз рак многие люди считают смертельным, но только не героини нашего материала. Три прекрасные женщины поделились с порталом «Страсти» личными историями о настоящей борьбе, храбрости, вере в себя, поддержке и стойкости характера. Они смогли выиграть первый бой с серьезным недугом и не собираются сдаваться. Своим примером они доказывают, что диагноз рак молочной железы – это не приговор.
«Фиг всем – не дождутся»: мотивирующая история 47-летней Оксаны. Она – дизайнер мебели. С момента постановки диагноза прошло около двух лет
В первый раз Оксана почувствовала уплотнение в груди во время отпуска в Санкт-Петербурге. Кожа зудела в одном и том же месте. После возвращения домой в Краснодар, она позвонила своей подруге-гинекологу и поехала к ней на УЗИ в другой город.
Результаты обследования врачу не понравились, она выдала направление к онкологу. Также Оксана прошла маммографию, пункцию. Уже через 3 дня на электронную почту пришли результаты обследования – рак.
В этот момент женщина работала и была на смене одна. Она не верила своим глазам и думала, что это ошибка.
«Со мной этого не могло произойти, в роду ни у кого не было», – говорила Оксана.
После осознания реальности ей стало страшно. Женщина сразу вспомнила различные фильмы, где от этой болезни люди умирали в страшных мучениях. Оксану стали посещать мысли о будущем, каким оно будет? Ведь у нее были планы.
«Столько всего надо успеть сделать: младшему надо в институт поступить, мне на выпускной к нему идти. Старший вот-вот сделает предложение девочке, значит, мне надо на свадьбу. А там внуки появятся, кто им поможет?» – думала Оксана.
В голове у женщины были психологические качели. Мысли скакали от «я умираю», до «фиг всем – не дождутся». Она решила позвонить подруге, а та посоветовала ей приехать в Москву, в центр онкологии имени Н.Н. Блохина.
Через неделю Оксана была в столице, а близким сказала, что у нее просто киста. Она вспоминает, что готова была ко всему. Тогда она сказала врачу: «Все отрезаем, внизу тоже все удаляем (по-женски)». На что доктор рассмеялся и ответил: «Вы мне целая как-то больше нравитесь».
Далее было 1,5 месяца обследований. К раку прибавились проблемы с печенью. Даже врач удивился и несколько раз перечитал заключение. Оксана переживала, что все тянется очень долго, ставили третью стадию.
«Потом поняла – без этих обследований схема лечения была бы другая», – говорит она.
Наступали новогодние праздники. Женщина была в ожидании первой химиотерапии. Оксану поддерживали сыновья, мама и семья невестки. Она не стала скрывать от родных правду, на работе тоже озвучила диагноз.
«Я очень благодарна руководству – они поддерживали меня весь год, пока я была на лечении! И финансово, и морально», – подчеркнула Оксана.
Ей также рассказали про сообщество пациентов, она вступила в краснодарский чат.
«Через один чат, в другой, потом в третий, и так я познакомилась сначала с Ольгой Шалагиной, а потом и с Алёной Рыбаковой (учредители «Здравствуй, новая я» — проект пациентской организации АНО «Онко Хелп», прим. «Страсти»). Девочки сами прошли весь этот путь и нашли в себе силы помогать тем, кто только начинает, кто в пути, и кто уже закончил лечение, но ещё не вернулся к нормальной жизни», – отмечает героиня.
По ее словам, на каждом этапе свои вопросы, свои сложности. Сначала – это растерянность, страх, отсутствие доступных указаний, например куда и зачем идти. А во время лечения – бытовые проблемы, побочные эффекты, состояние психоза.
«А когда ты уже вроде все закончил, врачи тебя поздравили и отпустили под наблюдение участкового онколога — это как для солдата, пришедшего с войны в мирную жизнь. Там все ясно – есть враг, надо его победить и выжить любой ценой. А тут? Каждый чих — это паника, а вдруг это оно вернулось?» – делится Оксана.
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Питер, за несколько дней до момента ИКС
Фото: Личный архив Оксаны
«Парик мы выбирали вместе с мужем»: как любовь помогает 37-летней Светлане в борьбе с раком
Светлана работает заместителем заведующей аптечным пунктом. Она ездила пять дней в неделю на другой конец Москвы, вечером бежала за сыном в детский сад, а уже потом домой.
В начале января женщина заметила, что у нее начала расти левая грудь, иногда она чувствовала прострелы. Скоро появились болезненные ощущения. Светлана списала все на предменструальные боли, но когда поняла, что правая грудь перестает болеть, а левая нет, то записалась к врачу-гинекологу. После УЗИ врач посоветовал срочно обратиться к онкологу.
«Состояние было – непонятно, что происходит. Я даже не представляла, куда еще можно пойти и что в таких случаях делают», – вспоминает Светлана.
Она до сих пор помнит фразу доктора: «Ну, что ж, будем лечиться?». Женщина ответила согласием, но еще не знала, чего ожидать. Когда ей поставили диагноз – рак молочной железы с метастазами в печень и кости, ей было 35 лет, а ее ребенку всего 4 года. Пациентка вспоминает, что были задеты все лимфоузлы вокруг – операция невозможна.
«Меня эта ситуация просто перенесла в подготовку к самому страшному. И сто тысяч вопросов: за что мне это, и почему именно я? Хорошо, что муж и ребенок достаточно самостоятельные. Но умереть я на тот момент не боялась, а было страшно, что мне будет очень больно, и что родным придется за мной ухаживать», – делится мыслями Светлана.
Далее появились непонятные вопросы про печень. Врачи не могли точно сказать гемангиомы там или метастазы. При МРТ брюшной полости обнаружили метастазы в ребра и позвоночник.
«Конечно, эта ситуация привела меня к паническим атакам – мне мерещился запах молока (очень неприятного). Как только я его чувствовала, уже не могла сдержать слез, и меня всю начинало трясти», – вспоминает Светлана.
В этот период женщине было тяжело на работе, ей приходилось просить коллег подменить ее даже на месте.
«С начальством мне повезло. Они пошли мне навстречу и отпускали на все обследования. Почти все лечение я была на больничном», – рассказывает женщина.
Светлана шла по улице и смотрела на радостных людей, но ей было грустно. В мыслях мелькало: «Вот вы радуетесь, а у меня тут такое».
«Первое и, наверное, самое правильное поворотное решение было решение моей подруги позвонить другой моей подруге и все ей рассказать. И потом понеслось. Эта подруга позвонила своей знакомой, у которой тоже был диагноз, и она жива, и связала нас», – говорит Светлана.
Героиня вспоминает, что в ее жизни были истории рака только с печальным концом. Но в один из дней она нашла собеседницу, которая вылечилась.
«Она меня в тот же момент записывает к своему врачу и кидает ссылку на фонд «Я люблю жизнь», моя жизнь переворачивается с ног на голову! Это все для меня важно и сыграло огромную роль в моем лечении, как я называю – выздоровлении», – подчеркивает Светлана.
Врач назначил ей нужные обследования, подруги помогли деньгами. Пациентка прошла все буквально за неделю и пересдала биопсию. Муж во всем помогал любимой.
«Конечно, он не мог даже себе представить, что меня не станет: «Ну и что опухоль, а что она? Ну вырежут и все. Ну куда ты собралась на тот свет? Пошли платье тебе купим!» – делится Светлана.
Тогда слова супруга показались героине проявлением беспечности. Тем более что ее физическое состояние оставляло желать лучшего. Она обратилась к психологу от фонда.
«Вместо положенного часа работы она со мной работала 2 часа, потому как я весь сеанс прорыдала от жалости к себе, но подход ко мне был найден, и я начала становиться другим человеком», – подчеркивает Светлана.
Женщина утверждает, что самое сложное в ее случае – это было рассказать маме о болезни. Даже свекровь узнала раньше.
«В тот момент она забрала на лето сына к себе в деревню, и я спокойно лечилась, приезжая к сыну каждые 21 день», – рассказывает собеседница.
Светлана вспоминает тот момент, когда побрилась налысо. Рядом с ней были подруги. Они спорили между собой брить налысо или оставлять немного. В итоге было решено без жалости и наверняка.
«А парик мы выбирали вместе с мужем. Повеселились, короче», – говорит героиня.
Период лечения Светлана вспоминает с большой благодарностью всем, кто тогда и сейчас есть в ее жизни.
«После 4 химии пэт кт (ПЭТ-КТ (PET-CT) — эффективный и современный метод диагностики онкологических заболеваний, сочетающий позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию, прим. «Страсти») показало, что все ушло и ничего не светится. Но лечили меня по полной схеме химиотерапии. Есть, конечно, свои побочные эффекты и сейчас, но это такие мелочи с тем, что я сейчас живу!» – подчеркивает собеседница.
Она утверждает, что эта болезнь помогла ей начать ценить себя, радоваться каждому дню и любить окружающих людей. Светлана поняла, что просить о помощи – это нормально.
«Ведь никто не знает, что нужно нам, а попросив кого-то, обязательно найдутся люди кому это не трудно и даже в радость – это удивительно работает», – говорит героиня.
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То самое платье
Фото: Личный архив Светланы
История 60-летней Елены, которая улыбалась в отделении онкологии
Третья наша героиня рассказывает, что до страшного диагноза ее жизнь была длинной и интересной. А после – началась еще одна, в которой каждый новый день приносит радость. Елена говорит, что всегда вела активный образ жизни: любит поездки и путешествия. Зимой всей семьей катались на горных лыжах, а летом на роликах и велосипедах. По образованию Елена – инженер электронной техники.
«Сыновья родились с разницей в три с половиной года, так что из первого декрета я и не выходила, заработки мужа позволяли хотя бы не думать, чем детей накормить. Уставала с детьми очень, но все равно с большой радостью вспоминаю эти годы», – делится женщина. А спустя несколько лет вернулась на работу в свой же вуз, немного не по профилю – занималась закупкой оборудования, где технические знания все же пригодились.
Потом сыновья выросли, окончили вузы в Москве, а магистратуры за рубежом. Старший – системный аналитик, младший – архитектор. Оба сейчас живут далеко от родного дома. Студенческий брак Елены закончился на 35-м году своего существования, как раз накануне болезни.
Летом 2021 года Елена обнаружила болезненную шишку на правой груди. Женщина срочно сделала маммографию, получила на руки снимки и заключение о том, что ей требуется консультация маммолога. Пока ждала приема специалиста, по собственной инициативе сделала УЗИ в коммерческом медицинском центре с самым современным оборудованием.
«Киста имела форму матрешки, состояла из двух частей с перемычкой, но врач УЗИ сказала, что она видит, что это доброкачественное, и беспокоиться не нужно», – вспоминает собеседница. «Она не имела права делать заключение о доброкачественности/злокачественности новообразования, и, если бы я ее послушала и успокоилась, могла бы непоправимо потерять время».
Обследования и так пришлось на время отложить – Елена некстати заболела ковидом. Пока находилась на карантине, шишка на груди увеличивалась в размерах и болела. Маммолог направила пациентку на биопсию и КТ, а после первых тревожных результатов порекомендовала срочно приехать на дополнительные обследования.
«Она все время повторяла фразу: «Чтобы нам с вами время не терять». Постепенно приходило понимание, что все серьезно», – признается Елена.
Героиня вспоминает, что с того момента стала активно искать в Интернете информацию о раке молочной железы. Она читала статьи на специализированных сайтах и сидела в соцсетях, где получала не только информацию, но и поддержку, а также понимание, что есть люди с таким же диагнозом, которые не опускают руки.
«После биопсии киста воспалилась и резко увеличилась в размерах (до 11-15 см), боль уже не давала спокойно спать. Окончательный результат был неутешительным: тройной негативный рак», – рассказывает собеседница.
Елена попала в Московский Клинический Научный Центр им. Логинова, куда ее направила Клиника женского здоровья (она работает на их базе). По видеосвязи состоялся консилиум. Только потом пациентка узнала, что это были ведущие и очень известные специалисты. Начали с химиотерапии. Елена задавала врачу разные вопросы.
«Он подробно и спокойно отвечал, что такое тройной негативный, почему его и сложно, и легко лечить, и что шанс прожить еще пять лет у меня примерно 65%», – вспоминает она.
Женщина не стала скрывать диагноз от окружающих, и получила огромную поддержку. «Дети были готовы срочно примчаться, пришлось их успокоить, что я пока сама справляюсь. А мама моя лежачая, и не всегда меня узнает. Мы с сестрой уже три года нанимаем ей сиделку с постоянным проживанием. Кстати, когда я боялась, что сил не хватит и я слягу, я решила, что также найму себе сиделку – опыт поиска уже есть», – рассказывает Елена.
Близкие и друзья, которые были рядом, пытались Елене помочь: присылали мантры, диеты, питание с амарантом, ссылки на новые лекарства и БАДы. Руководство института тоже пошло сотруднице навстречу. Ее оформили дистанционно, поэтому больничный брать не понадобилось. Она появлялась всего один-два раза в неделю – чтобы подписать документы и «посоциализироваться». Однажды она услышала в коридоре шепот: «Ох, Леночка уже платочек надела…».
«Волосы посыпались строго по графику, на десятый день после первой капельницы. В юности я несколько раз хотела побриться налысо – от несчастной любви, конечно же. Теперь моя мечта сбылась (смеется). Оказалось, у меня красивая форма головы, и вообще мы с младшим сыном затылками похожи», – делится героиня.
Каждый из шести курсов лечения проходил три недели подряд, затем две недели перерыв. В первый же раз в отделении химиотерапии женщина обратила внимание на пациенток, которые давно проходят лечение. Она узнавала их по шапочкам и косынкам. На ее удивление, это были обычные женщины, хотя Елена ожидала увидеть страдание на их лицах. Вообще, перед химиотерапией были самые худшие ожидания: а вдруг сразу же станет плохо, силы покинут, желудок вывернется? Все оказалось не так страшно, даже были силы возвращаться домой на метро. На такси, к тому же, можно надолго попасть в пробки.
Женщина проходила стандартное лечение, но при этом была не против применения альтернативных методов, конечно, согласовав их с онкологом-химиотерапевтом. Помимо различных препаратов, поддерживающих организм, не забывала про посильную физическую активность, хоть и было временами тяжело. Посещала занятия йогой, направление кундалини, после этих занятий ощущался прилив сил. На работе во время обеденного перерыва ходила в бассейн. Вместе с друзьями выбиралась на каток и на горнолыжный склон. Конечно, ненадолго – но и такие мероприятия приносили массу положительных эмоций.
Елена говорит, что весь этот период ее поддерживали дети, подруги и друзья-однокурсники. Знали график капельниц и были на связи. Хотя фактически она была одна. Елена вспоминает: «Когда слабость была после химии, боялась дома упасть, а нет же рядом никого».
При этом, помимо своего лечения, нужно было организовывать уход за мамой, оплачивать сиделку. Здесь огромную часть проблем взяла на себя сестра Елены.
«Я выкладывала фото из палаты. В чате друзей-однокурсников читала сообщения: «Зашла в храм, свечку за тебя поставила». Друзья мне привозили свежие фрукты и домашние мороженые ягоды для морса. Однажды звонят: «Ты на работе? Выйди на крылечко». Выхожу, однокурсник с корзиной, букет такой из фруктов вручает. «Это тебе от нас витамины. Придешь к себе, посмотри, на дне письмо, от всех наших». Прихожу на рабочее место, вынимаю конверт, а там… пачка пятитысячных. Сидела и ревела. Говорят, собрали чатом», – делится героиня.
Собеседница вспоминает, что как-то сразу приняла диагноз. Слез не было. «Просто все текущие на тот момент проблемы показались мелкими, а я стала чувствовать любовь и благодарность к этому миру».
На химиотерапию она приходила с улыбкой, что настораживало специалистов. Елена говорит, что ее даже направили в районный ПНД к психиатру, как неадекватно воспринимающую ситуацию.
«Слышала: «Женщина, вы не понимаете, у вас серьезное заболевание. Очень тяжелое. Вот плакать – это нормально». Районный психиатр спросила, плачу ли я постоянно, могу ли уснуть? Нет, не плачу, сплю спокойно, лекарств выписывать не нужно. Направили тогда к психологу при ПНД. Хороший психолог оказалась, продиагностировала меня, депрессии не нашла, но вот уже второй год мы с ней раз в две недели разгребаем другое. К онкологии прямого отношения не имеющее», – рассказывает героиня.
В день шестидесятилетнего юбилея Елена закончила лучевую терапию. В отпуск приехали сыновья, и все близкие собралась в ресторане. Дети привезли замечательные подарки, а младший сын-архитектор, пока был дома, сам спроектировал и заказал маме новую красивую кухню.
«Не могу пока называть себя победившей рак – я только прошла начальную часть пути. В онкологии выздоровлением считается стойкая ремиссия в течение пяти лет», – делится героиня.
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До: за год до диагноза. Камчатка, Тихий океан
Фото: Личный архив Елены
А теперь для справки: за последние 10 лет количество женщин, победивших рак, увеличилось на 10%. При своевременной диагностике и лечении рака груди, выживаемость составляет 80–90%.
Благодарим «Здравствуй, новая я» — проект пациентской организации АНО «Онко Хелп» за содействие и помощь при подготовке материала.
«Здравствуй, новая я» — проект пациентской организации АНО «Онко Хелп». В процессе его реализации основное внимание уделялось психологическому состоянию женщин, их отношению к болезни и восприятию себя.