«Работа есть, только она отказывается»: сколько зарабатывает телеведущая Ольга Орлова

Артистка Ольга Орлова прославилась как певица, однако в последствии ушла со сцены ради карьеры на ТВ. Много лет она вела проект «Дом-2», а после ухода практически перестала появляться на телевидении. Почему она потеряла востребованность и сколько она зарабатывает, сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По мнению продюсера, камнем преткновения в карьере Ольги стала семья. Каждый артист в какой-то момент решает, что ему важнее, и Орлова выбрала заботу о дочери.

«Ольга не очень востребована сейчас, потому что ушла глубоко в семью, занимается детьми. Работа есть всегда, только она отказывается, ну, в силу семьи. Что касается карьеры на ТВ, она сделала свой выбор, отказавшись от сцены. Талантливый человек талантлив во всем. Я думаю, что она и там, и там имела выгоду свою определенную», - заявил Дворцов.

При этом, уверен продюсер, корпоративы у Орловой есть. Он отметил, что все заказчики индивидуальны, поэтому многие могут выбирать именно Ольгу для мероприятий, а не других звезд «Дома-2».

«Как правило, такие артисты стоят не меньше, чем 2 млн рублей за мероприятие и выше. Вы знаете, я думаю, что она интересна заказчикам. У каждого свои предпочтения. Кто-то любит Бородину, кто-то Бузову, а кто-то Орлову. Здесь все зависит от определенных хотелок», - поделился Сергей Дворцов.

