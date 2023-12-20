Qr-коды и памятники в виде iPhone: как цифровизация добралась до ритуального бизнеса

В России начали производить памятники на могилы с телевизором и в виде iPhone, об этом стало известно «Страстям».

Цифровизация не стоит на месте и уже добралась до похоронной сферы. «Страсти» выяснили, что особо продвинутые студии предлагают установить надгробия с qr-кодом, отсканировав который, пользователь попадает на страничку об усопшем. На ней можно узнать биографию человека и даже услышать его голос.

Необычные по форме памятники тоже производят. Так, гранитная плита в форме iPhone на стандартный участок 1,8×2 м обойдется примерно в 2,5 миллиона рублей.

Куда более продвинутый вариант — цифровой памятник со встроенным экраном. На устройстве могут демонстрироваться архивные кадры с усопшим. В России первооткрывателем этой технологии стал житель Набережных Челнов Марсель Мухаметшин. Мужчина в 2020 году поставил такой памятник на могиле своего отца.

Самая бюджетная версия цифрового надгробия со стационарным источником питания обойдется в 330 тысяч рублей, базовая с автономным питанием будет стоить 420 тысяч рублей, а вариант с максимальным сроком службы — 550 тысяч рублей.

Полную версию нашего расследования о новых технологиях в похоронном бизнесе читайте по ссылке.