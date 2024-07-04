«Пытается усидеть на двух стульях»: продюсер высказался о критикующем РФ Иване Дорне

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов высказался о певце Иване Дорне, который выступает с критикой России, однако не возвращается на Украину из-за страха мобилизации. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Иван Дорн — это особый товарищ, который «ни себе не ам, ни другим не дам». Соответственно, пытается, как и иноагенты, усидеть на двух стульях. Но в данном случае я хочу сказать, что у него гонорары были по Москве за один концерт достаточно высокие. То есть порядка трех миллионов рублей. Ну, для него это высокие, я считаю. Он не хочет возвращаться на Украину из-за страха мобилизации, но и при этом он продолжает в Европе давать концерты на русском языке. Вы же прекрасно понимаете, что он пытается в данном случае поднять свой же дополнительный статус в лице европейцев, чтобы, будучи там, его приняли с такой же яркой харизмой, которую он и раньше демонстрировал в Российской Федерации. Он думает, что ему будут платить такие же деньги, баснословные гонорары, как и в России. Но такого не бывает. Больше скажу, что еще немножко, да, и ему просто перекроют там же кислород», - заявил продюсер.

Шоумен также отметил, что за нежеланием музыканта возвращаться на Украину на самом деле кроется стремление «усидеть на двух стульях».

«Это не страх, а как раз-таки он пытается усидеть на двух стульях. Первый стул, соответственно, вроде бы он любит Украину, но при этом боится мобилизации. И второй момент, он не хочет терять контакт с Российской Федерацией и со своими поклонниками здесь, потому что тут очень хорошие гонорары. Вы должны понимать, что каждый уехавший отсюда пытается как-то обелиться, расчехлиться, показать, что у него все хорошо, не все так плохо», - резюмировал Дворцов.

Ранее Сергей Дворцов объяснил отказ Верки Сердючки от концерта в поддержку ВСУ.