«Пытается обелиться»: продюсер объяснил отказ Сердючки от концерта в поддержку ВСУ

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Вердючка, отказался выступать на запланированном в Киеве Atlas United 2024 из-за желания вернуться в Россию. Такое мнение в разговоре с сайтом «Страсти» выразил продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

«Он пытается усидеть на двух стульях, но, как мы с вами понимаем, это не получится в данном случае. Соответственно, он выражает желание вернуться в РФ с гастролями, безусловно пытается обелиться. Конечно, артист уже меньше говорит всякой чуши в отношении России, но я уверен, что у него ничего не получится. Потому что он уничтожил себя, когда исполнил песню русофобского характера. Просто вот, в один миг», - заявил шоумен.

Дворцов отметил, что в России Сердючка имел хорошие гонорары, однако после отъезда на Украину ситуация с заработками изменилась в негативную сторону.

«Что касается гонораров сейчас, я уверен, что он приспустил свою планку буквально наполовину. В России он хорошо кормился до времен СВО, а сейчас он, можно сказать, бедный артист. Потому что, когда его менеджер говорит, что исполнитель не укладывается в сроки и тому подобное, ну это же чистой воды вранье. <…> Пускать даже не мечтает обелиться, у него не получится», - поделился продюсер.

Ранее мы писали, что Верка Сердючка исполнила песни на русском языке в ночном клубе Одессы.