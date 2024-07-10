«Пытается реанимировать карьеру»: продюсер высказался о «пропавшем» Аврааме Руссо

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов высказался о карьере пропавшего из инфополя певца Авраама Руссо. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Он сейчас пытается реанимировать свою карьеру, несмотря на то, что он был в прошлом именно известным, максимально популярным. В настоящий момент, конечно, его популярность сошла на нет, если он где-то появляется, то появляется редко. Почему он пропал? Ну как мы все помним, у него был скандал с нападением, после чего он был вынужден уехать из России отсиживаться в другой стране. Но сейчас у него все хорошо, и вроде бы на личной жизни у него все прекрасно, насколько я знаю», — заявил шоумен.

Дворцов подчеркнул, что в РФ Руссо сможет активно гастролировать лишь в случае снижения гонораров. При этом он отметил, что артист является обеспеченным человеком, который сильно не нуждается в деньгах.

«Получится у него реанимировать карьеру только в двух случаях. Если он сбавит свои аппетиты по гонорарам и напишет еще пару хитов, которые будут радовать его поклонниц. На сегодняшний день он в принципе обеспеченный мужик, артист, бизнесмен. В деньгах он, собственно, не нуждается. Единственное, я скажу, что с заработками у него могут быть какие-то проблемы в плане завышенных гонораров. Я могу сказать, что здесь он сможет выступить не больше, чем за 1−1,5 миллиона рублей за один концерт. Вот, это прямо максимум. Ну, может быть, 1,7 миллиона ему дадут. Что касается заказов: заказы идут на него, но они идут уже, как вы понимаете, не с такой бешеной скоростью, как раньше. То есть я не скажу, что он сейчас вновь востребованным стал, но мелькать он начинает, безусловно», — поделился продюсер.

Ранее Авраам Руссо рассказал, где сейчас живет.