Пять лучших альтернатив фитнес-залу: как держать себя в форме

Многие женщины попадают в ловушку мифов о тренировках в зале, и поэтому всячески их избегают. Одни не хотят работать с весом, боясь утратить свою женственность и изящные формы. Другие экономят на работе с тренером и поэтому не могут достичь желаемых результатов, быстро теряют мотивацию и бросают. Третьи по разным причинам не готовы выстраивать график, включающий регулярные тренировки. Но есть несколько великолепных альтернатив фитнес-залу, помогающих держать себя в форме. О них сайту «Страсти» рассказала фитнес-тренер и женский мотиватор Евгения Ваганова.

Как пояснила эксперт, первое, что стоит понимать в вопросах поддержания физической формы и упругости тела — к ним важно подходить комплексно, как с помощью правильного питания, так и используя разноплановые тренировки.

Так, если изначально взять слишком высокую планку, можно быстро загнать себя, похудеть, а потом наесть обратно все скинутые килограммы и даже больше. Для того, чтобы женщине подтянуть равномерно все тело и проработать все группы мышц, конечно же, стоит заниматься в зале и желательно под присмотром профессионалов. Но путь к такому подходу бывает долгим.

Когда не возможности или желания ходить в зал, за альтернативу может взять несколько занятий, которые помогут вам держать себя в форме и вот лучшие из них.

Первое: тренировки дома

Даже самая простая 10-15-минутная зарядка, которая войдет в ежедневную привычку, поможет улучшить физическую форму. К тому же, не придется тратить деньги на зал, специальную одежду и обувь, доплачивать тренеру, подгадывать занятия и куда-то мотаться.

Домашние тренировки действительно могут быть очень эффективны — сейчас очень большой выбор разноплановых (в том числе и бесплатных) приложений, уроков и видео с тренировочными программами на все группы мышц. Можно самостоятельно выбрать на что именно делать упор и заниматься даже тем, кто не может надолго отлучаться из дома.

Второе: йога

Это направление не для всех и многие несколько раз пробуют взять йогу за основу занятий, но сбегают от этого вида физической активности — мол, там скучно и неинтересно. Но на самом деле йога бывает очень разной и, если хорошо поискать, но можно найти направление, которое дойдет лично вам. Можно заниматься чисто женскими практиками, протестировать пивную, винную или «игристую» йогу, йогу со щенками или аэройогу.

Этот вид физической активности позволит улучшить координацию, убрать скованность движений, вернуть растяжку, проработать на глубинном уровне все группы мышц и снять стресс. Йога отлично подходит людям, которые любят более спокойные виды деятельности, либо, наоборот, ведут настолько активный образ жизни и им важно замедлиться и физически, и интеллектуально.

Третье: пилатес

Пилатес чем-то похож на йогу и также направлен на укрепление общей физической формы, но в отличие от своего более попсового «собрата» это занятие более динамичное, хотя также направлено на работу со всеми группами мышц. Пилатес отлично подходит тем, кто легко разгоняется во время тренировок и нуждается в том, чтобы сбрасывать накопившееся напряжение и при этом нагружать организм плавно и равномерно.

Четвертое: спортивная гимнастика и акробатика

Идеальное направление для проработки всего тела, особенно верхней его части, так как в большей степени в занятиях задействованы мышцы верхнего плечевого пояса, спины, кора. Спортивная гимнастика и акробатика дарят гибкость и выносливость, а также помогают очень быстро развивать силу, быстроту и координацию. Они подходят для людей с малоподвижным образом жизни, но при этом понравятся тем, кто любит активные виды деятельности и даже экстрим.

Пятое: боевые искусства

Тоже отличная альтернатива залу. При занятии боевыми искусствами в основном, прорабатываются мышцы верхнего плечевого пояса, спины, кора (это просто бокс). Если рассматривать тайский бокс или кикбоксинг, то активно задействуется также и мышцы ног. Идеально подойдет для тех кто хочет сделать больший акцент на «похудение только в ногах», так как здесь активно задействованы передняя, боковая и задняя поверхность бедра.