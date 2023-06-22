Пять болезненных тем для мужчин: психолог Синютина о том, как не ранить партнера
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Ранить мужчину словом и делом не так уж сложно, как принято считать. Причинный психолог Юлия Синютина рассказала нам, чего точно не стоит делать по отношению к «сильному полу», если вы не хотите жить со своим избранником как кошка с собакой.
• «Я на тебя лучшие годы потратила!» или «Ты мне всю молодость загубил!».
Любой мужчин хотя бы раз слышал подобное от женщины. Однако не стоит забывать, что на самом деле никто никого ни в какое принудительное рабство не продавал. То, что люди в какой-то момент встретились, поженились, а потом на протяжении многих лет трепали друг другу нервы – процесс абсолютно обоюдный.
«Фраза про тотально испорченную жизнь не просто ранит практически любого мужчину, она застревает в его голове надолго и почти гарантировано либо приведëт к появлению любовницы, либо к окончательному расставанию. Если именно в этом и был ваш план, тогда... всë идет по плану. А вот если ваши идеи относительно мужчины были другими, стоит воздержаться от подобных обвинений», - советует Синютина.
• Наличие денег и сексуальное здоровье.
Если возникает проблема с деньгами – любой мужчина зачастую переживает это значительно сильнее женщин. Если у мужчины проблемы в сексуальном плане – тогда это катастрофа вселенского масштаба.
В связи с этим рекомендация: перед тем, как пошутить, упрекнуть или отпустить едкое замечание в адрес мужчины по этим двум пунктам, стоит серьëзно подумать, какую именно цель вы при этом преследуете, подчеркивает психолог.
Если вам хочется подстегнуть его зарабатывать больше, найдите более позитивный способ стимулирования. Поощрения, как показывает практика, в таких случаях работают значительно эффективнее. А уж про мужскую слабость в постели стоит говорить ещë в разы деликатнее. Нечаянным словом можно нанести такую обиду, которую мужчина запомнит, затаит и не простит вам, возможно, никогда.
Юлия Синютина
Причинный психолог
• Его мама, она же ваша «свекровь».
Замечено, что с глобальным ростом по всей планете мужского инфантилизма «маменькиных сынков» встречается всë больше. Вне зависимости от того, таков ли ваш избранник, постарайтесь воздержаться от обидных оценок его мамы, подчеркивает причинный психолог. Правда в том, что с вами, если что, он может и развестись, а со своей мамой – никогда. Так что не стоит отпускать в еë адрес колкости, даже если она неправа.
• Отношения с их бывшими жëнами или девушками.
Если не хотите, чтобы ваш мужчина начал перетаскивать своë прошлое в ваше совместное «настоящее», не стоит провоцировать его в этих вопросах. Хотите ваше совместное счастье в будущем - не ворошите его прошлое!
«Как бы банально это ни звучало, мужчины - на самом деле большие дети, очень сентиментальные и крайне ранимые. Мужчины любят ласку, заботу, обожают похвалу. И если всë это получают, могут ради вас горы свернуть. Так почему этим не воспользоваться?» - заключила Юлия Синюткина.
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