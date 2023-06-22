Пять болезненных тем для мужчин: психолог Синютина о том, как не ранить партнера

Ранить мужчину словом и делом не так уж сложно, как принято считать. Причинный психолог Юлия Синютина рассказала нам, чего точно не стоит делать по отношению к «сильному полу», если вы не хотите жить со своим избранником как кошка с собакой.

• «Я на тебя лучшие годы потратила!» или «Ты мне всю молодость загубил!».

Любой мужчин хотя бы раз слышал подобное от женщины. Однако не стоит забывать, что на самом деле никто никого ни в какое принудительное рабство не продавал. То, что люди в какой-то момент встретились, поженились, а потом на протяжении многих лет трепали друг другу нервы – процесс абсолютно обоюдный.

«Фраза про тотально испорченную жизнь не просто ранит практически любого мужчину, она застревает в его голове надолго и почти гарантировано либо приведëт к появлению любовницы, либо к окончательному расставанию. Если именно в этом и был ваш план, тогда... всë идет по плану. А вот если ваши идеи относительно мужчины были другими, стоит воздержаться от подобных обвинений», - советует Синютина.

• Наличие денег и сексуальное здоровье.

Если возникает проблема с деньгами – любой мужчина зачастую переживает это значительно сильнее женщин. Если у мужчины проблемы в сексуальном плане – тогда это катастрофа вселенского масштаба.

В связи с этим рекомендация: перед тем, как пошутить, упрекнуть или отпустить едкое замечание в адрес мужчины по этим двум пунктам, стоит серьëзно подумать, какую именно цель вы при этом преследуете, подчеркивает психолог.