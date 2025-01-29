Путешественник назвал роковую ошибку туристов, погибших на Ключевской Сопке

Вулкан Ключевская Сопка два года назад назвали камчатским «перевалом Дятлова» из-за гибели девяти человек. Организатора смертельного тура приговорили к четырем годам колонии общего режима. Сооснователь агентства премиальных путешествий Борис Пустовойтов рассказал сайту «Страсти», какую роковую ошибку совершили гиды, отправившие туристов на верную гибель.

Пустовойтов отметил, что Ключевская Сопка — один из самых активных вулканов Евразии, который представляет серьезную опасность не только из-за своей высоты и рельефа, но и из-за погодных условий, которые меняются очень быстро.

«Из того, что известно, группа столкнулась с резким ухудшением погоды и сделала критическую ошибку — продолжила подъем в условиях шторма, — объясняет путешественник. — Это часто происходит из-за погони за вершиной, когда желание достичь цели становится сильнее здравого смысла. В горах и на вулканах важно помнить: вершина — не конец маршрута, а лишь его середина. Основная цель — спуститься живым».

Еще одна проблема, которая могла сыграть роковую роль, — недооценка высоты и сложности маршрута. Высота Ключевской Сопки составляет более 4 700 метров. Подъем требует акклиматизации и готовности к физическим и ментальным нагрузкам. Возможно, не все участники группы были достаточно подготовлены к таким условиям, считает Борис Пустовойтов.

Полный рассказ путешественника про восхождения на вулканы, горную болезнь и преодоление страхов читайте здесь.