«В горах нельзя рассчитывать на авось»: интервью с путешественником, поднявшимся на семь высочайших вулканов

31-летний москвич Борис Пустовойтов вошел в число самых молодых россиян, совершивших восхождение на семь самых высоких вулканов мира. Помимо этого, ему удалось стать сооснователем агентства премиальных путешествий и побывать в 78 странах. Его историю публикует сайт «Страсти».

Борис, расскажите, как давно у вас появилась страсть к путешествиям? И в какой момент вы увлеклись походами в горы?

Страсть к путешествиям была со мной с самого детства. Я всегда мечтал увидеть мир, узнать, как живут люди в других странах, и прикоснуться к природе в ее первозданной форме. Первый раз я оказался за границей, когда мне было всего 10 месяцев. К 10 годам я примерно семь лет прожил в разных странах. Желание побывать в горах и достичь их вершин появилось чуть позже, около семи-восьми лет назад. Это было что-то вроде внутреннего вызова самому себе: смогу ли я выйти за рамки привычного комфорта и пройти этот путь физически и психологически.

На вершинах каких вулканов вам удалось побывать? Сколько времени заняло восхождение на каждую из них?

Я побывал на Эльбрусе, Орисабе, Килиманджаро, Демавенде, Гилуве, Охос-дель-Саладо и последнее восхождение было на вулкан Сидлей в январе 2025 года.

Хочу сразу отметить, что горы нельзя покорить, потому что они всегда сильнее человека. Это не битва и не соревнование, а природная стихия, и ты можешь только временно стать ее частью, если она позволит. Поэтому мне ближе слова известного альпиниста Райнхольда Месснера: «На вершину не восходят, чтобы доказать свою силу природе. На вершину восходят, чтобы найти свою внутреннюю истину».