«В горах нельзя рассчитывать на авось»: интервью с путешественником, поднявшимся на семь высочайших вулканов
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31-летний москвич Борис Пустовойтов вошел в число самых молодых россиян, совершивших восхождение на семь самых высоких вулканов мира. Помимо этого, ему удалось стать сооснователем агентства премиальных путешествий и побывать в 78 странах. Его историю публикует сайт «Страсти».
Борис, расскажите, как давно у вас появилась страсть к путешествиям? И в какой момент вы увлеклись походами в горы?
Страсть к путешествиям была со мной с самого детства. Я всегда мечтал увидеть мир, узнать, как живут люди в других странах, и прикоснуться к природе в ее первозданной форме. Первый раз я оказался за границей, когда мне было всего 10 месяцев. К 10 годам я примерно семь лет прожил в разных странах. Желание побывать в горах и достичь их вершин появилось чуть позже, около семи-восьми лет назад. Это было что-то вроде внутреннего вызова самому себе: смогу ли я выйти за рамки привычного комфорта и пройти этот путь физически и психологически.
На вершинах каких вулканов вам удалось побывать? Сколько времени заняло восхождение на каждую из них?
Я побывал на Эльбрусе, Орисабе, Килиманджаро, Демавенде, Гилуве, Охос-дель-Саладо и последнее восхождение было на вулкан Сидлей в январе 2025 года.
Хочу сразу отметить, что горы нельзя покорить, потому что они всегда сильнее человека. Это не битва и не соревнование, а природная стихия, и ты можешь только временно стать ее частью, если она позволит. Поэтому мне ближе слова известного альпиниста Райнхольда Месснера: «На вершину не восходят, чтобы доказать свою силу природе. На вершину восходят, чтобы найти свою внутреннюю истину».
Восхождение на вулкан Сидлей — как оно прошло, и сколько заняло времени?
Мое финальное восхождение по программе «Семь высочайших вулканов» состоялось в январе 2025 года на вулкан Сидлей в Антарктиде высотой в 4 285 метров.
Само восхождение на Сидлей заняло у нас четыре дня. Но подготовка и путь к подножию вулкана начались гораздо раньше.
Экспедиция началась с установки базового лагеря. На второй день мы поднимались к штурмовому лагерю на высоту 3300 метров. Это был сложный этап — перепад высот составлял более 1100 метров, за спиной сани с оборудованием и экипировкой, весом более 25 килограмм, и в этот момент нас застал шторм. Ветер дул со скоростью 25 метров в секунду, и в таких условиях нам пришлось ставить палатки и разбивать лагерь. На следующий день мы отправились на штурм вершины. Финальный подъем занял у нас около 10 часов. Из-за сильного ветра и плохой видимости нам пришлось потратить лишние 2−3 часа на поиск самой высокой точки вулкана.
Когда мы оказались на вершине, это был настоящий момент радости и осознания: за всю историю человечества здесь побывало менее 100 человек. Ты понимаешь, что находишься в одном из самых далеких и труднодоступных мест на планете, и что именно такие моменты остаются с тобой навсегда.
Одно место навсегда осталось у меня в памяти — это снежные грибы. Невероятное природное явление, которое я не видел больше нигде в мире. Представьте себе огромные снежные структуры, похожие на гигантские грибы или башни, высотой с пятиэтажное здание. Они появляются из-за ветра, который веками выдувает снег и лед, создавая эти фантастические формы. Это выглядит словно декорации к научно-фантастическому фильму, где природа сама создает искусство.
Как вы планируете свои маршруты для восхождений на вулканы? Учитываете ли вулканическую активность?
Планирование маршрутов для восхождений — это всегда многослойный процесс, который требует тщательной подготовки и внимания к множеству факторов. Также важно понимать, насколько маршрут безопасен в конкретное время года.
В некоторых случаях мы консультируемся с местными гидами или сотрудниками национальных парков, чтобы получить актуальную информацию о состоянии вулкана и маршрутов.
В горах нельзя рассчитывать на авось. Поэтому подготовка занимает недели, а иногда и месяцы перед самим восхождением. И еще один важный момент: любой восходитель должен понимать, что природа всегда сильнее нас.
С какими проблемами вы чаще всего сталкиваетесь во время восхождений на вулканы, и как вы их решаете?
Первая и самая распространенная — погодные условия. Вулканы часто расположены в удаленных и труднодоступных местах, где погода может меняться очень резко. Например, на Сидлей в Антарктиде мы столкнулись с «легким» штормом, где скорость ветра достигала 25 м/с.
Еще один момент, который надо учитывать — это высотная акклиматизация. Чем выше ты поднимаешься, тем меньше кислорода в воздухе, и организм начинает работать на пределе. Симптомы могут быть разные — от головной боли и слабости до серьезных последствий вроде горной болезни. Если кто-то начинает чувствовать себя плохо, мы всегда готовы принять решение о спуске — здоровье и безопасность важнее любой вершины.
На вулканах, особенно в регионах вроде Антарктиды или высокогорных участков Южной Америки, температура может опускаться до -20°C и ниже, особенно с учетом ветра. Чтобы минимизировать риск, важно иметь качественную экипировку, многослойную одежду и постоянно следить за конечностями — руками, ногами и лицом. Я также использую химические грелки и беру запасные носки, шапку и перчатки на случай, если что-то промокнет.
И, наконец, то, что многие недооценивают, — это маленькие бытовые трудности. Например, растопить снег для воды при сильном ветре или правильно упаковать палатку в мороз. Эти мелочи могут отнимать много времени и сил, если их игнорировать.
Как часто у туристов встречается горная болезнь?
Горная болезнь может поразить любого человека, независимо от его физической подготовки, возраста или опыта. Иногда те, кто в прекрасной форме, страдают от нее больше, чем новички. Все зависит от индивидуальных особенностей организма и правильной акклиматизации.
Она возникает из-за снижения уровня кислорода в воздухе на высоте. Первый риск начинается уже на высоте около 2500−3000 метров. Однако наиболее опасные симптомы проявляются на высоте выше 4000 метров, где кислорода в воздухе примерно на 40% меньше, чем на уровне моря.
Симптомы могут проявляться по-разному, но самые распространенные: головная боль, тошнота и потеря аппетита, головокружение, слабость, одышка даже при минимальной нагрузке, бессонница.
Если горная болезнь прогрессирует и ее не лечить, она может привести к более серьезным осложнениям — отеку легких или отеку мозга, которые представляют угрозу для жизни.
По моему опыту, примерно 50% людей сталкиваются с легкими симптомами горной болезни на высоте от 3000 до 4000 метров. На высоте выше 5000 метров почти каждый ощущает хотя бы слабые симптомы, даже если он хорошо подготовлен.
Серьезные формы горной болезни встречаются реже, но они возможны, особенно если люди не прошли акклиматизацию или слишком быстро поднялись на высоту. Часто это происходит с теми, кто недооценивает высоту и считает, что хорошая физическая форма заменяет акклиматизацию. Это большая ошибка.
Практические советы:
- Планируйте акклиматизацию. Самый эффективный способ предотвратить горную болезнь — это медленно подниматься на высоту и давать организму время на адаптацию. Правило простое: поднимайся высоко — спи низко.
- Следите за гидратацией. На высоте организм теряет больше жидкости из-за сухого воздуха и активного дыхания. Обезвоживание усиливает симптомы горной болезни.
- Совет: пейте больше воды, чем обычно, и избегайте алкоголя и кофеина.
- Избегайте чрезмерных физических нагрузок в первые дни. На высоте лучше не перенапрягаться, особенно в первые дни. Организм и так работает на пределе, не стоит добавлять ему лишней нагрузки.
- Слушайте свое тело и не игнорируйте симптомы. Если симптомы горной болезни усиливаются — головная боль становится сильнее, появляется тошнота или спутанность сознания — нужно немедленно остановиться и спуститься ниже.
- Самое главное правило в горах: всегда можно попытаться снова подняться на вершину, но здоровье важнее любой цели.
В 2022 году случилась трагедия на Ключевской сопке, где погибли девять человек. Как вы думаете, можно ли было избежать произошедшего? Что, по вашему мнению, привело к их гибели?
Любая непредвиденная ситуация в горах — это напоминание о том, что природа сильнее человека. Горы и вулканы не прощают ошибок, и каждое восхождение связано с определенными рисками. На мой взгляд, ключ к безопасности всегда лежит в подготовке, правильной оценке рисков и умении вовремя остановиться.
Ключевская Сопка — это один из самых активных вулканов Евразии, который представляет серьезную опасность не только из-за своей высоты и рельефа, но и из-за погодных условий, которые меняются очень быстро. Из того, что известно, группа столкнулась с резким ухудшением погоды и сделала критическую ошибку — продолжила подъем в условиях шторма. Это часто происходит из-за погони за вершиной, когда желание достичь цели становится сильнее здравого смысла. В горах и на вулканах важно помнить: вершина — это не конец маршрута, а лишь его середина. Основная цель — спуститься живым.
Еще одна проблема, которая могла сыграть роковую роль, — недооценка высоты и сложности маршрута. Ключевская Сопка — это высота более 4700 метров. Подъем на такую высоту требует акклиматизации и готовности к физическим и ментальным нагрузкам. Возможно, не все участники группы были достаточно подготовлены к таким условиям.
Также важно отметить, что плохая коммуникация и отсутствие четкого плана эвакуации могли повлиять на исход событий. В таких регионах необходимо иметь спутниковую связь, заранее продуманные сценарии на случай ЧС и готовность развернуться назад при первых признаках опасности.
Важно понимать, что экстремальные путешествия — это не для всех. Мы всегда проводим с участниками предварительные беседы, рассказываем о рисках и требованиях к физической и ментальной подготовке. Это не просто «поехали и посмотрели красивые виды» — это нередко путь, который требует согласованных действий. Но именно такие согласованные действия делают опыт уникальным и незабываемым.
Сейчас ваша основная работа — организация путешествий? Как вы пришли к успеху?
Мой путь к успеху был связан с желанием найти баланс между страстью к путешествиям и работой. Еще до создания агентства я активно путешествовал и в какой-то момент понял, что существуют события и локации, которые непременно должны быть в жизни и мне хочется делиться ими, а также эмоциями, которые они дарят, с другими. Это был плавный переход от увлечения к бизнесу, где ключевую роль сыграла идея создавать не просто путешествия, а истории, которые останутся с человеком навсегда.
Успех для меня — это не только финансы или громкие достижения. Это возможность заниматься тем, что вдохновляет, и при этом развиваться как профессионал и личность. Я не воспринимаю наши тревел-ивенты как бизнес в классическом понимании. Это скорее образ жизни, который я разделяю с командой и клиентами.
Что касается моих восхождений, то они тоже сыграли огромную роль в этом пути. Каждый подъем — это маленький жизненный урок: о терпении, выдержке, командной работе. Эти уроки я стараюсь применять и в бизнесе, ведь часто создание чего-то уникального требует тех же качеств, что и покорение вершины.
Назовите самые важные предметы снаряжения вы берете с собой на восхождение, помимо стандартного альпинистского снаряжения?
— В первую очередь важно иметь стандартное альпинистское снаряжение — правильные ботинки, ледоруб, кошки, страховочную систему, спальник, палатку и так далее. Но в каждой экспедиции есть вещи, которые я всегда беру с собой, даже если они не входят в обязательный список снаряжения. Они помогают чувствовать себя комфортнее и безопаснее в сложных условиях.
— Обязательные предметы для восхождения в Антарктиде — термос и запас freeze-dried еды (сублимированной еды).
— Также всегда беру солнечные очки с высоким уровнем защиты от ультрафиолета. На больших высотах и в снежных регионах солнечный свет очень агрессивен. В Антарктиде, например, можно получить серьезные ожоги роговицы, если глаза не защищены должным образом.
— Еще один важный предмет — солнцезащитный крем с высоким фактором защиты и защитный бальзам для губ. На высоте солнце и ветер могут быть безжалостными.
— Из нестандартного — я всегда беру с собой пауэрбанк или солнечную панель для подзарядки гаджетов. В условиях восхождений связь может быть минимальной, но иметь хотя бы запасную зарядку для GPS-устройств или спутникового телефона крайне важно. Это вопрос безопасности, особенно в удаленных регионах.
— И, конечно, всегда беру персональный аптечный набор, который включает обезболивающие, пластырь для мозолей, противовоспалительные средства и электролиты. Даже небольшая травма может стать серьезной проблемой на высоте.
На Охос-дель-Саладо — самом высоком вулкане в мире (6893 метра) — я видел, как даже опытные участники сталкивались с горной болезнью. Кто-то пытался игнорировать симптомы и продолжал подъем, но это всегда приводит к ухудшению состояния. В таких ситуациях важно уметь остановиться и спуститься вниз, даже если цель кажется близкой.
Горная болезнь — это не признак слабости. Это естественная реакция организма на высоту, и с ней можно справиться при правильном подходе. Главное — не терять здравомыслия и помнить, что безопасность превыше всего.
С какими опасностями сталкивались во время путешествий? Расскажите о самом запоминающемся случае.
В 2018 году, когда мы путешествовали в Эфиопии, в стране началась гражданская война. На пути к действующему вулкану Эрта Але и кислотным соляным озерам было множество военных блокпостов, проверок и досмотров.
В одной из деревень столкнулись с тем, что две банды не могли «поделить» нашу колонну автомобилей и решить, кто из них получит деньги за проезд по «их» дороге. В итоге перекрыли проезд и не давали нам двигаться дальше. Наша вооруженная охрана стала выяснять в чем проблема и, получив от них по шее, в прямом смысле слова, ретировалась. Мы пошли напрямую выяснять. Оказалось, что суть вопроса — 100 долларов. Заплатили обоим и спокойно проехали. Но в моменте, конечно, прилично понервничали.
Есть ли в планах восхождения на другие вершины?
С горами я решил сделать небольшой перерыв. Я закрыл программу «Семь вулканов», и это было важное достижение для меня. Я счастлив, что прошел этот путь, и пока мне этого достаточно. Восхождения требуют серьезной подготовки и эмоциональных сил, поэтому сейчас я сосредоточен на новых, не менее интересных целях.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для вас?
Для меня страсть — это двигатель жизни, то, что обязательно должно быть в ней. Она не дает тебе остановиться, заставляет искать новое, преодолевать преграды и расширять свои границы. Страсть — это внутренний огонь, который горит, когда ты занимаешься чем-то по-настоящему важным для себя.