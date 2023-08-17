Путают с мальчиком и спрашивают о химиотерапии: актриса с алопецией рассказала о жизни без волос
Актриса с алопецией Лиза Крутиш рассказала, как в России реагируют на лысую девушку.
© Личный архив Лизы Крутиш/ фотограф Анастасия Борис
По данным ВОЗ, свыше 140 миллионов человек в мире страдают алопецией. Алопеция – это патологическое выпадение волос, приводящие к частичному или полному их исчезновению. Заболевание поражает не только мужчин, которые с лысой головой могут выглядеть еще более брутальными, но и женщин. Прекрасному полу принять это гораздо сложнее. Многие стесняются своей внешности и не появляются без платка или парика. Но есть те, кто на своем примере доказывают, что женственность и красота не зависят от наличия волос.
Мы пообщались с 26-летней моделью, актрисой и участницей юмористического шоу «Comedy Баттл» Лизой Крутиш, у которой тотальная алопеция с года. Она рассказала порталу «Страсти» о том, как окружающие реагируют на девушку без волос.
В детстве Лизе было тяжело смириться с осуждающими взглядами, но с годами она обрела уверенность в себе. Она вспоминает, что в детский сад приходила в платках, банданах и шапочках, которые ей вязала любимая бабушка. В первый класс она пошла уже в парике.
«Моя алопеция забрала у меня всю опору, которую теоретически нужно и можно было взращивать в социуме в том возрасте. Против меня сговаривались и не общались всем классом. Я всегда боялась, что мальчики будут дергать меня за «косички» и что парик слетит, а потом я буду краснеть. Приходилось всегда держать это в фокусе внимания и контролировать, нет ли опасности сзади», – рассказала девушка.
Героиня до сих пор вспоминает случай, который произошел с ней в школе зимой. Ее забросали снежками – девочка упала, а шапка слетела вместе с париком. Дети смеялись, а Лизе было не до смеха. С возрастом косых взглядов не стало меньше.
«Меня иногда путали с мальчиком. В эти моменты я чувствовала себя очень уязвимо, мне было обидно, неприятно, некомфортно, даже больно где-то внутри, и я никогда не говорила ничего в ответ. Меня даже сейчас иногда путают, только я уже не молчу. Последний раз это было в аэропорту Стамбула, когда мы готовились на посадку в Чикаго. Сотрудница аэропорта говорит: «Мужчины — налево, женщины — направо», и из общей линии вы проходите на дополнительную проверку сумок. Людей много, и вот сотрудница вновь повторяет общую фразу, смотрит на меня и говорит: «Вам налево». Это было забавно. Я лишь ответила: «Нет, мне направо». Она покраснела», – вспоминает девушка.
Лиза говорит, что в России на нее обращает внимание каждый второй. Смотрят либо с недоумением, либо с состраданием, либо с восхищением. Есть и те, кому все равно.
«Часто мне в лоб задают вопросы про химиотерапию. С этим я сталкивалась не только в России, но и во время последнего приезда в США. Как-то в метро ко мне подошла женщина и спросила, не рак ли у меня. Через пару дней мужчина поинтересовался, лысая ли я из-за химии или по другим причинам. Я отвечаю всегда, что у меня тотальная алопеция, а большинство людей даже не знают, что это. Читаешь небольшую лекцию в итоге», – делится героиня.
В США и в Европе на нее реагируют не так остро. Большинству людей все равно на то, как кто выглядит. Иногда бывает, что прохожие делают комплименты и говорят ей о ее красоте.
Со временем Лиза перестала стесняться отсутствия волос и сняла парик. Сейчас она гордится своей необычной внешностью и говорит, что ей нравится то, какой ее сформировала алопеция.
Полное интервью Лизы Крутиш, где она рассказала о своем детстве в больницах и карьере в кино можно прочитать здесь.