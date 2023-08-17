Путают с мальчиком и спрашивают о химиотерапии: актриса с алопецией рассказала о жизни без волос

По данным ВОЗ, свыше 140 миллионов человек в мире страдают алопецией. Алопеция – это патологическое выпадение волос, приводящие к частичному или полному их исчезновению. Заболевание поражает не только мужчин, которые с лысой головой могут выглядеть еще более брутальными, но и женщин. Прекрасному полу принять это гораздо сложнее. Многие стесняются своей внешности и не появляются без платка или парика. Но есть те, кто на своем примере доказывают, что женственность и красота не зависят от наличия волос.

Мы пообщались с 26-летней моделью, актрисой и участницей юмористического шоу «Comedy Баттл» Лизой Крутиш, у которой тотальная алопеция с года. Она рассказала порталу «Страсти» о том, как окружающие реагируют на девушку без волос.

В детстве Лизе было тяжело смириться с осуждающими взглядами, но с годами она обрела уверенность в себе. Она вспоминает, что в детский сад приходила в платках, банданах и шапочках, которые ей вязала любимая бабушка. В первый класс она пошла уже в парике.

«Моя алопеция забрала у меня всю опору, которую теоретически нужно и можно было взращивать в социуме в том возрасте. Против меня сговаривались и не общались всем классом. Я всегда боялась, что мальчики будут дергать меня за «косички» и что парик слетит, а потом я буду краснеть. Приходилось всегда держать это в фокусе внимания и контролировать, нет ли опасности сзади», – рассказала девушка.

Героиня до сих пор вспоминает случай, который произошел с ней в школе зимой. Ее забросали снежками – девочка упала, а шапка слетела вместе с париком. Дети смеялись, а Лизе было не до смеха. С возрастом косых взглядов не стало меньше.

«Меня иногда путали с мальчиком. В эти моменты я чувствовала себя очень уязвимо, мне было обидно, неприятно, некомфортно, даже больно где-то внутри, и я никогда не говорила ничего в ответ. Меня даже сейчас иногда путают, только я уже не молчу. Последний раз это было в аэропорту Стамбула, когда мы готовились на посадку в Чикаго. Сотрудница аэропорта говорит: «Мужчины — налево, женщины — направо», и из общей линии вы проходите на дополнительную проверку сумок. Людей много, и вот сотрудница вновь повторяет общую фразу, смотрит на меня и говорит: «Вам налево». Это было забавно. Я лишь ответила: «Нет, мне направо». Она покраснела», – вспоминает девушка.