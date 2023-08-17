Алопеция: откровенный рассказ актрисы Лизы Крутиш о принятии себя

Моя алопеция забрала у меня всю опору, которую теоретически нужно и можно было взращивать в социуме в том возрасте. Против меня сговаривались и не общались всем классом. Я всегда боялась, что мальчики будут дергать меня за «косички» и что парик слетит, а потом я буду краснеть. Приходилось всегда держать это в фокусе внимания и контролировать, нет ли опасности сзади.

Как-то зимой мы с одноклассниками играли возле школы на футбольном поле, мы очень активно бросались снежками, и в какой-то момент я упала, и моя шапка вместе с париком слетела. Смешно было всем, кроме меня.

Меня иногда путали с мальчиком. В эти моменты я чувствовала себя очень уязвимо, мне было обидно, неприятно, некомфортно, даже больно где-то внутри, и я никогда не говорила ничего в ответ. Меня даже сейчас иногда путают, только я уже не молчу. Последний раз это было в аэропорту Стамбула, когда мы готовились на посадку в Чикаго. Сотрудница аэропорта говорит: «Мужчины — налево, женщины — направо», и из общей линии вы проходите на дополнительную проверку сумок. Людей много, и вот сотрудница вновь повторяет общую фразу, смотрит на меня и говорит: «Вам налево». Это было забавно. Я лишь ответила: «Нет, мне направо». Она покраснела.

Как вас поддерживали родители? Дайте совет мамам и папам, как правильно вести себя в подобной ситуации

Мне всегда говорили, что я самая красивая девочка на свете. Это точно откладывается в детском сознании, это важно говорить и это в какой-то степени держало меня на плаву в этой «борьбе» с жестокими детьми, моими сомнениями, моими страхами и моей неуверенностью.

Мама слишком сильно опекала меня потому, что переживала, что из-за алопеции меня могут задеть или обидеть. Я могу это понять сейчас, но раньше с этим были сложности и в моем восприятии мира, и в наших взаимоотношениях. Сейчас у нас с мамулей идиллия. Мы дружим, поддерживаем друг друга, мы опора друг для друга, мы вместе растем и вместе меняемся.

Совет для родителей, исходя из моего опыта такой: говорите своим детям, что они самые красивые и что отсутствие волос — лишь данность, которая делает их детей чудесными и никак не должна влиять на их самоощущение. Разговаривайте с ребенком честно и старайтесь донести до него, что он может и должен проявлять все свои чувства, не прятать их, не закрываться. Говорите, что он может давать отпор тем высказываниям, которые его задевают. Будьте другом для своего ребенка.

Как обстоят дела с романтикой, подходят ли к вам знакомиться первыми или вы готовы сделать первый шаг?

Мою первую детскую любовь зовут Даниил, а вот мои первые серьезные отношения случились в 17 лет. Знаете, каждый человек в нашу жизнь приходит не просто так и учит нас чему-то. Всегда. Мой первый молодой человек и эти отношения изменили меня – показали, что меня могут любить и без парика. Такой, какая я есть.

Да, со мной знакомятся, но и я не стесняюсь подойти, если мне очень нравится человек. Сейчас в отношениях не состою, лишь иногда хожу на свидания.

Вы попали в Лос-Анджелес, у вас там была учеба? Чем отличается американская школа актеров от российской? Ваша особенность помогала вам или мешала? Какие роли вам чаще всего предлагают? Что ближе – театр или кино?

Я всегда думала, что я отличный кейс для этой индустрии. Сегодня блондинка, завтра брюнетка, послезавтра — аватар или что-нибудь инопланетное, заморачиваться совсем не нужно, лишь сменить парик или снять его вовсе.

Несмотря на мою веру в это, меня сбивали с толку заявления: «Да она же лысая, она никогда не поступит в театральное, это смешно» от коллег по актерскому цеху. Меня это расстраивало тогда очень. Я поступила в Нью-Йоркскую академию кино в Лос-Анджелесе, прошла лабораторию и интенсивы в моей любимой и дорогой сердце школе Gogol School в Москве, играла различные роли в париках и без, как в кино, так и в театре, шутила на всю страну в юмористическом шоу «Comedy Баттл». Никогда не говори никогда.

Моя первая роль в театре — роль Зинки в спектакле «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева. Потом я играла в различных спектаклях по мотивам детских сказок. Как-то мне дали роль Настеньки в «Морозко», и помню, что режиссеру не нравилось. Он говорил: «Тебе не подходит это амплуа, тебе надо играть отрицательных персонажей».

Если говорить про съемки, то первый мой проект, где я играла без парика, а точнее очень вальяжно снимала его перед главными героями, был проект «Ищейка», который крутили на Первом канале. Я тогда только вернулась из США, и меня в итоге переозвучивала другая девушка из-за моего непонятного акцента. В кино всякое бывает. Последние мои съемки были в январский мороз – снимали лето, а я в юбочке и со свиным гриппом. Недавно перезаписывала пару фраз для этого проекта, даже боюсь представить разницу в голосе.

Могу сказать, что американская актерская школа и российская безусловно переплетаются: и там, и там основа для обучения этого вида искусства — система Станиславского. Но в американской учебной структуре часто используют различные методы и техники преподавателей, которые модифицировали систему Станиславского: метод Ли Страсберга, метод Стеллы Адлер, которая училась у самого Константина Сергеевича, техника Майзнера и техника Уты Хаген.

Конкретное различие было в том, что нас готовили непосредственно к работе в кино. Мы учились не только сценическому движению, сценической речи и актерской игре, но и изучали процесс съемок изнутри: писали сценарии, снимали на камеру, держали бум, составляли вызывной лист, бронировали место для съемок и каждый пробовал побыть вторым ассистентом режиссера.

Мы снимали даже в Universal Studios. Опыт потрясающий. Все декорации и локации, что я когда-то видела в фильмах, я увидела в реальной жизни.

Кино или театр? Затрудняюсь ответить. Это два разных опыта: на театральной сцене ты можешь интерпретировать текст немного по-другому, сохранив суть, в кино — нет, так как вы можете снимать десятки дублей одной сцены подряд, и текст должен везде совпадать, чтобы это можно было грамотно смонтировать в случае чего.