Алопеция: откровенный рассказ актрисы Лизы Крутиш о принятии себя

Вы сказали, что если бы была возможность трансплантации волос, то отказались бы от этой процедуры. Почему?

Мне кажется, что мы не просто так приходим в том или ином воплощении, и я здесь тоже не просто так без волос прохожу весь свой жизненный опыт. Не представляю сейчас себя с волосами. Мне нравится то, какой меня сформировала алопеция.

Вы считаете себя обычным человеком или человеком с особенностями? Чувствуете, что на вас обращают больше внимания, чем на других?

Я считаю, что мы все — особенные, индивидуальные и творческие. У каждого есть свои таланты, цели, ценности, опыт и уроки, которые надо пройти.

Да, в России на меня каждый второй обращает внимание и смотрит либо с недоумением, либо с каким-то состраданием, либо с восхищением. Конечно, есть те, кому все равно на отсутствие волос на моей голове и на меня не смотрят вообще.

Часто мне в лоб задают вопросы про химиотерапию. С этим я сталкивалась не только в России, но и во время последнего приезда в США. Как-то в метро ко мне подошла женщина и спросила, не рак ли у меня. Через пару дней мужчина поинтересовался, лысая ли я из-за химии или по другим причинам. Я отвечаю всегда, что у меня тотальная алопеция, а большинство людей даже не знают, что это. Читаешь небольшую лекцию в итоге.

Как относитесь к парикам? В соцсетях у вас есть множество фотографий, где вы позируете в париках, а носите их в реальной жизни?

Конечно, парики были с самого детства и вплоть до 23-х лет. У меня была целая коллекция, и я носила каждый день такой, какой подходил мне под настроение и мой образ: зеленое каре, с челкой, без челки, синие, розовые, черные, русые, длинные, короткие волосы.

У меня даже фотографии в документах были разные, из-за чего меня постоянно тормозили в аэропортах. В российском паспорте — фото с черными волосами, в заграничном документе — русое каре, на водительских правах — вообще что-то юношеское рыжее. А сама я стою перед офицером в парике по настроению. Например, с зелеными волосами. Думаю, у меня около 20-ти париков пылилось в шкафу. Я почти все отдала в театр. Сейчас не чувствую себя собой, если надеваю их.

Ярко помню первый свой выход «в свет» без парика — после локдауна я вышла на набережную Новороссийска и ощущала себя как улитка без раковины, ощущала себя голой, беззащитной. Было очень неуверенно, уязвимо и катастрофически тяжело. Думаю, тот выход был одной из тотальной стадии принятия алопеции и себя с ней. Я даже поменяла все паспорта: теперь на всех документах фото лысой Лизы.

В США, да и в Европе тоже, всем все равно на то, как ты выглядишь, как ты одет, что ты делаешь, как ты общаешься. Максимум, наверно, они могут сказать, что им нравится в тебе, в твоем луке. Мне часто улыбаются и кричат прохожие: «I like your style» или «you’re so so so beautiful».

Если не секрет, какая самая тяжелая жизненная ситуация была у вас?

Уход моего дедушки. Я до сих пор проживаю потерю. Это было неожиданно, и мое сердце болит каждый день, а дыра от горя, будто только растет и растет.

Мой дедушка был потрясающим специалистом и профессионалом в области нефтяной химии. Постоянно обучался, всегда знал ответ на любой вопрос и заложил во мне эту тягу к знаниям.

Наш сайт называется «Страсти», а что для вас значит страсть?

Для меня страсть равносильна свободе — свободе в выражении своего я, своих чувств, своих «хочу»: когда ты смело следуешь за своим сердцем и душой и делаешь то, что хочется. Когда ты полностью отдаешься творчеству, проекту, работе, людям вокруг, путешествиям. Страсть – это про вдохновение, про любовь, про поцелуи, про купание голышом в море в конце августа. Страсть – это про жизнь, про момент «здесь и сейчас».

