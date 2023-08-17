Алопеция: откровенный рассказ актрисы Лизы Крутиш о принятии себя
Актриса с алопецией Лиза Крутиш рассказала о карьере в кино и принятии себя.
© Личный архив Лизы Крутиш/ фотограф Руслан Делавшок
По данным ВОЗ, свыше 140 миллионов человек в мире страдают алопецией. Алопеция – это патологическое выпадение волос, приводящие к частичному или полному их исчезновению. Заболевание поражает не только мужчин, которые с лысой головой могут выглядеть еще более брутальными, но и женщин. Прекрасному полу принять это гораздо сложнее. Многие стесняются своей внешности и не появляются без платка или парика. Но есть те, кто на своем примере доказывают, что женственность и красота не зависят от наличия волос.
Мы пообщались с 26-летней моделью, актрисой и участницей юмористического шоу «Comedy Баттл» Лизой Крутиш, у которой тотальная алопеция с года. Она рассказала порталу «Страсти» о том, как проходила многочисленные обследования у врачей, скрывала настоящую себя под париками и научилась не обращать внимание на осуждение общества. С годами она обрела уверенность, а теперь покоряет мир кино и театра!
Расскажите о своем творческом пути. О чем мечтали в детстве и как попали в кино? Как пришли к той профессии, которой занимаетесь сейчас?
Я родилась в Казахстане в маленьком городке на берегу Каспийского моря. Мой творческий путь начался с танцев в местном Доме культуры, но, сколько себя помню — всегда теплилось желание попробовать себя в актерской деятельности – быть актрисой, сниматься в кино с моими любимыми актерами.
В мои 15 лет мы переехали в Новороссийск, а уже в следующем году я пришла на кастинг в драматический театр в самом центре города. Я училась в студии при этом театре два года. Выходила на сцену в массовке и принимала участие в различных городских мероприятиях. В этот же период впервые попала на съемочную площадку и снялась в сериале «Цыганское счастье». Роль была без слов, я просто в красивом платье пьянела от лимонада «Дюшес».
А вот первый опыт съемок в музыкальных клипах случился не так давно: думаю, после пандемии. Дебют был в клипе «Wakangenei» этнофутуристического трио «Ankobo+Kaboo». Режиссером этого музыкального мини-фильма выступил Феликс Умаров. Потом были съемки в клипе у рэпера Face* (признан иноагентом на территории РФ), а чуть позже — у Филиппа Киркорова и певицы Maruv.
Что говорили врачи про алопецию? Какие причины ее появления? Близкие пробовали как-то исправить ситуацию? Какие методы использовали? Были ли у вас сложности в общении с другими детьми в саду, школе? Можно ли сказать, что лысый ребенок – изгой?
У меня тотальная алопеция с года. Да, волос нет нигде. 26 лет назад об алопеции было мало что известно, поэтому все детство меня таскали по больницам. Я это ненавидела всем сердцем. Да и какому ребенку понравится проводить время с иголками в венах и в машинах МРТ, постоянно сдавая анализы и проверяя все, что только можно проверить.
Меня обследовали в Актау, в Астане, в Москве. Меня водили к разным гадалкам-апайкам, которые что-то очень активно бормотали себе под нос и водили руками над моей головой. Даже пробовали китайскую медицину, что во мне отзывается легким ужасом сейчас.
Врачи говорили разное: в детстве был сильный стресс, что повлекло за собой тотальное выпадение волос; было предположение об отравлении химическими металлами, потому что мой папа работал тогда на заводе; говорили, что алопеция врожденная — отсутствие луковиц или же состояние, связанное с генетическими расстройствами.
Знаете, когда ты выглядишь «не так как все», то это откладывается в подсознании, и ты живешь в страхе, что тебя не примут, будут над тобой смеяться, издеваться и не захотят с тобой дружить или сидеть за одной партой. В детском саду я всегда носила платочки, банданы и шапочки, которые с огромной любовью вязала мне моя бабушка. В первый класс я пошла уже в парике.
Моя алопеция забрала у меня всю опору, которую теоретически нужно и можно было взращивать в социуме в том возрасте. Против меня сговаривались и не общались всем классом. Я всегда боялась, что мальчики будут дергать меня за «косички» и что парик слетит, а потом я буду краснеть. Приходилось всегда держать это в фокусе внимания и контролировать, нет ли опасности сзади.
Как-то зимой мы с одноклассниками играли возле школы на футбольном поле, мы очень активно бросались снежками, и в какой-то момент я упала, и моя шапка вместе с париком слетела. Смешно было всем, кроме меня.
Меня иногда путали с мальчиком. В эти моменты я чувствовала себя очень уязвимо, мне было обидно, неприятно, некомфортно, даже больно где-то внутри, и я никогда не говорила ничего в ответ. Меня даже сейчас иногда путают, только я уже не молчу. Последний раз это было в аэропорту Стамбула, когда мы готовились на посадку в Чикаго. Сотрудница аэропорта говорит: «Мужчины — налево, женщины — направо», и из общей линии вы проходите на дополнительную проверку сумок. Людей много, и вот сотрудница вновь повторяет общую фразу, смотрит на меня и говорит: «Вам налево». Это было забавно. Я лишь ответила: «Нет, мне направо». Она покраснела.
Как вас поддерживали родители? Дайте совет мамам и папам, как правильно вести себя в подобной ситуации
Мне всегда говорили, что я самая красивая девочка на свете. Это точно откладывается в детском сознании, это важно говорить и это в какой-то степени держало меня на плаву в этой «борьбе» с жестокими детьми, моими сомнениями, моими страхами и моей неуверенностью.
Мама слишком сильно опекала меня потому, что переживала, что из-за алопеции меня могут задеть или обидеть. Я могу это понять сейчас, но раньше с этим были сложности и в моем восприятии мира, и в наших взаимоотношениях. Сейчас у нас с мамулей идиллия. Мы дружим, поддерживаем друг друга, мы опора друг для друга, мы вместе растем и вместе меняемся.
Совет для родителей, исходя из моего опыта такой: говорите своим детям, что они самые красивые и что отсутствие волос — лишь данность, которая делает их детей чудесными и никак не должна влиять на их самоощущение. Разговаривайте с ребенком честно и старайтесь донести до него, что он может и должен проявлять все свои чувства, не прятать их, не закрываться. Говорите, что он может давать отпор тем высказываниям, которые его задевают. Будьте другом для своего ребенка.
Как обстоят дела с романтикой, подходят ли к вам знакомиться первыми или вы готовы сделать первый шаг?
Мою первую детскую любовь зовут Даниил, а вот мои первые серьезные отношения случились в 17 лет. Знаете, каждый человек в нашу жизнь приходит не просто так и учит нас чему-то. Всегда. Мой первый молодой человек и эти отношения изменили меня – показали, что меня могут любить и без парика. Такой, какая я есть.
Да, со мной знакомятся, но и я не стесняюсь подойти, если мне очень нравится человек. Сейчас в отношениях не состою, лишь иногда хожу на свидания.
Вы попали в Лос-Анджелес, у вас там была учеба? Чем отличается американская школа актеров от российской? Ваша особенность помогала вам или мешала? Какие роли вам чаще всего предлагают? Что ближе – театр или кино?
Я всегда думала, что я отличный кейс для этой индустрии. Сегодня блондинка, завтра брюнетка, послезавтра — аватар или что-нибудь инопланетное, заморачиваться совсем не нужно, лишь сменить парик или снять его вовсе.
Несмотря на мою веру в это, меня сбивали с толку заявления: «Да она же лысая, она никогда не поступит в театральное, это смешно» от коллег по актерскому цеху. Меня это расстраивало тогда очень. Я поступила в Нью-Йоркскую академию кино в Лос-Анджелесе, прошла лабораторию и интенсивы в моей любимой и дорогой сердце школе Gogol School в Москве, играла различные роли в париках и без, как в кино, так и в театре, шутила на всю страну в юмористическом шоу «Comedy Баттл». Никогда не говори никогда.
Моя первая роль в театре — роль Зинки в спектакле «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева. Потом я играла в различных спектаклях по мотивам детских сказок. Как-то мне дали роль Настеньки в «Морозко», и помню, что режиссеру не нравилось. Он говорил: «Тебе не подходит это амплуа, тебе надо играть отрицательных персонажей».
Если говорить про съемки, то первый мой проект, где я играла без парика, а точнее очень вальяжно снимала его перед главными героями, был проект «Ищейка», который крутили на Первом канале. Я тогда только вернулась из США, и меня в итоге переозвучивала другая девушка из-за моего непонятного акцента. В кино всякое бывает. Последние мои съемки были в январский мороз – снимали лето, а я в юбочке и со свиным гриппом. Недавно перезаписывала пару фраз для этого проекта, даже боюсь представить разницу в голосе.
Могу сказать, что американская актерская школа и российская безусловно переплетаются: и там, и там основа для обучения этого вида искусства — система Станиславского. Но в американской учебной структуре часто используют различные методы и техники преподавателей, которые модифицировали систему Станиславского: метод Ли Страсберга, метод Стеллы Адлер, которая училась у самого Константина Сергеевича, техника Майзнера и техника Уты Хаген.
Конкретное различие было в том, что нас готовили непосредственно к работе в кино. Мы учились не только сценическому движению, сценической речи и актерской игре, но и изучали процесс съемок изнутри: писали сценарии, снимали на камеру, держали бум, составляли вызывной лист, бронировали место для съемок и каждый пробовал побыть вторым ассистентом режиссера.
Мы снимали даже в Universal Studios. Опыт потрясающий. Все декорации и локации, что я когда-то видела в фильмах, я увидела в реальной жизни.
Кино или театр? Затрудняюсь ответить. Это два разных опыта: на театральной сцене ты можешь интерпретировать текст немного по-другому, сохранив суть, в кино — нет, так как вы можете снимать десятки дублей одной сцены подряд, и текст должен везде совпадать, чтобы это можно было грамотно смонтировать в случае чего.
я выбрал вместо рекламы.
Вы сказали, что если бы была возможность трансплантации волос, то отказались бы от этой процедуры. Почему?
Мне кажется, что мы не просто так приходим в том или ином воплощении, и я здесь тоже не просто так без волос прохожу весь свой жизненный опыт. Не представляю сейчас себя с волосами. Мне нравится то, какой меня сформировала алопеция.
Вы считаете себя обычным человеком или человеком с особенностями? Чувствуете, что на вас обращают больше внимания, чем на других?
Я считаю, что мы все — особенные, индивидуальные и творческие. У каждого есть свои таланты, цели, ценности, опыт и уроки, которые надо пройти.
Да, в России на меня каждый второй обращает внимание и смотрит либо с недоумением, либо с каким-то состраданием, либо с восхищением. Конечно, есть те, кому все равно на отсутствие волос на моей голове и на меня не смотрят вообще.
Часто мне в лоб задают вопросы про химиотерапию. С этим я сталкивалась не только в России, но и во время последнего приезда в США. Как-то в метро ко мне подошла женщина и спросила, не рак ли у меня. Через пару дней мужчина поинтересовался, лысая ли я из-за химии или по другим причинам. Я отвечаю всегда, что у меня тотальная алопеция, а большинство людей даже не знают, что это. Читаешь небольшую лекцию в итоге.
Как относитесь к парикам? В соцсетях у вас есть множество фотографий, где вы позируете в париках, а носите их в реальной жизни?
Конечно, парики были с самого детства и вплоть до 23-х лет. У меня была целая коллекция, и я носила каждый день такой, какой подходил мне под настроение и мой образ: зеленое каре, с челкой, без челки, синие, розовые, черные, русые, длинные, короткие волосы.
У меня даже фотографии в документах были разные, из-за чего меня постоянно тормозили в аэропортах. В российском паспорте — фото с черными волосами, в заграничном документе — русое каре, на водительских правах — вообще что-то юношеское рыжее. А сама я стою перед офицером в парике по настроению. Например, с зелеными волосами. Думаю, у меня около 20-ти париков пылилось в шкафу. Я почти все отдала в театр. Сейчас не чувствую себя собой, если надеваю их.
Ярко помню первый свой выход «в свет» без парика — после локдауна я вышла на набережную Новороссийска и ощущала себя как улитка без раковины, ощущала себя голой, беззащитной. Было очень неуверенно, уязвимо и катастрофически тяжело. Думаю, тот выход был одной из тотальной стадии принятия алопеции и себя с ней. Я даже поменяла все паспорта: теперь на всех документах фото лысой Лизы.
В США, да и в Европе тоже, всем все равно на то, как ты выглядишь, как ты одет, что ты делаешь, как ты общаешься. Максимум, наверно, они могут сказать, что им нравится в тебе, в твоем луке. Мне часто улыбаются и кричат прохожие: «I like your style» или «you’re so so so beautiful».
Если не секрет, какая самая тяжелая жизненная ситуация была у вас?
Уход моего дедушки. Я до сих пор проживаю потерю. Это было неожиданно, и мое сердце болит каждый день, а дыра от горя, будто только растет и растет.
Мой дедушка был потрясающим специалистом и профессионалом в области нефтяной химии. Постоянно обучался, всегда знал ответ на любой вопрос и заложил во мне эту тягу к знаниям.
Наш сайт называется «Страсти», а что для вас значит страсть?
Для меня страсть равносильна свободе — свободе в выражении своего я, своих чувств, своих «хочу»: когда ты смело следуешь за своим сердцем и душой и делаешь то, что хочется. Когда ты полностью отдаешься творчеству, проекту, работе, людям вокруг, путешествиям. Страсть – это про вдохновение, про любовь, про поцелуи, про купание голышом в море в конце августа. Страсть – это про жизнь, про момент «здесь и сейчас».
*признан иноагентом на территории РФ