«Пусть пляшут и поют, но на пользу родине»: депутат Свинцов о предложении запретить песни иноагентов в России
© Freepik
В России предложили запретить на всех площадках песни артистов, признанных иноагентами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Николай Новичков. Парламентарий напомнил, что подобная практика уже успешно применена в Крыму, поэтому стоит распространить ее по всей стране.
«В Крыму верно поступают. Нужно ставить на паузу ротацию творчества иноагентов в публичной сфере. Это касается не только выступлений на улицах и площадях, но и в теле- и радиоэфире», — заявил он.
Идею поддержал коллега Новичкова, депутат Госдумы Андрей Свинцов. В беседе с сайтом «Страсти» он отметил, что задача данного предложения состоит прежде всего в ограничении доходов, которые иноагенты получают в России.
«Свои доходы они направляют против нашей страны, против граждан. Некоторые из них напрямую финансируют ВСУ, за что получают уголовное преследование. Где-то поддерживают морально, где-то физически. Но наши правоохранительные органы, к сожалению, не всегда могут это доказать. Поэтому задача именно в том, чтобы убрать возможность дохода отовсюду, где есть авторские отчисления в пользу иноагентов», — объяснил Андрей Николаевич.
Что касается частного прослушивания произведений простыми гражданами, никаких ограничений здесь быть не может, уверен он.
«Кто-то на компакт-диске до сих пор слушает, у некоторых даже сохранились определенные записи альбомов или концертов на аудиокассетах. Поэтому в отношении обычного обывателя, я считаю, никаких ограничений вводить не надо, поскольку это использование без коммерческого умысла. А вот радиостанции, телевидение и любые платформы, которые подразумевают роялити артиста, — все это нужно пресечь», — добавил парламентарий.
Либо, предлагает Свинцов, можно пойти другим путем и пустить все средства, зарабатываемые иноагентами в России, в бюджет страны.
«Нужно просто принять решение, либо все зачистить, либо национализировать авторские права, которые сейчас принадлежат иноагентам или их лейблам. Существует практика, когда большие компании национализируются, становятся собственностью Российской Федерации. Также и здесь. Есть огромное количество произведений, которые приносят доход. Поэтому, если использовать такую методику в отношении музыки, текстов или видеоклипов, тогда пускай иноагенты пляшут, поют и так далее, но тут хотя бы будет польза для родины. То есть мое мнение — действовать надо более грамотно. Но, если государство к такому подходу не готово, тогда необходимо действительно ограничить», — подытожил депутат ГД.