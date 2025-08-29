«Пусть пляшут и поют, но на пользу родине»: депутат Свинцов о предложении запретить песни иноагентов в России

В России предложили запретить на всех площадках песни артистов, признанных иноагентами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Николай Новичков. Парламентарий напомнил, что подобная практика уже успешно применена в Крыму, поэтому стоит распространить ее по всей стране.

«В Крыму верно поступают. Нужно ставить на паузу ротацию творчества иноагентов в публичной сфере. Это касается не только выступлений на улицах и площадях, но и в теле- и радиоэфире», — заявил он.

Идею поддержал коллега Новичкова, депутат Госдумы Андрей Свинцов. В беседе с сайтом «Страсти» он отметил, что задача данного предложения состоит прежде всего в ограничении доходов, которые иноагенты получают в России.