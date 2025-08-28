«Необходимо продолжить борьбу»: депутат Свинцов раскритиковал идею вернуть мат в российское кино

Российский режиссер Валерий Переверзев предложил вернуть в кино нецензурную лексику. От также выступил за то, чтобы перестать блюрить в кино сигареты и алкоголь.

По его словам, если у произведения уже есть возрастной ценз, то в демонстрации на экране употребления горячительных напитков и табака нет ничего страшного. Все это, наоборот, поможет придать достоверности той или иной кинокартине, размышляет он.

«Художественный фильм является изобразительным искусством, значит, мы даем право художнику изобразить и отразить эпоху. А в этой эпохе имеет место и любовь, и нежность, и героизм, и в то же время социальные недуги, которые тоже свойственны нашей эпохе», — заявил Переверзев.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов не согласен с предложением режиссера. В разговоре с сайтом «Страсти» парламентарий заявил, что подобные инициативы «нивелируют стремление государства бороться с опасными для здоровья привычками».