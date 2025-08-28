«Необходимо продолжить борьбу»: депутат Свинцов раскритиковал идею вернуть мат в российское кино
© Пресс-служба Андрея Свинцова
Российский режиссер Валерий Переверзев предложил вернуть в кино нецензурную лексику. От также выступил за то, чтобы перестать блюрить в кино сигареты и алкоголь.
По его словам, если у произведения уже есть возрастной ценз, то в демонстрации на экране употребления горячительных напитков и табака нет ничего страшного. Все это, наоборот, поможет придать достоверности той или иной кинокартине, размышляет он.
«Художественный фильм является изобразительным искусством, значит, мы даем право художнику изобразить и отразить эпоху. А в этой эпохе имеет место и любовь, и нежность, и героизм, и в то же время социальные недуги, которые тоже свойственны нашей эпохе», — заявил Переверзев.
Депутат Госдумы Андрей Свинцов не согласен с предложением режиссера. В разговоре с сайтом «Страсти» парламентарий заявил, что подобные инициативы «нивелируют стремление государства бороться с опасными для здоровья привычками».
«Я категорически против. Мы прекрасно понимаем, что режиссеру, актеру или блогеру всегда легче привлечь внимание определенным эпатажем. Они таким образом набирают большое количество просмотров, становятся популярными. Но все это имеет отрицательный эффект, как с собаками Павлова. То есть, когда при тебе курят, выпивают и веселятся, тоже хочется попробовать. Поэтому все это в любом случае является пропагандой. И когда режиссеры говорят, что в брани нет ничего плохого — это полная ерунда», — объяснил Андрей Николаевич.
Свинцов уверен, что возвращать ненормативную лексику на телеэкраны ни в коем случае нельзя. Более того, напоминает он, в Госдуму уже внесен законопроект о блокировке содержащего мат контента в Сети. Депутат, к слову, является его автором.
«Наоборот, следует продолжать борьбу с сигаретами, алкоголем и бранью в информационном пространстве. Подчеркну, что у нас запрещен мат в официальных СМИ. Однако в соцсетях правоохранительные органы его почему-то не замечают, хотя вообще-то это тоже нарушение общественного порядка. Понятно, что полиция не будет бегать за каждым блогером и штрафовать. Но я считаю, что Роскомнадзор в автоматическом режиме должен направлять уведомления всем платформам с требованием блокировать такой контент», — отметил парламентарий.
Соответственно, по мнению Андрея Свинцова, запрет необходимо распространить не только на кино и телевидение, но и на все интернет-площадки.
«Мы должны воспитывать наше общество, чтобы оно стало лучшим в мире. Растить новое поколение настоящих патриотов и воспитанных людей, которые держатся максимально далеко от вредных привычек. А главное, мы должны сделать людей достойными. Ведь когда человек ведет себя достойно, он матом не ругается, какие бы там не были коннотация или сюжет. В таком случае озвученные режиссером идиотские предложения будут просто неуместны», — заключил депутат.