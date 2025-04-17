«Пусть об этом судачат»: Соседов высказался о выходе Апиной на сцену в кожаном боди

Певица Алена Апина появилась на фестивале «Удачные песни» в кожаном боди и привлекла к себе внимание общественности. Многие раскритиковали выход артистки в таком наряде и напомнили ей об ее возрасте. Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» встал на защиту исполнительницы хита «Ксюша».

60-летняя артистка вышла на дорожку, а потом выступила на сцене в кожаном боди с короткими шортиками и высоких сапогах. СМИ написали, что она пришла «без штанов». Сергей отметил, что певица может позволить себе такой наряд.

«А что, очень эффектно Алена оделась. Мне кажется, ей это идет. Она отлично выглядит. И пусть об этом говорят, судачат. Артист на сцене не имеет возраста», – заявил Соседов.

Музыкальный критик также порассуждал на тему популярности и привлечения внимания с помощью открытых костюмов.

«Слава – дама капризная, она то приходит, то уходит. На нее особенно не нужно рассчитывать. Нужно просто делать свое дело. Все остальное – разговоры, пересуды, успех – это лишь шлейф. Я желаю Алене не обращать внимания на недоброжелателей», – добавил Сергей.

Ранее Соседов в ответ Цыгановой заявил, что Лещенко лучше всех исполняет «День Победы».