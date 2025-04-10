«Лещенко – лучший исполнитель этой песни»: Соседов ответил на слова Цыгановой о хите «День Победы»

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов прокомментировал заявление певицы Вики Цыгановой о том, что она исполняет песню «День Победы» лучше Льва Лещенко. Журналист в беседе с сайтом «Страсти» назвал эту композицию великой.

Цыганова дала интервью, в котором высказалась об отечественных артистах. Она затронула и Льва Лещенко, исполняющего песню «День Победы». Вика назвала этот хит своим и сказала, что поет композицию лучше, чем Лев Валерьянович.

Мы поинтересовались, что думает по этому поводу музыкальный критик Сергей Соседов.

«Вика так считает и имеет полное право так считать. Это ее эмоциональное и артистическое мнение. Ведь главное то, как считают люди, слушатели, их мнение более важно. Значит, Цыгановой кто-то сказал, что она поет «День Победы» лучше Лещенко. Ну сказали и сказали», – поделился мнением критик.

Сергей рассказал, чье исполнении песни «День Победы» предпочитает сам.

«Я считаю, что Лещенко – лучший исполнитель этой песни. Но, разумеется, пусть «День Победы» поют разные певцы – чем их будет больше, тем лучше. Потому что это великая песня», – добавил журналист.

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов оценил шансы Лолиты вернуться на сцену.