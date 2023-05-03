«Пусть цифры считают те, у кого склонность к точным наукам»: Болдышева из «Миража» о своем 54-летии

Советская и российская вокалистка, солистка культовой группы «Мираж» Екатерина Болдышева отметила в конце прошлого месяца свое 54-летие. Узнали у артистки, как она относится к цифрам в паспорте, пластической хирургии и какие подарки для неё самые ценные.

- Екатерина, вы родились 21 апреля. Значит, по гороскопу вы – Телец. Говорят, что это один из самых стабильных и рассудительных знаков зодиака. К вам это относится?

Даже не знаю... Мне сложно себя оценивать. Думаю, всё зависит от ситуации. Мне кажется, что в состоянии стресса или плохого самочувствия я могу быть не очень стабильной и рассудительной, так же, как и любой другой человек.

- Как вы отметили праздник? И вообще, как обычно празднуете день рождения: шумно, с многочисленными приглашенными, или тихо в семейном кругу?