«Пусть цифры считают те, у кого склонность к точным наукам»: Болдышева из «Миража» о своем 54-летии
Советская и российская вокалистка, солистка культовой группы «Мираж» Екатерина Болдышева отметила в конце прошлого месяца свое 54-летие. Узнали у артистки, как она относится к цифрам в паспорте, пластической хирургии и какие подарки для неё самые ценные.
- Екатерина, вы родились 21 апреля. Значит, по гороскопу вы – Телец. Говорят, что это один из самых стабильных и рассудительных знаков зодиака. К вам это относится?
- Даже не знаю... Мне сложно себя оценивать. Думаю, всё зависит от ситуации. Мне кажется, что в состоянии стресса или плохого самочувствия я могу быть не очень стабильной и рассудительной, так же, как и любой другой человек.
- Как вы отметили праздник? И вообще, как обычно празднуете день рождения: шумно, с многочисленными приглашенными, или тихо в семейном кругу?
- Часто праздники совпадают по срокам с гастрольными поездками. Поэтому уже сложилась традиция – на гастролях мы отмечаем и дни рождения, и Новый год, и другие даты вместе с музыкантами группы, а с друзьями и родными собираемся дома в свободные от концертов дни. К счастью, все наши близкие относятся к этому с пониманием.
- Как вас поздравил ваш муж Алексей Горбашов?
- Алексей мастер делать сюрпризы и выбирать подарки. И этот раз не был исключением. В день моего рождения мы были с гастролями в Екатеринбурге, и при заселении в номер отеля меня уже ждали цветы и всякие вкусности, а вечером после концерта я обнаружила в номере под покрывалом на кровати мешочек с украшениями. Алексей, как всегда, сделал круглые глаза и сказал, что это, скорей всего, проделки Деда Мороза. Я не знаю, существует ли на самом деле Дед Мороз, но я обожаю его проделки!
- Что ещё вам подарили?
- У нас в коллективе очень позитивные люди. Каждые гастроли для меня — это уже праздник. А тут праздник вдвойне! Поэтому самый главный подарок, который я получила в этот день — это отличное настроение!
- А какой самый необычный подарок вы когда-либо получали?
- Самые необычные и дорогие подарки — это те, которые сделаны своими руками. Мы даём концерты в разных местах, в том числе, в детских домах и интернатах, в местах лишения свободы. Это всегда очень трогательно, когда детки приносят то, что они нарисовали или слепили специально для тебя, а заключённые передают шкатулки, резные иконы и даже ножи, сделанные своими руками. Я не могу смотреть на такие вещи без слёз.
- Самый лучший подарок самой себе?
- Самый лучший подарок — это провести несколько дней дома в тишине.
- Как вам удаётся так хорошо выглядеть? В чем секрет? Это строгие правила питания и постоянные занятия спортом?
- Думаю, самое главное для хорошего внешнего вида — это позитив. Любые негативные эмоции - зависть, злость, раздражение, так или иначе, оставляют свою печать на лице. И, конечно, для хорошего самочувствия и свежего внешнего вида важен хороший сон и правильный режим питания. К сожалению, и то, и другое очень сложно соблюдать на гастролях.
- Многие артисты после определенного возрастного рубежа начинают себя «перекраивать» у косметологов и хирургов. У вас когда-нибудь были такие мысли?
- Вероятно, для кого-то это действительно необходимость, но мне кажется, многие просто поддаются влиянию моды. И не всегда причиной является возраст. Я вижу, что как раз молодые люди чаще прибегают к разным модификациям своего лица и тела. К примеру, тату на лицах или видимых участках тела, увеличенные губы, пирсинг — это тоже радикальное изменение внешности, и чаще всего оно даже более заметно, чем результат работы хирурга, но этим увлекаются больше молодые, чем люди старшего поколения. Кому-то это даже идёт. В любом случае я не осуждаю тех, кто себя модернизирует таким образом. Но, что касается меня, то пока у меня не возникало мыслей заняться такими преобразованиями своей внешности.
- Как не обращать внимание на цифры в паспорте?
- Среди моих знакомых есть те, кто зациклены на теме возраста. Они постоянно об этом говорят и сетуют на то, что им уже не 18 лет. Лично я отношусь к теме возраста без какого-то надрыва. Вижу в этом даже определённые плюсы. С годами многие вещи для меня стали просто не актуальны. Отпало много шелухи, ненужной суеты, необходимости куда-то бежать, что-то кому-то доказывать. Я теперь могу себе позволить больше сосредоточиться на себе. Ну а с цифрами у меня всегда было плохо - мне в школьные годы лучше давалось сольфеджио, чем математика, поэтому пусть цифры считают те, у кого есть склонность к точным наукам.
- Поделитесь вашими творческими и личными планами на этот год.
- У нас распланированы гастроли практически до конца года. Это концерты не только в нашей стране, но и за рубежом. Есть планы заняться новым материалом. Правда, сейчас ситуация так стремительно меняется, и не только у нас в стране, но и во всём мире, что порой приходится свои планы сильно корректировать, а иногда полностью пересматривать. Поэтому не будем загадывать, но будем надеяться, что всё это состоится.
- Чего нам ждать от группы «Мираж»?
- Позитива на наших концертах!
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