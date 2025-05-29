Публичное прослушивание может обернуться уголовным делом: Жорин о запрещенных треках Noize MC*
© Starface.ru
Суд в Санкт-Петербурге признал запрещенным трек рэпера Ивана Алексеева* (внесен в перечень иноагентов на территории России), известного как Noize MC, под названием «Кооператив "Лебединое озеро"». Сайт «Страсти» решил выяснить, может ли прослушивание данной композиции привести к последствиям, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.
Суд постановил, что в песне «могут содержаться признаки обоснования и оправдания необходимости враждебного, ненавистнического отношения к людям». По словам Жорина, за прослушивание подобных композиций дома, в частной обстановке, ничего не будет.
А вот публичная демонстрация, например, если песня громко играет в машине или квартире, что ее все слышат, может обернуться штрафом от 1 до 3 тысяч рублей или административным арестом до 15 суток. Также могут извлечь оборудование, на котором воспроизводился запрещенный трек.
В случае повторного нарушения, или если действия будут квалифицированы как пропаганда экстремистской деятельности, возможно возбуждение уголовного дела по статье 284.4 УК РФ, предусматривающей штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 4 лет. Таким образом, хотя личное прослушивание запрещенной песни в частной обстановке не является правонарушением, ее публичное воспроизведение или распространение может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.
Сергей Жорин
адвокат
Ранее в Госдуме заявили, что на стриминговых площадках не должно быть треков Noize MC*. Народные избранники планировали обратиться в связи с этим в Роскомнадзор.
*внесен в перечень иноагентом на территории России