Публичное прослушивание может обернуться уголовным делом: Жорин о запрещенных треках Noize MC*

Суд в Санкт-Петербурге признал запрещенным трек рэпера Ивана Алексеева* (внесен в перечень иноагентов на территории России), известного как Noize MC, под названием «Кооператив "Лебединое озеро"». Сайт «Страсти» решил выяснить, может ли прослушивание данной композиции привести к последствиям, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.

Суд постановил, что в песне «могут содержаться признаки обоснования и оправдания необходимости враждебного, ненавистнического отношения к людям». По словам Жорина, за прослушивание подобных композиций дома, в частной обстановке, ничего не будет.

А вот публичная демонстрация, например, если песня громко играет в машине или квартире, что ее все слышат, может обернуться штрафом от 1 до 3 тысяч рублей или административным арестом до 15 суток. Также могут извлечь оборудование, на котором воспроизводился запрещенный трек.