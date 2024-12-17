Психологи, нейросети и обязательные отчеты: как россиянок разводят на сайтах знакомств

Уже в офисе кандидаток на сердце мужчины собеседует совсем другой человек. Женщина рассказывает, что мужчина на самом деле не подходит девушке. Причины называют самые разные — от вероисповедания до слишком капризного характера.

При этом в офисе кандидаткам начинают навязывать разные платные услуги: приемы психолога, для того, чтобы понять, какой мужчина достоен вашего внимания, и фотосессии для анкет, которые будут демонстрироваться мужчинам.

Уже на выходе мы встретили еще несколько женщин, у которых история знакомства с таинственными мужчинами один в один совпадает. Причем некоторые из них все же поддались уловкам и заплатили деньги за приемы у психолога и фотосессию. Одна из таких дам выложила 75 тысяч рублей.

Полное расследование о том, как корреспондент «Страстей» ходила на знакомство, читайте по ссылке.