Психологи, нейросети и обязательные отчеты: как россиянок разводят на сайтах знакомств
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«Страсти» выяснили, как работают мошенники, выманивающие одиноких женщин для знакомств с мужчинами.
В Сети появляются новые методы мошенничества. В этот раз нам удалось нарваться на тот, который связан с онлайн-знакомствами.
Схема развода строится следующим образом — жертве пишет мужчина, который утверждает, что девушка ему очень понравилась. Однако для того, чтобы встретиться с ним, нужно сначала связаться с «ивент-менеджером». После этого одинокой девушке пишет помощница мужчины, которая заверяет, что его клиент попросил организовать свидание. Для этого всего лишь нужно подъехать в офис в центре Москвы.
Уже в офисе кандидаток на сердце мужчины собеседует совсем другой человек. Женщина рассказывает, что мужчина на самом деле не подходит девушке. Причины называют самые разные — от вероисповедания до слишком капризного характера.
При этом в офисе кандидаткам начинают навязывать разные платные услуги: приемы психолога, для того, чтобы понять, какой мужчина достоен вашего внимания, и фотосессии для анкет, которые будут демонстрироваться мужчинам.
Уже на выходе мы встретили еще несколько женщин, у которых история знакомства с таинственными мужчинами один в один совпадает. Причем некоторые из них все же поддались уловкам и заплатили деньги за приемы у психолога и фотосессию. Одна из таких дам выложила 75 тысяч рублей.
Полное расследование о том, как корреспондент «Страстей» ходила на знакомство, читайте по ссылке.