Психолог Ярикова: из-за каких ошибок родителей вырастают инфантильные дети

С инфантильными людьми сложно выстраивать как деловые, так и личные дела. Они необязательны, не держат свое слово, откладывают все на потом, на них невозможно положиться. С инфантильностью не рождаются, но инфантильными становятся, и этому есть причины, которые начинают формироваться еще в раннем детстве, и не без помощи родителей. Портал «Страсти» поговорил с кандидатом психологических наук, психологом Еленой Яриковой о том, из-за каких ошибок мам и пап вырастают инфантильные дети.

По словам специалиста, значение родителей в жизни ребенка неоценимо. Это не только любовь, забота и обеспечение материальных нужд, но и воспитание, заложение в ребенка самых важных жизненных ценностей и принципов.

«Ребенок – это чистый лист, который родители заполняют тем, что считают важным или, наоборот, оставляют большие пробелы, которые во взрослой жизни обязательно аукнутся», - отмечает Ярикова.

Что именно в воспитании родителей провоцирует развитие инфантилизма в ребенке:

Чрезмерная гиперопека – первая и основная причина появления инфантильности у ребенка в подростковом и взрослом возрасте. Понимание того, что за тебя все сделают, решат, помогут, отбивает у ребенка собственную необходимость активно включаться в эту жизнь.

«То есть эта функция просто блокируется, потому что родитель бежит вперед ребенка, не включая его в процесс. Чем дольше такая модель будет применяться к ребенку, тем глубже идея о том, что родители все решат, будет укореняться», - поясняет психолог.

Родительская любовь рождает желание дать ребенку самое лучшее, в надежде, что это сделает его счастливее, а на деле это выливается в избалованность.

«Гаджеты последних моделей, покупки по первому зову приводят к отсутствию стремлений и целей, ведь все и так есть, все и так, купят. Родители должны взращивать в ребенке стремление к целям, к учебе, к развитию, а не подносить все на блюдечке и идти на поводу всех хотелок», - подчеркивает Ярикова.

Инфантильные родители – инфантильные дети. Именно родители на своем примере показывают детям, как надо, настаивает эксперт. Наивно полагать, что ребенок станет сознательным, ответственным, готовым решить любой вопрос, когда такого примера в виде родителей перед глазами не было. Отсутствие правил и границ между родителем и ребенком, неумение держать обещания, откладывание дел на потом – такое поведение родителей прямым образом отразится на ребенке схожим поведением.