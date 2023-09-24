«Давай погуглим»: педагог Умярова о том, как мотивация ребенка учиться связана с родителями

Родители крайне часто сталкиваются с нежеланием ребенка идти в школу. Как правило, основными причинами являются большие учебные нагрузки, трудности в общении с одноклассниками или учителями, отсутствие мотивации, цели и интереса. О том, как преодолеть эти трудности, порталу «Страсти» рассказала педагог, психолог, преподаватель в проектах SportZania по soft-skills Юлия Умярова.

По словам специалиста, интерес к обучению – это задача учителя, но в сегодняшней системе образования учителю крайне сложно день за днём оставаться на высоком уровне ресурса, энергии и личностного подхода. Поэтому родителям имеет смысл помочь ребенку сформировать интерес к учебе.

Многие видят выход в игровых учебных платформах, но и там, как только приходится прикладывать ощутимые усилия для хорошего результата, интерес падает, отмечает Умярова. Также открыт вопрос влияния такой формы обучения на зависимость ребенка от гаджета.

Возможно ли общение с родителями сделать ценнее, чем «сидение в телефоне»? Возможно. В том случае, если этот родитель воспринимается ребенком как волшебник, всегда имеющий наготове за пазухой что-нибудь интересное и смешное. Чтобы, видя ваши горящие глаза, ребёнок оставлял игрушку и переключался на вас.

По сути, такой подход, чтобы ребенку было интересно с родителем, а родителю с ребенком, должен превратиться в образ жизни, подчеркивает педагог, психолог. И это конечно очень непросто, требует ресурса, свободного времени и усилий. Подобная ситуация может выглядеть так: «….Что ты там читаешь? Географию? Васко да Гама? Ого! Куда плыл? Ничего себе? Обогнул мыс Доброй Надежды? Всю Африку? Ой, представляешь, я читал «Дети капитана Гранта» и там тоже упоминали этот мыс. Ты знаешь, что это одно из самых опасных мест. А давай «погуглим», приблизим, посмотрим, как выглядит этот мыс…».

Задача родителя в данной ситуации – с большими от восхищения глазами самому каждый раз находить что-то интересное в уроках ребёнка! Но это должно быть искренне. Дети все чувствуют и понимают. Поддельный интерес может только ухудшить ситуацию.

Также важно не опускать руки. Если вас не вдохновляет география, это не значит, что нужно делать вид что этот предмет – самое интересное в вашей жизни, но и отказываться от общения с ребенком про учебу также не стоит. Найдите что-то, что вас «цепляет» в другом предмете.

Скорее всего, как подчеркивает педагог, психолог, это будет получаться время от времени, и опять-таки при условии, что у вас есть на данный момент ресурс и свободное время. Но это восхищение, интерес и поддержка его экспертности обязательно принесут плоды. Наверняка, не сразу, а постепенно, у ребенка будет появляться все больше зацепочек-интересов там, где им восхищаются и где фокусируют свое внимание значимые для него взрослые.

«Годами подыскивая «ключи» к желанию школьников учиться, удалось выделить два ключевых аспекта, влияющих на большинство учеников. Это интерес и дружелюбная атмосфера в коллективе, где находится ребенок», - заключила Юлия Умярова.

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