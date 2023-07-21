Психолог Романив: 5 мифов о том, что настоящие мужчины ценят в женщинах

В обществе бытует много стереотипов, которые мешают мужчинам и женщинам строить нормальные отношения. Психолог Ольга Романив специально для портала «Страсти» развенчала мифы о том, что настоящие мужчины ценят в женщинах, которые придумали представительницы прекрасного пола.

1. Мужчины ценят хозяйственных женщин

В современном мире некоторые вещи давно отошли на второй план. Времена меняются, поэтому мужчины давно в состоянии прокормить себя сами при наличии минимального количества денег и обилия компаний по доставке еды. Аналогичная ситуация наблюдается и с поддержанием чистоты. Конечно, мужчины не против хозяйственных и чистоплотных женщин, но в приоритете у них стоят не роботы по наведению порядка, а понимающие, милые и отзывчивые дамы, которые могут заказать пиццу на ужин, не делая из этого вселенской катастрофы.

2. Мужчинам нравятся худые и стройные женщины

Сами мужчины уже не раз признавались в том, что питают слабость к девушкам с пышными формами, однако те продолжают изводить себя диетами и тренировками. Миф о том, что мужчины любят худышек, продолжает будоражить воображение слабого пола, хотя данный стереотип придуман женщинами исключительно для самобичевания. Действительно, многим девушкам гораздо удобнее винить в любовных неудачах пару лишних килограммов и отсутствие идеальных ягодиц, а не свой неуступчивый характер или излишнюю ревнивость.

3. Мужчины сходят с ума от полных губ

Миф о том, что полные губы сводят мужчин с ума, выдумали сами девушки. Откуда же возник данный стереотип? Он берет свое начало с известного убеждения о том, что полные губы ассоциируются у сильного пола с определенным женским органом. Чем пухлее и «сочнее» девичий рот, тем больше его обладательница привлекает внимание «самцов». На деле мужчины не оценивают отдельные элементы, а судят по общей картинке. Именно поэтому избранник вряд ли поймет, что вашим губам не хватает объема.

4. Мужчинам нравятся длинные женские локоны

«Коса − девичья краса» − миф, который давно и безнадежно устарел. Представители сильного пола измеряют привлекательность избранницы совершенно другими показателями, поэтому стильное каре в данном случае точно не является недостатком. Иногда лучше остановиться на короткой, но объемной стрижке, чем годами отращивать редкие волосы.

5. Мужчины любят, когда женщины помалкивают

Домашним тиранам, любителям жесткого патриархата и очень неуверенным мужчинам, возможно, и нравятся женщины, которые боятся вставить слово. Однако адекватные представители сильного пола ценят избранниц, способных поддержать разговор, дать полезный совет и высказать свое мнение.