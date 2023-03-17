Психолог Романив назвала три фразы, услышав которые можно задуматься о разводе

Решение о разводе – это одно из самых сложных и серьезных решений в жизни. Но иногда возникают ситуации, когда развод становится неизбежным. О том, какие фразы являются красными флажками, сигнализирующими о серьезных проблемах в браке, рассказала сайту-изданию «Страсти» психолог Ольга Романив.

«Я тебе изменяю»

Если вы столкнулись с изменой, важно понимать, что каждый случай уникален, и что правильное решение зависит от многих факторов, таких как:

- Причины измены. Если измена произошла из-за проблем в отношениях, возможно их можно решить и вернуть отношения на прежний уровень. Если же измена произошла из-за личных причин, например, из-за низкой самооценки или желания получить новые эмоции, то вероятность повторения этой ситуации может быть высокой.

- Готовность обоих партнеров работать над отношениями. Если пара готова работать над проблемами и восстанавливать доверие – отношения могут быть спасены. Если один из партнеров не готов, вероятность развода может быть высокой.

- Длительность отношений. Если отношения длительные и устойчивые, вероятность того, что пара сможет преодолеть измену, может быть выше, чем в случае новых отношений.

- Индивидуальные предпочтения. Некоторые считают, что измена – недопустимое нарушение доверия, и что развод является единственным выходом из такой ситуации. Другие – что измена является неизбежной частью любых отношений, и что пары могут преодолеть этот кризис и остаться вместе.

«Мы слишком разные» или «Мы несовместимы»

Если вы и ваш партнер слишком разные, вам может быть трудно найти общий язык для понимания друг друга. Однако это не обязательно означает, что вы должны разводиться.