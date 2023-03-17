Психолог Романив назвала три фразы, услышав которые можно задуматься о разводе
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Решение о разводе – это одно из самых сложных и серьезных решений в жизни. Но иногда возникают ситуации, когда развод становится неизбежным. О том, какие фразы являются красными флажками, сигнализирующими о серьезных проблемах в браке, рассказала сайту-изданию «Страсти» психолог Ольга Романив.
«Я тебе изменяю»
Если вы столкнулись с изменой, важно понимать, что каждый случай уникален, и что правильное решение зависит от многих факторов, таких как:
- Причины измены. Если измена произошла из-за проблем в отношениях, возможно их можно решить и вернуть отношения на прежний уровень. Если же измена произошла из-за личных причин, например, из-за низкой самооценки или желания получить новые эмоции, то вероятность повторения этой ситуации может быть высокой.
- Готовность обоих партнеров работать над отношениями. Если пара готова работать над проблемами и восстанавливать доверие – отношения могут быть спасены. Если один из партнеров не готов, вероятность развода может быть высокой.
- Длительность отношений. Если отношения длительные и устойчивые, вероятность того, что пара сможет преодолеть измену, может быть выше, чем в случае новых отношений.
- Индивидуальные предпочтения. Некоторые считают, что измена – недопустимое нарушение доверия, и что развод является единственным выходом из такой ситуации. Другие – что измена является неизбежной частью любых отношений, и что пары могут преодолеть этот кризис и остаться вместе.
«Мы слишком разные» или «Мы несовместимы»
Если вы и ваш партнер слишком разные, вам может быть трудно найти общий язык для понимания друг друга. Однако это не обязательно означает, что вы должны разводиться.
Прежде, чем принимать судьбоносное решение, необходимо попытаться найти точки соприкосновения. Вспомните, что вы оба любите делать. Это может быть спорт, путешествия, чтение книг или просмотр фильмов. Помните, что каждый человек уникален. Старайтесь уважать различия между вами и вашим партнером и принимать его таким, какой он есть.
Ольга Романив
Психолог
Если у вас и вашего партнера различные взгляды на какой-то вопрос, попробуйте выслушать друг друга и понять, почему ваши взгляды не сходятся. Попробуйте найти компромисс, который будет приемлем для обоих.
«Мне все равно»
Если вы все чаще слышите, что вашей второй половинке безразлично то, что связано с вами, вашими отношениями, совместным досугом и будущим, это повод серьезно задуматься о том, с чем это связано и стоит ли эти отношения продолжать. Прежде всего попробуйте поговорить с партнером о том, что вас беспокоит. Выясните, почему ему безразличен ваш брак и что нужно сделать, чтобы улучшить отношения. Дайте своей второй половинке время, иногда люди нуждаются в нем, чтобы разобраться в своих чувствах и мыслях.
Если вы сделали все возможное, чтобы улучшить свой брак, но ваш партнер по-прежнему безразличен, стоит принять решение о том, что делать дальше. Возможно, вам придется развестись, чтобы найти счастье с кем-то другим.
«Каждый брак индивидуален, и не существует одного правильного решения для всех. Вы должны принимать решения, которые лучше всего подходят для вас и вашей семьи», - заключила психолог Ольга Романив.
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