5 жизненных уроков: психолог Романив о том, чему нас может научить расставание
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Разрыв отношений с любимым человеком – всегда болезненный процесс. Зачастую расставание приносит в нашу жизнь множество негативных эмоций, от которых довольно непросто избавиться в кратчайшие сроки. Поговорили с семейным психологом Ольгой Романив, какие уроки необходимо извлечь после разрыва, чтобы облегчить свои страдания.
Во-первых, по словам специалиста, один из главных уроков после расставания заключается в том, что ваше счастье, как и в принципе эмоциональное состояние, зависит только от вас.
«Это нормально испытывать после расставания разочарование, боль потери и другие неприятные эмоции. Но нужно понимать, что весь этот негатив следует пережить, переработать внутри себя, чтобы двигаться дальше. Необходимо дать себе время и на пострадать, и на прийти в нормальное уравновешенное состояние», - подчеркивает Ольга Романив.
Во-вторых, вам не должно быть стыдно обращаться за помощью. Кому-то после расставания достаточно поддержки близких или друзей, а кто-то приходит к психологу, чтобы разобраться со своими внутренними проблемами, так как не хочет застревать надолго в негативе.
В любом случае такой подход правильный: в тяжелых жизненных ситуациях, а расставание с любимым человеком является подобным моментом, мы все нуждаемся в словах поддержки. Мы не должны чувствовать себя один на один с проблемой.
Ольга Романив
Семейный психолог
В-третьих, необходимо понять, что жизнь меняется и иногда это происходит вопреки нашим желаниям, хотя, надо признать, не без нашего участия, подчеркивает семейный психолог. Меняются отношения, люди, обстоятельства. Но есть и плюс: негатив тоже не навсегда. «Если сегодня пасмурно и идет дождь, это не значит, что завтра будет так же. Нужно верить в то, что завтра выглянет солнце. И все изменится».
В-четвертых – важно научиться умению отпускать. Это сложно, ведь умение отпускать – это своего рода переход на новый уровень, готовность начать новую жизнь, новые отношения.
Чаще после расставания мы не готовы к подобному шагу. Отпустить — это практически выход из зоны комфорта, поэтому это сложнее, чем продолжать находиться в переживаниях и иллюзиях. Отпустить — это взять на себя ответственность за собственное эмоциональное состояние и начать процесс собственного исцеления.
Ольга Романив
Семейный психолог
В-пятых, самый главный урок – это научиться любить себя. Это вообще самое важное, ведь только полюбив себя, можно понять, что вообще значит это чувство, подчеркивает Ольга Романив. Понять, какими должны быть отношения между людьми: как вы хотите, чтобы относились к вам и как бы вы могли относиться к тому, кого вы действительно полюбите. «Полюбив себя, можно научиться получать от отношений удовольствие и стать по-настоящему счастливым человеком», - заключила семейный психолог.
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