5 жизненных уроков: психолог Романив о том, чему нас может научить расставание

Разрыв отношений с любимым человеком – всегда болезненный процесс. Зачастую расставание приносит в нашу жизнь множество негативных эмоций, от которых довольно непросто избавиться в кратчайшие сроки. Поговорили с семейным психологом Ольгой Романив, какие уроки необходимо извлечь после разрыва, чтобы облегчить свои страдания.

Во-первых , по словам специалиста, один из главных уроков после расставания заключается в том, что ваше счастье, как и в принципе эмоциональное состояние, зависит только от вас.

«Это нормально испытывать после расставания разочарование, боль потери и другие неприятные эмоции. Но нужно понимать, что весь этот негатив следует пережить, переработать внутри себя, чтобы двигаться дальше. Необходимо дать себе время и на пострадать, и на прийти в нормальное уравновешенное состояние», - подчеркивает Ольга Романив.